Ősszel is lazán és stílusosan: ezekben a sportcipőkben a legnagyobb tömegből is ki fogsz tűnni

A sportcipők mindig is a legtrendibb nők alapdarabjai közé tartoztak, ami most sincs másként. Akár az ultra lezser stílus híve vagy, akár az elegánsabb vonalat képviseled, ezek között biztosan találsz olyan lábbelit, ami azonnal megnyer magának.

Ezek a sportcipők viszik idén a prímet!

Fotó: Alexandr Dubynin / Getty Images

Ezek a sportcipők lopják el a showt idén ősszel

Jól tudjuk, hogy minden trendi nőnek lapul a gardróbjában legalább egy borzalmasan kényelmetlen magassarkú és egy eszméletlenül kényelmes sportcipő. Mi azonban most az utóbbi mellett tesszük le a voksunkat, hiszen az egyre fagyosabb idő mellé nem hiányzik még egy kibicsaklott boka is. Íme tehát a legstílusosabb, komfortos sportcipőtrendek!

Fekete sportcipők

Az örök klasszikus fekete egyszerűen mindig felkerül a trendek listájára, de nincs is okunk panaszra, hiszen szinte mindennel passzol. A letisztult, visszafogott lábbeliket emellett sokkal könnyebb az őszi latyakos időben rendben tartani, mint fehér változatait. Párosítsd őket egy laza farmerrel vagy egy A-vonalú szoknyával és máris nyert ügyed van!

Sneakerinák

Ez a trend azoknak való, akik szeretik az extravagáns cipőket, ugyanis a sneakerinák a sportcipők és a balerinacipők ötvözetéből születtek. A fazonnal azonban biztosan nem nyúlsz mellé, mivel nemcsak a kifutókon, hanem az utcákon is tarolnak. Igazán bevállalósnak tartod magad? Akkor itt az idő, hogy az az éned is felszínre törjön!

Túracipők

Már nemcsak az őszi túrára kaphatod fel kedvenc lábbelidet, hanem az utcán is bátran viselheted. A vastag talppal és funkcionális részletekkel megáldott darabok ugyanis letisztult, stílusos szettekkel egyszerűen mindent visznek. Emellett számos színkombináció közül válogathatsz, amelyek egy fekete leggingsszel kombinálva ütős megjelenést kölcsönöznek neked.

Velúr sportcipők

A velúr edzőcipők anyaguknak köszönhetően finom luxust és eleganciát árasztanak magukból, ami sikkes nők kedvenc darabjává válhat. Bár ezek a cipők év eleje óta tündökölnek a reflektorfényben, még mindig méltó helyet foglalnak el a trendek listáján.

Ezüst sportcipők

Ha imádsz kitűnni a tömegből és odavagy az extrém lépegetőkért, akkor nem árt beszerezned egy ezüst sportcipőt. Ezek a darabok ugyanis még a legegyszerűbb szettet is új szintre emelik és fényt csempésznek a legszürkébb őszi napokba is.

