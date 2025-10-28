BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Simon, Szimonetta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sikolyok rázták meg a környéket: kidobta az ablakon 21 napos testvérét egy 5 éves kislány

újszülött
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 08:41
tragédiatestvérkidobtahalott
Meghalt egy újszülött kisbaba, miután a hírek szerint 5 éves nővére kidobta őt egy ablakból mintegy 12 méter magasról.
N.T.
A szerző cikkei

A hatóságok beszámolója szerit a megdöbbentő eset akkor történt, amikor a két kisgyermeket az édesanyjuk egyedül hagyta otthon, miközben a férje dolgozott. Egy járókelő arról számolt be, hogy egy kislány sikítását hallotta egy negyedik emeleti ablakból, majd meglátta a mozdulatlan csecsemőt a földön.

Ezen a héten egy gyászhír is bekerült a Bors legolvasottabb hírei közé
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

A szemtanúk sokkos állapotban számoltak be a tragikus eseményről, egyikük azt mondta, hogy „elgyengültek a lábai” a szívszorító látványtól. A mentőegységek a helyszínen megerősítették, hogy a mindössze 21 napos csecsemő belehalt az esés következtében elszenvedett sérüléseibe. Az eset az oroszországi Vasziljevo faluban történt.

„Bűnügyi eljárás indult a csecsemő halála ügyében” 

– erősítette meg az orosz Nyomozó Bizottság, amely jelenleg vezeti a vizsgálatot. A hatóságok közölték, hogy az anya ellen büntetőeljárás indulhat, mivel a nyomozók azt is vizsgálják, hogy az ötéves gyermek „féltékenységből” cselekedett-e a kisbaba érkezése miatt.

A nyomozás részeként azt is vizsgálják, miért maradtak a gyerekek felügyelet nélkül.

„Vizsgáljuk a szülők felelősségét, amiért felügyelet nélkül hagyták a gyerekeket, valamint más lehetséges körülményeket is”

– közölték a hatóságok.

Zelenodolsk körzet vezetője, Mihail Afanaszjev kijelentette:

„A rendvédelmi szervek jelenleg vizsgálják az esetet. Őszinte részvétemet fejezem ki az elhunyt családjának, és arra kérek minden szülőt, hogy legyenek éberek, és soha ne hagyják gyermekeiket egyedül”

– írja a Mirror

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu