Miért ásít annyit a kutya? Komoly bajra utalhat!

Az emberi ásítást a fáradsághoz és az unalomhoz kötjük. Kutatások bizonyítják, hogy az ásítás ellazítja az állkapcsot, ezáltal javul a véráramlás a fejben és a nyakban egyaránt. Több levegő áramlik a tüdőbe, így több oxigénhez is jut az agy, amitől éberebbek leszünk. De mi a helyzet a kis kedvenceinkkel? Vajon a kutya ásítása is a fáradság vagy az unalom jele? Miért ásítanak? Ráadásul mennyi a normális? Figyelj, olvass tovább, mert bajt is jelezhet!

Miért ásít a kutya mikor simogatod? Komoly bajra utalhat

Fotó: Irene Miller / Shutterstock

A kutya és az ásítás – lássuk, milyen tüneteket jelezhet, ha túl sokszor ásítozik a kis kedvencünk

Fáradság jele

Reggeli ébredés után természetes, hogy a kutya is ásít egy nagyot – pont, mint mi. Napközbeni szundi után sem árt egy nagy ásítás, hogy felébredjen. De ha a nap többi részében is állandóan ásítozik, az már gyanús lehet!

Izgatottság jele

Ha a póráz láttán kezd ásítozni a kutya és láthatóan boldog a séta gondolatától is, nem kell aggódnod, az ásítás csupán az izgatottság jele. Ha viszont farkát maga alá húzza, és még ásít is, akkor bizony nem repes az örömtől, sőt!

Stressz jele

Ha a kutyád folyamatosan ásítozik és a fáradságra nem találsz magyarázatot, lehetséges, hogy egyfajta megküzdési mechanizmusként használja kis kedvenced az ásítást, mégpedig a szorongás leküzdésére.

A te kis kedvenced gyakan ásítozik?

Fotó: Julia Shumenko / Shutterstock

Mit tehetsz, ha arra gyanakszol, hogy stresszes a kutyád?

Először gondolkozz el, milyen változások történtek, amiért a kutyád szoronghat. A szőrös kis kedvenced bizony ugyanúgy érzékeny lehet a változásokra, mint te magad. Ha a környezetében stresszt és szorongást érez, az bizony rá is kihathat. Egy költözés vagy más nagyobb változás esetén természetes, hogy a kutyát több stressz éri, és ezért ásítozik, de ha nem találsz okot arra, hogy miért stresszelhet a kutyád, fordulj állatorvoshoz. Egy állatorvos a stressz leküzdésére is javasolhat megoldásokat.

Udvarlás ásítással?

Különös, de az ásítás az ismerkedés, udvarlás része is lehet a kutyáknál. Amikor két kutya találkozik, ásítással jelezhetik, hogy békés szándékúak és nem akarnak konfliktust. Egyfajta négylábú „udvarlási rituálé” ez, ami segít a kapcsolatépítésben.