Ezt nem lehet titokban tartani, máris megválna magyar kapusától a Liverpool

Egyelőre a negyedik számú kapus Liverpoolban Pécsi Ármin, akit a Bajnokok Ligájába sem neveztek a Vörösök. A nyáron igazolt magyar játékos Alisson Becker, Giorgi Mamardasvili és Freddie Woodman mögött negyedik a sorban, s jobbára csak az U21-es csapatban véd a Premier League ifjúsági bajnokságban. A bennfentes szakértő szerint pánikra nincs ok, s akkor sem szabad megijedni, ha Pécsit esetleg kölcsönadja a Liverpool.
Az Angliában élő magyar sportújságíró, Bocsák Bence a Magyar Nemzetnek beszélt arról, hogyan alakulhat Pécsi Ármin hosszútávú karrierje Angliában.
Szerinte a 21 éves játékos már jövőre bemutatkozhat a felnőtt bajnokságban, de nem a Liverpool színeiben.
Szerintem a következő lépés neki egy kölcsönszerződés lesz, a Liverpoolnál most erre is készítik fel.
"Ha megnézzük, Ármin nagyon jó döntést hozott, mert a Liverpool azért tényleg profi a fiatal kapusok terén"
- mondta Bocsák, aki hozzátette, kölcsönből is van visszaút.
Úgy tudom, hogy az a terv, hogy egy távoli jövőben Ármin legyen a Liverpool első számú kapusa. Ehhez viszont rengeteg türelem kell. Sokan itthon nem értik meg, hogyan működik a Liverpool U21-es csapata, csak azt látják, hogy Ármin mennyi gólt kap… Miközben az információim szerint Liverpoolban nagyon is elégedettek vele.
- utalt arra az újságíró, hogy a Liverpool magyar kapusa hat bajnokin eddig 14 gólt kapott a második csapatban.
