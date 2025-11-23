Ez az 5 filléres téli szett fiatalít és luxus hatást kelt – Ugye már beszerezted őket?

Sokan úgy gondolják, hogy a mínuszokban képtelenség divatosan utcára lépni, mi azonban úgy gondoljuk, hogy nagyon is lehetséges. Így annak érdekében, hogy a hidegben is stílusos legyél és ne egy hóemberre hajazz, olyan filléres téli szetteket hoztunk neked, amelyek után mindenki megfordul.

Ezekkel a trendi darabokkal dobd fel a téli szetted!

Fotó: Edward Berthelot / gettyimages

5 filléres, luxus hatású téli szett, amiben éveket is letagadhatsz

Filléres, luxus hatást kelt és fiatalít? Szinte álomszerűen hangzik, igaz? Ha azt hiszed, hogy választanod kell a sikkes megjelenés és a kényelem között, akkor nagyon tévedsz. Ezek a darabok ugyanis anélkül dobják fel az összeállításodat, hogy bármiről is le kellene mondanod.

A személyiségedet kifejező divatos kabát

Egy egyszínű, fekete kabát szinte mindenkinek lapul a gardróbjában, ezért szerezz be mellé egy olyan darabot, ami jobban kifejezi a személyiségedet. Az idei trend tele van stílusosabbnál stílusosabb kabátokkal, amelyek kétségkívül jobb választások, mint az unalmas klasszikus. Válassz leopárdmintás vagy ezüst színű dzsekit és légy feltűnő télen is!

Téli kiegészítők minden mennyiségben

Nemcsak ékszerekkel dobhatod fel a szettedet, hanem olyan téli kiegészítőkkel is, mint egy stílusosan passzoló hatalmas sál vagy egy extravagáns leopárdmintás kesztyű. Szerezz be néhány igazán trendi darabot, ami csavart visz a megjelenésedbe és melegen tart.

Feltűnő ékszerek, amik formálják a stílusod

Télen te is lemondasz az ékszerekről, mivel úgy gondolod, hogy a ruhák úgyis csak eltakarják? Pedig, ha divatosan szeretnél utcára lépni, akkor semmiképpen se mondj le a feltűnő fülbevalókról. Egy-egy ilyen darab ugyanis teljesen új szintre emelheti az stílusodat.

A zoknis fiókod felturbózása

Jelentéktelennek hangzik ugye? Pedig egy-két jól eltalált darab egyenesen csodákra képes. Csak rajtad áll, hogy rövidebb vagy hosszabb zoknik színesítik majd a fiókodat. Az utóbbiak azonban jóval feltűnőbbek és tökéletesen mutatnak a téli szoknyákkal. Akár egy randira készülsz, akár egy elegánsabb eseményre, mi az utóbbi mellett tennénk le a voksunkat. Sőt, most nagyon divatosak a mintás harisnyák is, amelyek friss eleganciával fűszerezik meg a stílusodat.

Színek végtelen tárháza

Tudjuk, hogy ebben a hideg, szürke időszakban sokan fordulnak a fekete szín felé, pedig nem árt, ha egy kis színt viszel az öltözékedbe. Például az alábbi képen látható kabát hihetetlenül stílusosan feldobja az éjfekete szettet, miközben nem vesz el a szett eleganciájából

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy a megjelenésed befolyásolja-e a sikeredet:

