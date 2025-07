Mit NE viselj 50 felett? Nem csak nevetséges, de az egészséged is rámehet

Az 50 felett már nem az számít, hogy vakon kövessük a legújabb divatot, hanem hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Mégis akad, aki túlpörgeti a trendiséget, hogy fiatalosabbnak vagy menőbbnek tűnjön, míg mások pont az ellenkező irányba mennek, és túlzottan kényelmes, unalmas ruhákba bújnak. Pedig létezik egy arany középút: olyan darabokat választani, amik jól állnak, kényelmesek, és közben az egészségednek sem ártanak.

Ezeket kerüld, ha fontos az egészséged

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Megmutatjuk, mely ruhákat és kiegészítőket érdemes kerülni – nemcsak a divat miatt, hanem az egészséged érdekében is

A flip flop nem papucs, hanem egyenes út a derékfájáshoz

Nyáron minden második ember flip flopban flangál, mintha ez lenne az egyetlen nyitott lábbeli. Pedig ez a „papucs” nem véletlenül olcsó: semmi tartása. Mármint a lábadnak.

A flip flop nem támasztja meg a sarkat, nem csillapítja a lépések ütődését, ráadásul a lábujjaiddal bele kell kapaszkodnod, hogy ne essen le rólad. Ez hosszú távon teljesen eltorzíthatja a testtartásod, derékfájást, bokasüllyedést, sőt még térdpanaszokat is okozhat. Maradj inkább egy kényelmes, rugalmas talpú, pántos szandálnál. A lábad meghálálja.

A túl szűk ruhák nem csak kényelmetlenek – akadályozzák a vérkeringést

Sokan még 50 felett is ragaszkodnak a régi méretükhöz – akkor is, ha az már nem passzol. A baj csak az, hogy a túl szoros farmer, a leszorító ruha vagy a feszes öv nem csak előnytelen látványt nyújt, de konkrétan árt az egészségednek.

A túl szoros ruhadarabok nyomják a hasi szerveket, akadályozzák a vérkeringést, és akár emésztési gondokat is okozhatnak. Egy túl szoros melltartó vagy bugyi pedig könnyen okozhat bőrirritációt, sőt gyulladást is. Ha igazán csinos akarsz lenni, inkább válasz testhezálló, de nem feszülős darabokat – azokban jobban is érzed majd magad.

A túl bő ruhák sem előnyösek, és nem is kényelmesebbek

Sokan azt hiszik, hogy a „nagymamás” bő ruha kényelmesebb. De az igazság az, hogy ezek a darabok gyakran csak még jobban eltorzítják az alakot. Ráadásul egy bő felső vagy nadrág simán beleakadhat valamibe, csúszkál, igazgatni kell – tehát nem is praktikus.