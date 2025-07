Ettől az egyszerű konyhai hozzávalótól lesz gyönyörű a bőröd - Mutatjuk, hogyan használd

Megvetted a legújabb arcmaszkot, hidratálót, krémet, elköltöttél egy rakat pénzt, de nem veszel észre különösebb változást? Van olyan házilag elkészíthető maszk, ami gyönyörű bőrt varázsol.

Nem is gondolnád, melyik alapanyag a gyönyörű bőr titka!

Fotó: Light Stock / Shutterstock

Mikor azt mondjuk “gyönyörű bőrt varázsol” melyik konyhai hozzávalónkra gondolhatunk?

Természetes kozmetikumok

Egyre többen fedezik fel, a természetes összetevőkből készült kozmetikumokat. Azon kívül, hogy ezáltal felesleges méreganyagokat nem viszünk a szervezetünkbe, az olcsó házi krémek a pénztárcánkat is kímélik. Sokféle maszkot, pakolást tudunk házilag is egyszerűen elkészíteni. A konyhánk például tele van olyan hozzávalókkal, amikből mi is kutyulhatunk otthon kencéket.

Az a bizonyos konyhai hozzávaló

A természetes kozmetikumok egyik alap hozzávalója nem más, mint a rizs. A gésák egyik csodafegyvere a rizs volt. Azon kívül, hogy sokat fogyasztottak belőle, szépítőszerként is használták. A rizs főzővizét például felhasználták a fürdéshez is, de különféle feldolgozás mentén használták az arcukra, hajukra egyaránt. Nem csoda, hogy a japán nők sok-sok évet letagadhatnak a korukból. Véletlen volna? Nem hisszük.

Most megmutatjuk neked, hogy készíts otthon házilag rizsmaszkot, ami nem csak, hogy gyönyörű bőrt varázsol, de pénztárcabarát is.

A gyönyörű bőr titka: rizsmaszk

Fotó: aomas / Shutterstock

Rizsmaszk

Hozzávalók:

2-3 evőkanál bio rizs - így biztosan nem lesznek felesleges kemikáliák a krémünkben

Aloe vera vagy a kedvenc hidratáló krémed

Víz

Lenmag

Elkészítés

Először áztassuk be a rizst egy kevés vízbe, majd hagyjuk egy napig ázni. Erre azért van szükség, hogy nagyon kevés ideig kelljen majd főzni.

Utána lenmag zselét fogunk készíteni. Ne félj, nagyon egyszerű. Csak annyi a dolgod, hogy 2 dl vízben két evőkanál lenmagot felforralsz. Látni fogod, hogy a habzásnál a lenmag már kienged magából egy zselés anyagot, ami nyúlni fog. Ha ez megvan vedd le a tűzről és tedd egy kis dobozba, majd tedd a fagyasztóba, mert csak másnap fogjuk használni a rizspakolásnál. Persze ha több adagot csinálsz a lenmag zselét egyébként hajpakolásként is használhatod, felturbózhatod rozmaring olajjal is, vagy használhatod az arcodra simán hidratálóként. Ami fontos, hogy nem áll el hűtőben sem, mindenképpen a fagyóban a helye felhasználásig a maradéknak.