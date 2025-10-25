Most sem kertelünk. Vegyük hát sorra azokat a szokásokat, amiktől igazán cikinek számítasz, ha metrón utazol. Ezeket jobb ha elkerülöd!

Ha ezeket műveled a metrón, nagyon ciki vagy és ne csodálkozz, hogy kinéznek

Fotó: Matej Kastelic / Shutterstock

Az alábbi szokásokat jobb, ha befejezed metrózás közben, különben ciki leszel

1 szék jár neked

Ne pakold rá a melletted lévő ülésre a cuccaid, tedd az öledbe, mert mások is le szeretnének ülni egy fárasztó munkanap után.

Ha neked csak az ajtónál jutott hely

Ne támaszkodj a fenekeddel az ülés melletti korlátnak, mert beletolod az ott ülő arcába, amire ő valószínűleg nem vevő. Ez elég illetlen dolog, támaszkodj a hátsó feleddel inkább az ajtónak, ha nagy a tömeg.

Ha bőrönddel túrázol egy mozgó járművön

Ha bőrönddel utazol, lehetőleg az első üres helyen foglalj helyet, és ne húzd végig a motyód a többi közlekedő lábfején. Pláne ne landolj az ölünkben fékezéskor.

Nincs a kutyádon szájkosár

Van, aki fél a kutyáktól, és persze az állat is megijedhet, hirtelen odakaphat. Érthető, hogy a kutyád eleinte kellemetlennek érzi és fél a szájkosártól, ezért ne a tömegközlekedésen add rá először, hanem fokozatosan szoktasd hozzá. A szájkosár ráadásul kötelező a tömegközlekedési eszközökön, aminek a hiányáért a jegyellenőrök ugyan úgy megbüntethetnek, mint a bliccelőket.

A kutyáknak kötelező a szájkosár a tömegközlekedési eszközökön.

Fotó: Matt Carrington / Shutterstock

Hangos telefonálás

Hidd el, senki nem kíváncsi a magánügyeidre, vagy az éppen aktuális laborleleteidre. Mindenkinek megvan a saját élete, és a maga baja, ne hozd magad kellemetlen helyzetbe azzal, hogy kiteregeted a szennyest vadidegen emberek előtt.

Gyerekekkel közlekedés

Elhiszem, hogy nem egyszerű a gyereknevelés, fárasztó és rengeteg türelmet igényel. Viszont nem korrekt a többi utassal szemben, ha a kicsi a piszkos cipőjével rááll az ülésre, ahová utána más utasok leülnek a tiszta ruhájukban. Igencsak bosszantó tud lenni egy barna sárfolt az ülepünkön. Kérlek ültesd magad mellé, vagy vedd az öledbe a gyermeked, így nektek is kényelmesebb, ráadásul biztonságosabb is az utazás, ugyanis nem eshet le olyan könnyen a székről.

Ön- és közveszélyes giga nagyságú műkörmök

Felesleges magyaráznom, hogy mennyire ízléstelen a gigantikus műköröm, de egy fékezésnél komoly sebet ejthetsz az utastársadon, akár a szemét is kiszúrhatod valakinek. Ráadásul közeleg a rossz idő, hogy fogsz így kesztyűt hordani?