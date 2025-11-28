Ezek a kiegészítők idén már cikik – mutatjuk, mivel dobd fel helyettük a téli szetted

Ahogy beköszönt a fagyos, borús időjárás, egyből elmegy a kedvünk a „divatozástól”, hiszen nincs is jobb annál, mint magunkra kapni egy puha melegítőt, amelyben átvészelhetjük a dermesztő utat a legközelebbi közértig. Néha azonban ilyenkor sem árt adni magunkra, például ha egy randira vagy egy nagyobb eseményre készülünk. Alább összeszedtük azokat a kiegészítőket, amelyek új szintre emelik a téli szetted.

Eláruljuk mi az, amit felejts el, ha divatos téli szettre vágysz!

A sálak terén óriási változás látható.

A kesztyűk esetében visszatér egy régi kedvenc.

A sapkák kikopnak a divatból.

Az övek terén a feltűnő darabok kerülnek reflektorfénybe.

Ezekkel a vagány darabokkal dobd fel az idei téli szetted

Négy olyan kiegészítőt mutatunk be, amelytől idén már régimódinak tűnnél, de eláruljuk azt is, mit viselj helyettük. Belebújhatsz ugyanis a legsikkesebb kabátba és a legdivatosabb farmerbe, ha évek óta ugyanazt a sapkát és kesztyűt hordod. A jó hír, hogy az idei divatos darabok bárkinek a ruhatárába könnyedén beilleszthetők, akár a laza, akár az elegáns stílus híve vagy.

A vastag gyapjúsálak helyét átveszik a háromszög alakú sálak

Ki ne lenne oda a hatalmas, pihe-puha gyapjúsálakért, amelyek a legnagyobb fagyokban is felmelegítenek? Mi több, szinte bármilyen szettet képesek feldobni – legalábbis képesek voltak. A gyapjúsálat idén kiszorította a háromszög alakú sál, amely jóval elegánsabb megjelenést kölcsönöz a viselőjének. A kiegészítőt számtalan módon viselheted, miközben a nyakad is melegen tarthatod.

A bőrkesztyűket letaszítják a trónról az ujjatlan változatok

Habár a bőrkesztyűk betöltötték fő funkciójukat, ez az ujjatlan kesztyűkről már kevésbé mondható el, ha fagyos szelek tombolnak odakint. Praktikusnak bizonyulnak azonban, ha séta közben meg kell válaszolnod néhány üzenetet, vagy meleg teával, kávéval a kezedben indulsz útnak egy barátod társaságában.

A gyapjas sapkák helyett a kötött kapucnik kerülnek reflektorfénybe

Ugye neked is eszedbe szokott jutni, ha elered az eső vagy nekiáll havazni, hogy miért nincs a pulcsidon vagy a kabátodon kapucni? Az idei évben a különálló, kapucni hatású kötött fejfedők jönnek divatba, amelyek nagyon szépen keretezik az arcot. A különböző színű és mintázatú kiegészítőket bárhogyan kombinálhatod a szetteddel, de vigyázz: ugyanolyan könnyen otthon felejtheted, mint egy sapkát.

A vékony öveket leváltják a feltűnőbb darabok

Az idén divatba kerülő öveket markáns stílus jellemzi, ami azonnal a derekadra vonzza a tekintetet. Ezekkel a kiegészítőkkel pillanatok alatt feldobhatod a szetted; nemcsak blézerre vagy blúzra, hanem kabátra is felveheted, ami nagyon elegáns megjelenést fog kölcsönözni neked.

