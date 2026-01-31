Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Fiatal nő, aki éppen szanálja a pulóvereit.

Kifakult, kinyúlt, kibolyhosodott? Váltsd le régi pulóvereidet ezekre a filléres, de nőies darabokra

divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 12:15
pulóverstílus
Szereted az alapdarabokat, de nem szeretnél vagyonokat költeni rájuk? Akkor nézd végig legújabb válogatásunkat, amelyben olyan pulóvereket gyűjtöttünk össze, amelyekkel nem kell mélyen a zsebedbe nyúlnod, mégis könnyedén feldobhatod velük a ruhatárad.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A kedvenc pulóvered már a végét járja? Kifakult, kibolyhosodott vagy kinyúlt, mert agyonhordtad? Akkor lesd meg az alábbi darabokat, melyekre nem kell sokat költened, mégis a legjobb barátaiddá válhatnak.

Kötött pulóvereket hajtogató nő.
Ezekhez a pulóverekhez nem kell mélyen a zsebedbe nyúlnod
Fotó: GettyImages
  • A téli kiárusítás tökéletes alkalom arra, hogy olcsón beszerezd a ruhatárad alapdarabjait.
  • Ebben az időszakban a divatos, meleg pulóverekhez is fillérekért hozzájuthatsz.
  • Az alábbi 5 termék között biztosan megtalálod a kedvencedet.

Kidobnád a régit? Itt tudsz pulóvert vásárolni olcsón

A tudatos nők tisztában vannak azzal, hogy a tavasz közeledtével elkezdődnek a téli kiárusítások, amikor stílusos kincsekre lehet bukkanni. Sőt, ilyenkor érdemes beszerezni azokat a darabokat is, amik a ruhatárunk alapját adják, mint egy egyszerű, de mindenhez passzoló pulóver, ami sok esetben sajnos elég drága. Azonban, ha szeretnél több ezret spórolni, akkor mutatjuk a legjobb meleg felsőket, amelyek a hidegebb tavaszi napokon is jó szolgálatot fognak tenni.

Letisztult, szürke pulóver

Egy szürke színű pulóvernek mindig van helye a ruhásszekrényben, hiszen szinte bármivel passzol. Ez a darab pedig kimondottan letisztult, ezért elegánsabb és lazább stílusban is hordható. Ha nőiesebb megjelenésre vágysz, vegyél alá egy galléros, fehér inget. Amennyiben a színesebb opciókért rajongsz, találsz belőle más árnyalatot is.

H&M Pulóver (világosszürke)
H&M Pulóver (világosszürke) – 6495 Forint 
Fotó: 2.hm.com/hu

Gyapjú és moher keverékéből készült pulóver

Gyapjút tartalmazó pulóver 15 ezer forint alatt? Igen! Használd ki a Reserved több mint 50 százalékos akcióját, és szerezd be ezt a pihe-puha, örök klasszikus darabot. Egy sötétszürke árnyalattal biztosan nem lőhetsz mellé, amit a hidegebb tavaszi napokon színes kiegészítőkkel is feldobhatsz.

Reserved Pulóver gyapjú és moher keverékéből .
Reserved Pulóver gyapjú és moher keverékéből (füstszínű) – 11.995 Forint
Fotó: reserved.com/hu

Tengerészkék csíkos pulóver

Ha szereted a letisztult mintájú pulcsikat, akkor válaszd ezt a tengerészkék, csíkos terméket, amit szinte bármilyen farmerrel párosíthatsz. Unod már a szürkeséget? Akkor ez a darab lesz számodra a nyerő!

Sinsay Csíkos pulóver.
Sinsay Csíkos pulóver (tengerészkék) – 4595 Forint 
Forrás: sinsay.com/hu

Gyapjúszálas pulóver

Rajongsz a szép mintázatú pulóverekért, amik egy kicsit elegánsabbá tesznek? Akkor ez a termék kitűnő választás, sőt semleges színének köszönhetően a gardróbod kitűnő alapdarabjává válhat. Azonban választhatsz belőle olíva árnyalatot is, ami az idei év egyik legdivatosabb színe lesz.

Mohito Gyapjúszálas pulóver.
Mohito Gyapjúszálas pulóver (bézs) – 6995 Forint 
Forrás: mohito.com/hu

Oversize pulóver

Amennyiben a vagányabb, lazább stílus híve vagy, tedd le a voksodat egy oversize pulóver mellett. Ebből a termékből választhatsz tengerészkéket, feketét és szürkét is, attól függően, hogy melyiket tudod a legjobban beilleszteni a ruhatáradba.

Bershka Oversize, puha, modálkeverék pulóver.
Bershka Oversize, puha, modálkeverék pulóver – 6295 Forint 
Forrás: bershka.com/hu

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Az alábbi videóban megismerheted az egyéni stílus és az identitás közötti kapcsolatot:

