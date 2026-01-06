Így tedd vízhatlanná a cipődet, hogy még a legnagyobb havat és sarat is túlélje

A téli cipők fő feladata, hogy még a legnagyobb hidegekben is melegen tartsanak, és ne ázzanak be. Ezért annak érdekében, hogy a kedvenc lábbelid a hóban és a sárban is a lehető legtovább bírja, elengedhetetlen a megfelelő ápolás. De vajon tudod, hogyan zajlik a megfelelő cipőimpregnálás?
A cipőket időről időre impregnálni kell, melynek gyakorisága nagyban függ a lábbeli anyagától. Míg a túrabakancsokat érdemes minden használat előtt vízhatlanná tenni, addig a sportcipőket néhány havonta, a téli bakancsokat pedig a szezon előtt.
De miért fontos a cipőimpregnálás? A cipőimpregnálás azért lényeges, mivel képes megvédeni a lábbelit a víztől és nedvességtől, illetve megakadályozza, hogy a szennyeződések bejussanak a cipőbe, valamint hozzáad a darabok élettartamához is.
Tehát amennyiben sokáig akarod élvezni a kedvenc lépegetődet, és nem szeretnél évente újat venni, akkor ne hagyd ki az impregnálást! Ahogyan korábban már említettük, ezt a módszert ne csak a túracipők, hanem a téli csizmák, a bőrcipők és az átmeneti cipőid esetében is vesd be. Az impregnáláshoz pedig válassz a cipő anyagától és a preferenciáidtól függően spray-t, viaszt, oldatot, krémet vagy zsírt.
+ Pár hónap elteltével ismételd meg az impregnálást, hogy a lábbeli megőrizze strapabíró tulajdonságát.
