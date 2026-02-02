Lépj ki végre a komfortzónádból – Így viselik télen a színeket az igazán stílusos nők

A fagyos hónapokban hajlamosak vagyunk lemondani a színekről és belemerülni a szürke tónusokba. Pedig a színek nemcsak a téli szettedet dobják fel, hanem a hangulatodat is. Ezért most olyan összeállításokat hoztunk neked, amik élettel telivé varázsolják a megjelenésedet.

Ezekben téli szettekben minden szempár rád fog szegeződni!

Fotó: GettyImages

A smaragdzöld most hatalmas népszerűségnek örvend.

Egy siena narancs szettben biztosan nem maradsz észrevétlen.

A petrolkék darabok luxus hatás keltenek.

A púderrózsaszín semleges színként is megállja a helyét.

A téli divatot uraló színtrendek a merész tónusok és a feltűnő pasztellszínek keverékei, mint a smaragdzöld vagy a petrolkék. Így, ha igazán divatos megjelenésre vágysz, ezeket nem szabad kihagynod. Amennyiben a bevállalósabbak táborát erősíted, dönthetsz a monokróm összeállítások mellett, viszont ha a visszafogottabb stílus híve vagy, válassz színes kiegészítőket. Lássuk, te melyik árnyalat mellett teszed le a voksodat!

Smaragdzöld

Az idei tél egyértelmű befutója a smaragdzöld, ami kivétel nélkül minden korosztálynak jól áll. Bár már elmúltak az ünnepek, ez az árnyalat továbbra is nagyon népszerű, és hihetetlen üdeséget, frissességet kölcsönöz neked. Továbbá, annak ellenére, hogy a smaragdzöld egy kicsit merész, nagyon jól kombinálható más színekkel, például szürkével, feketével, ezüsttel, barnával vagy arannyal.

Siena narancs

A siena narancs a narancssárga, a barna és a fahéj keveréke, ami könnyed melegséget áraszt ebben a zord időben. Mivel a szín nagyon felkapottá vált, szinte bármilyen ruhadarabot találhatsz belőle, akár egy garbót, akár egy kabátot választanál. Ez a szín akkor igazán ütős, ha monokróm stílusban viseled (alábbi kép) vagy feketével, barnával, illetve krémszínnel párosítod.

Petrolkék

Ha egy csipetnyivel visszafogottabb téli szettre vágysz, akkor a petrolkék számodra a legjobb választás. A kékeszöld árnyalat ugyanis visszafogott luxus hatását kelti, amiben bárki igazi dívának érezheti magát. Szerezz be egy ilyen tónusú szőrös vagy tollas kabátot, és kombináld visszafogott színekkel.