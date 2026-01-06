Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Így tedd vízhatlanná a cipődet, hogy még a legnagyobb havat és sarat is túlélje

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 13:35
Ugye, te sem szeretnél vizes zokniban járkálni egész nap, mert a cipőd beázott? Ha még időben el akarod kerülni a megfázást, akkor maradj velünk, ugyanis most felfedjük a cipőimpregnálás pontos lépéseit.
Lévaffy Luna
A téli cipők fő feladata, hogy még a legnagyobb hidegekben is melegen tartsanak, és ne ázzanak be. Ezért annak érdekében, hogy a kedvenc lábbelid a hóban és a sárban is a lehető legtovább bírja, elengedhetetlen a megfelelő ápolás. De vajon tudod, hogyan zajlik a megfelelő cipőimpregnálás?

A cipőimpregnálásra nagy hangsúlyt fektető nő bakancsban sétál a hóban.
Cikkünkben felfedjük a cipőimpregnálás pontos lépéseit / Fotó: Shutterstock 
  • Minden cipő esetében eltér, hogy milyen időközönként kell impregnálni.
  • Fontos, hogy a lábbeli anyagának megfelelően válaszd ki az ápolószert.
  • Csupán négy egyszerű lépést kell betartanod, és a cipőd bírni fogja a gyűrődést.

Cipőimpregnálás mesterfokon: ne hagyd, hogy a hó gátat szabjon a terveidnek!

A cipőket időről időre impregnálni kell, melynek gyakorisága nagyban függ a lábbeli anyagától. Míg a túrabakancsokat érdemes minden használat előtt vízhatlanná tenni, addig a sportcipőket néhány havonta, a téli bakancsokat pedig a szezon előtt.

De miért fontos a cipőimpregnálás? A cipőimpregnálás azért lényeges, mivel képes megvédeni a lábbelit a víztől és nedvességtől, illetve megakadályozza, hogy a szennyeződések bejussanak a cipőbe, valamint hozzáad a darabok élettartamához is.

Milyen cipőket érdemes impregnálni?

Tehát amennyiben sokáig akarod élvezni a kedvenc lépegetődet, és nem szeretnél évente újat venni, akkor ne hagyd ki az impregnálást! Ahogyan korábban már említettük, ezt a módszert ne csak a túracipők, hanem a téli csizmák, a bőrcipők és az átmeneti cipőid esetében is vesd be. Az impregnáláshoz pedig válassz a cipő anyagától és a preferenciáidtól függően spray-t, viaszt, oldatot, krémet vagy zsírt.

Téli bakancsot viselő nő sétál a hóban, aki számára fontos a cipőimpregnálás.
A téli bakancsaid is meg fogják köszönni, ha impregnálod őket / Fotó: Shutterstock 

Ezeken a lépéseken menj végig, hogy a cipőd mindent túléljen

  1. Készítsd elő a cipőd: először menj végig rajta egy nedves kendővel vagy egy puha kefével, amivel eltávolítod róla a szennyeződéseket, majd hagyd megszáradni. A por és a kosz ugyanis meggátolja az impregnálás hatékonyságát.
     
  2. Válaszd ki a legmegfelelőbb ápolószert: az üzletekben már számtalan termék közül válogathatsz, a vásárlás során azonban tartsd szem előtt a cipő anyagát.
     
  3. Vidd fel az ápolószert többször is: először olvasd el a termék használati utasítását. A legtöbb készítményt egyenletesen kell felvinni a cipőre, a spray-t pedig körülbelül 20 centiméterről kell a lábbelire permetezni, amit hagyj felszívódni. Krém és viasz esetén – amelyeket leginkább bőrcipőknél alkalmaznak – ki is polírozhatod őket. (A harmadik lépést egyes lábbelik esetén nem árt még egyszer megismételni, előtte azonban hagyd teljesen megszáradni őket.)
     
  4. Várd meg, amíg teljesen megszárad: a cipőt csak akkor használd, ha a készítmény teljesen felszívódott.

+ Pár hónap elteltével ismételd meg az impregnálást, hogy a lábbeli megőrizze strapabíró tulajdonságát.

Az alábbi csináld magad videóból egy újabb trükköt leshetsz el:

