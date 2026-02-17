Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Donát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Elegáns szövetnadrágot viselő nő sétál az utcán.

Vedd elő a szekrény aljából kedvenc szövetnadrágodat – Ezt a szettet még az unokád is leirigyli rólad

divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 14:45
nadrágstílus
Van egy örök darab, ami egyszerűen nem tud kimenni a divatból és valószínűleg a te ruhásszekrényed alján is ott porosodik. Nem másról beszélünk, mint a szövetnadrágról, amiből olyan filléres szetteket hozhatsz ki, amit még az unokáid is megirigyelnek. Ne habozz, inkább vedd elő ezt az igazi klasszikust!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Legyen tél vagy nyár, a szövetnadrágok bármilyen évszakban tökéletesen megállják a helyüket, miközben kellemes komfortérzetet nyújtanak. A hidegebb napokon sem kell megfagynod bennük, különösen, ha egy vastagabb opció mellett teszed le a voksodat és ügyelsz arra, hogy milyen ruhadarabbal párosítod. Mivel most ez a klasszikus újra virágkorát éli, elhoztunk neked azokat a szetteket, amelyekben stílusosan léphetsz utcára.

Szövetnadrágot viselő középkorú nő, divatos szettben.
Régi szövetnadrágból divatos, filléres szetteket hozhatsz ki!
Fotó: Shutterstock
  • Egy hatalmas kötött pulóverrel és egy szövetnadrággal sosem lőhetsz mellé.
  • A szövetnadrág-blézer kombinációért az egész család odáig lesz.
  • Ha a szövetnadrágot szűkebb pulóverrel párosítod, nem győzöd majd bezsebelni a bókokat.

Mivel lehet párosítani a szövetnadrágot? Így viseld, hogy még az unokák is megirigyeljék

Ahhoz, hogy 50 felett is tökéletesen mutass a régi szövetnadrágodban, tudnod kell, hogy a titok az arányokban rejlik. Fontos egy kiegyensúlyozott sziluett megteremtése, hogy fiatalítson és ne öregítsen. Nézzük tehát, hogyan állítsd össze a tökéletes szettet.

Párosítsd egy hatalmas kötött pulóverrel

Egy kötött pulóver gondoskodni fog arról, hogy ne fagyj meg a nagy hidegben, miközben anyagának és méretének köszönhetően mesés körvonalat ad a megjelenésednek. A felső közben megfelelően takarja azokat a testrészeket is, amelyeket nem szívesen mutogatnál. Bátran játssz a színekkel és állíts össze a gardróbodból egy hasonló, stílusos szettet.

Viseld túlméretezett blézerrel

Ha rátaláltál a régi kedvencedre, a szövetnadrágra, akkor egy túlméretezett blézernek is kell valahol lapulnia a szekrényedben. Mielőtt még azt gondolnád, hogy ez a párosítás slampos megjelenést kelt, ez közel sincs így. Kifejezetten előnyös lehet egy ilyen kombináció, hiszen a felső a hidegben megfelelően takarja a derekadat és a kisebb zsírpárnákat is egy másodperc alatt elrejti. Nem baj, ha nem ugyanolyan színű a nadrágod és a blézered, viszont sokkal jobban figyelj oda a passzoló kiegészítőkre.

Kombináld szűkebb pulóverrel

Egy szűkebb pulóverben sem fognak látszódni a kisebb zsírpárnák, miközben a szett rendkívül elegáns megjelenést fog kölcsönözni neked. Kapj fel a szövetnadrághoz egy színben passzoló pulóvert és dobd fel megfelelő kiegészítőkkel. Ebben az öltözetben a körülötted lévők odáig lesznek érted, az unokáid pedig azért könyörögnek majd, hogy lásd el őket divattanácsokkal.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy miért olyan fontos a divat, illetve, hogy miben rejlik az öltözködés ereje:

Ezek a divattal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu