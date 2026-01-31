Kifakult, kinyúlt, kibolyhosodott? Váltsd le régi pulóvereidet ezekre a filléres, de nőies darabokra

A kedvenc pulóvered már a végét járja? Kifakult, kibolyhosodott vagy kinyúlt, mert agyonhordtad? Akkor lesd meg az alábbi darabokat, melyekre nem kell sokat költened, mégis a legjobb barátaiddá válhatnak.

Ezekhez a pulóverekhez nem kell mélyen a zsebedbe nyúlnod

Fotó: GettyImages

A téli kiárusítás tökéletes alkalom arra, hogy olcsón beszerezd a ruhatárad alapdarabjait.

Ebben az időszakban a divatos, meleg pulóverekhez is fillérekért hozzájuthatsz.

Az alábbi 5 termék között biztosan megtalálod a kedvencedet.

Kidobnád a régit? Itt tudsz pulóvert vásárolni olcsón

A tudatos nők tisztában vannak azzal, hogy a tavasz közeledtével elkezdődnek a téli kiárusítások, amikor stílusos kincsekre lehet bukkanni. Sőt, ilyenkor érdemes beszerezni azokat a darabokat is, amik a ruhatárunk alapját adják, mint egy egyszerű, de mindenhez passzoló pulóver, ami sok esetben sajnos elég drága. Azonban, ha szeretnél több ezret spórolni, akkor mutatjuk a legjobb meleg felsőket, amelyek a hidegebb tavaszi napokon is jó szolgálatot fognak tenni.

Letisztult, szürke pulóver

Egy szürke színű pulóvernek mindig van helye a ruhásszekrényben, hiszen szinte bármivel passzol. Ez a darab pedig kimondottan letisztult, ezért elegánsabb és lazább stílusban is hordható. Ha nőiesebb megjelenésre vágysz, vegyél alá egy galléros, fehér inget. Amennyiben a színesebb opciókért rajongsz, találsz belőle más árnyalatot is.

H&M Pulóver (világosszürke) – 6495 Forint

Fotó: 2.hm.com/hu

Gyapjú és moher keverékéből készült pulóver

Gyapjút tartalmazó pulóver 15 ezer forint alatt? Igen! Használd ki a Reserved több mint 50 százalékos akcióját, és szerezd be ezt a pihe-puha, örök klasszikus darabot. Egy sötétszürke árnyalattal biztosan nem lőhetsz mellé, amit a hidegebb tavaszi napokon színes kiegészítőkkel is feldobhatsz.

Reserved Pulóver gyapjú és moher keverékéből (füstszínű) – 11.995 Forint

Fotó: reserved.com/hu

Tengerészkék csíkos pulóver

Ha szereted a letisztult mintájú pulcsikat, akkor válaszd ezt a tengerészkék, csíkos terméket, amit szinte bármilyen farmerrel párosíthatsz. Unod már a szürkeséget? Akkor ez a darab lesz számodra a nyerő!

Sinsay Csíkos pulóver (tengerészkék) – 4595 Forint

Forrás: sinsay.com/hu

Gyapjúszálas pulóver

Rajongsz a szép mintázatú pulóverekért, amik egy kicsit elegánsabbá tesznek? Akkor ez a termék kitűnő választás, sőt semleges színének köszönhetően a gardróbod kitűnő alapdarabjává válhat. Azonban választhatsz belőle olíva árnyalatot is, ami az idei év egyik legdivatosabb színe lesz.