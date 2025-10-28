Sikolyok rázták meg a környéket: kidobta az ablakon 21 napos testvérét egy 5 éves kislány

A hatóságok beszámolója szerit a megdöbbentő eset akkor történt, amikor a két kisgyermeket az édesanyjuk egyedül hagyta otthon, miközben a férje dolgozott. Egy járókelő arról számolt be, hogy egy kislány sikítását hallotta egy negyedik emeleti ablakból, majd meglátta a mozdulatlan csecsemőt a földön.

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

A szemtanúk sokkos állapotban számoltak be a tragikus eseményről, egyikük azt mondta, hogy „elgyengültek a lábai” a szívszorító látványtól. A mentőegységek a helyszínen megerősítették, hogy a mindössze 21 napos csecsemő belehalt az esés következtében elszenvedett sérüléseibe. Az eset az oroszországi Vasziljevo faluban történt.

„Bűnügyi eljárás indult a csecsemő halála ügyében”

– erősítette meg az orosz Nyomozó Bizottság, amely jelenleg vezeti a vizsgálatot. A hatóságok közölték, hogy az anya ellen büntetőeljárás indulhat, mivel a nyomozók azt is vizsgálják, hogy az ötéves gyermek „féltékenységből” cselekedett-e a kisbaba érkezése miatt.

A nyomozás részeként azt is vizsgálják, miért maradtak a gyerekek felügyelet nélkül.

„Vizsgáljuk a szülők felelősségét, amiért felügyelet nélkül hagyták a gyerekeket, valamint más lehetséges körülményeket is”

– közölték a hatóságok.

Zelenodolsk körzet vezetője, Mihail Afanaszjev kijelentette:

„A rendvédelmi szervek jelenleg vizsgálják az esetet. Őszinte részvétemet fejezem ki az elhunyt családjának, és arra kérek minden szülőt, hogy legyenek éberek, és soha ne hagyják gyermekeiket egyedül”

– írja a Mirror.