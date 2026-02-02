Lépj ki végre a komfortzónádból – Így viselik télen a színeket az igazán stílusos nők

A fagyos hónapokban hajlamosak vagyunk lemondani a színekről és belemerülni a szürke tónusokba. Pedig a színek nemcsak a téli szettedet dobják fel, hanem a hangulatodat is. Ezért most olyan összeállításokat hoztunk neked, amik élettel telivé varázsolják a megjelenésedet.
A téli divatot uraló színtrendek a merész tónusok és a feltűnő pasztellszínek keverékei, mint a smaragdzöld vagy a petrolkék. Így, ha igazán divatos megjelenésre vágysz, ezeket nem szabad kihagynod. Amennyiben a bevállalósabbak táborát erősíted, dönthetsz a monokróm összeállítások mellett, viszont ha a visszafogottabb stílus híve vagy, válassz színes kiegészítőket. Lássuk, te melyik árnyalat mellett teszed le a voksodat!
Az idei tél egyértelmű befutója a smaragdzöld, ami kivétel nélkül minden korosztálynak jól áll. Bár már elmúltak az ünnepek, ez az árnyalat továbbra is nagyon népszerű, és hihetetlen üdeséget, frissességet kölcsönöz neked. Továbbá, annak ellenére, hogy a smaragdzöld egy kicsit merész, nagyon jól kombinálható más színekkel, például szürkével, feketével, ezüsttel, barnával vagy arannyal.
A siena narancs a narancssárga, a barna és a fahéj keveréke, ami könnyed melegséget áraszt ebben a zord időben. Mivel a szín nagyon felkapottá vált, szinte bármilyen ruhadarabot találhatsz belőle, akár egy garbót, akár egy kabátot választanál. Ez a szín akkor igazán ütős, ha monokróm stílusban viseled (alábbi kép) vagy feketével, barnával, illetve krémszínnel párosítod.
Ha egy csipetnyivel visszafogottabb téli szettre vágysz, akkor a petrolkék számodra a legjobb választás. A kékeszöld árnyalat ugyanis visszafogott luxus hatását kelti, amiben bárki igazi dívának érezheti magát. Szerezz be egy ilyen tónusú szőrös vagy tollas kabátot, és kombináld visszafogott színekkel.
Ha szolid, igazán nőies téli szettre vágysz, akkor egy púderrózsaszínnel nem lőhetsz mellé. Az árnyalat ugyanis visszafogott eleganciát áraszt magából, ami még semleges színként is megállja a helyét. Ez azt jelenti, hogy bátran párosíthatod akár petrolkék vagy smaragdzöld darabokkal is.
Az alábbi videóból megtudhatod, hogy miért játszik olyan nagy szerepet a megjelenés és az öltözködés a sikerben:
