Vedd elő a szekrény aljából kedvenc szövetnadrágodat – Ezt a szettet még az unokád is leirigyli rólad

Legyen tél vagy nyár, a szövetnadrágok bármilyen évszakban tökéletesen megállják a helyüket, miközben kellemes komfortérzetet nyújtanak. A hidegebb napokon sem kell megfagynod bennük, különösen, ha egy vastagabb opció mellett teszed le a voksodat és ügyelsz arra, hogy milyen ruhadarabbal párosítod. Mivel most ez a klasszikus újra virágkorát éli, elhoztunk neked azokat a szetteket, amelyekben stílusosan léphetsz utcára.

Régi szövetnadrágból divatos, filléres szetteket hozhatsz ki!

Fotó: Shutterstock

Egy hatalmas kötött pulóverrel és egy szövetnadrággal sosem lőhetsz mellé.

A szövetnadrág-blézer kombinációért az egész család odáig lesz.

Ha a szövetnadrágot szűkebb pulóverrel párosítod, nem győzöd majd bezsebelni a bókokat.

Mivel lehet párosítani a szövetnadrágot? Így viseld, hogy még az unokák is megirigyeljék

Ahhoz, hogy 50 felett is tökéletesen mutass a régi szövetnadrágodban, tudnod kell, hogy a titok az arányokban rejlik. Fontos egy kiegyensúlyozott sziluett megteremtése, hogy fiatalítson és ne öregítsen. Nézzük tehát, hogyan állítsd össze a tökéletes szettet.

Párosítsd egy hatalmas kötött pulóverrel

Egy kötött pulóver gondoskodni fog arról, hogy ne fagyj meg a nagy hidegben, miközben anyagának és méretének köszönhetően mesés körvonalat ad a megjelenésednek. A felső közben megfelelően takarja azokat a testrészeket is, amelyeket nem szívesen mutogatnál. Bátran játssz a színekkel és állíts össze a gardróbodból egy hasonló, stílusos szettet.

Viseld túlméretezett blézerrel

Ha rátaláltál a régi kedvencedre, a szövetnadrágra, akkor egy túlméretezett blézernek is kell valahol lapulnia a szekrényedben. Mielőtt még azt gondolnád, hogy ez a párosítás slampos megjelenést kelt, ez közel sincs így. Kifejezetten előnyös lehet egy ilyen kombináció, hiszen a felső a hidegben megfelelően takarja a derekadat és a kisebb zsírpárnákat is egy másodperc alatt elrejti. Nem baj, ha nem ugyanolyan színű a nadrágod és a blézered, viszont sokkal jobban figyelj oda a passzoló kiegészítőkre.

Kombináld szűkebb pulóverrel

Egy szűkebb pulóverben sem fognak látszódni a kisebb zsírpárnák, miközben a szett rendkívül elegáns megjelenést fog kölcsönözni neked. Kapj fel a szövetnadrághoz egy színben passzoló pulóvert és dobd fel megfelelő kiegészítőkkel. Ebben az öltözetben a körülötted lévők odáig lesznek érted, az unokáid pedig azért könyörögnek majd, hogy lásd el őket divattanácsokkal.