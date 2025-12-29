KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Középkorú nő divatos szettben.

5 ékszer, ami éveket öregít a megjelenéseden – Ugye te egyiket sem hordod?

2025. december 29.
Sok nő minden erejével azon van, hogy pár kiegészítő segítségével feldobja a megjelenését, azonban az ellenkező hatást érik el. Ezért annak érdekében, hogy ne ess bele a legnagyobb hibákba, összegyűjtöttük azokat az ékszereket, amelyek éveket öregítenek rajtad. Mondd, hogy 50 felett ezeket már nem hordod!
Míg a megfelelő ékszerekkel elegánssá, nőiessé és fiatalossá varázsolhatod a megjelenésed, addig egy-egy rossz választás éveket pakolhat rád. Cikkünkben ezért meglesheted azokat a darabokat, amiket semmiképp se viselj már 50 felett.

Divatos, ékszereket hordó középkorú nő.
Ezeket az ékszereket messziről kerüld 50 felett!
Fotó: Anna Zhukkova /  Shutterstock 
  • A felsorolt ékszerek helyett válassz inkább kifinomultabb opciókat.
  • Az alábbi darabok akár éveket is öregíthetnek rajtad.
  • Ahelyett, hogy feldobnák a megjelenésedet, éppen az ellenkező hatást érik el.

Ezek az ékszerek éveket öregítenek – Messziről kerüld el őket

Amennyiben több évet is le szeretnél faragni a korodból, akkor jól figyelj, ugyanis eláruljuk, mely ékszereket kerüld el jó messziről 50 felett. Mielőtt azonban belekezdenénk, szeretnénk hangsúlyozni az elegáns, visszafogott ékszerek bámulatos erejét, amelyek fiatalos hatást keltenek. Azonban, ha aggódsz amiatt, hogy óriási bakit követsz el, akkor vedd sorra az alábbi darabokat!

Túlméretezett fülbevalók

A túlméretezett fülbevalók egyáltalán nem állnak jól idősebb korban. Bár igazán csábító lehet egy ilyen darab, ami pillanatok alatt feldobja még a legátlagosabb szettet is, inkább felejtsd el. Ezek a darabok ugyanis nehezek, ezért megnyújthatják a fülcimpádat, ami nem nyújt túl bizalomgerjesztő látványt, miközben az ékszer elnyomja az arcvonásokat is.

Egymásra halmozott, feltűnő gyűrűk

Az öregedés első jelei gyakran a kezeken mutatkoznak meg, ezért nem túl jó ötlet nagy, feltűnő gyűrűkkel felhívni rá a figyelmet. Így annak érdekében, hogy fiatalabbnak tűnj, kerüld a feltűnő darabokat és a gyűrűk halmozását. Válassz helyettük kifinomultabb kiegészítőket.

Vastag, arany nyaklánc

Tisztában vagyunk azzal, hogy idén divatba jöttek a vastag, arany nyakláncok, amelyeket a fiatalok előszeretettel hordanak. Ezek a darabok azonban nemcsak kényelmetlenek, hanem 50 felett elavultnak tűnhetnek, mindemellett pedig az arc helyett a dekoltázsra vonják a figyelmet.

Agyondíszített brossok

Bár a kifinomultabb brossok új szintre emelhetik a szettedet, a túldíszített darabokkal éppen az ellenkező hatást érheted el. Az antik stílusú kitűzők ugyanis elavulttá tehetik a megjelenésedet.

Choker nyaklánc

Igaz, hogy ezek a nyakláncok mesésen mutatnak ujjatlan ruhákkal vagy nagyobb nyakkivágásokkal, viszont nem túl jó választások 50 felett. Ezek a darabok ugyanis könnyedén kiemelik a nyakon és a mellkason lévő ráncokat. 

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy miért van akkora jelentősége a megjelenésnek:

