Ha ezeket műveled a metrón, nagyon ciki vagy és ne csodálkozz, hogy kinéznek

tömegközlekedés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 11:45
cikiillemmetró
A tömegközlekedésben nem egyedül veszel részt. Itt az ideje, hogy sorra vegyük, mik azok a dolgok amiktől ciki leszel, és az utastársaid is valószínűleg kinéznek majd.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Most sem kertelünk. Vegyük hát sorra azokat a szokásokat, amiktől igazán cikinek számítasz, ha metrón utazol. Ezeket jobb ha elkerülöd!

Egy cikinek számító nő utazik a metrón.
Ha ezeket műveled a metrón, nagyon ciki vagy és ne csodálkozz, hogy kinéznek 
Fotó: Matej Kastelic /  Shutterstock 

Az alábbi szokásokat jobb, ha befejezed metrózás közben, különben ciki leszel

1 szék jár neked

Ne pakold rá a melletted lévő ülésre a cuccaid, tedd az öledbe, mert mások is le szeretnének ülni egy fárasztó munkanap után.

Ha neked csak az ajtónál jutott hely

Ne támaszkodj a fenekeddel az ülés melletti korlátnak, mert beletolod az ott ülő arcába, amire ő valószínűleg nem vevő. Ez elég illetlen dolog, támaszkodj a hátsó feleddel inkább az ajtónak, ha nagy a tömeg.

Ha bőrönddel túrázol egy mozgó járművön

Ha bőrönddel utazol, lehetőleg az első üres helyen foglalj helyet, és ne húzd végig a motyód a többi közlekedő lábfején. Pláne ne landolj az ölünkben fékezéskor.  

Nincs a kutyádon szájkosár

Van, aki fél a kutyáktól, és persze az állat is megijedhet, hirtelen odakaphat. Érthető, hogy a kutyád eleinte kellemetlennek érzi és fél a szájkosártól, ezért ne a tömegközlekedésen add rá először, hanem fokozatosan szoktasd hozzá. A szájkosár ráadásul kötelező a tömegközlekedési eszközökön, aminek a hiányáért a jegyellenőrök ugyan úgy megbüntethetnek, mint a bliccelőket.

Egy ciki kutyatulajdonos nem tett szájkosarat a metrón a pitbulljára.
A kutyáknak kötelező a szájkosár a tömegközlekedési eszközökön.  
Fotó: Matt Carrington /  Shutterstock 

Hangos telefonálás

Hidd el, senki nem kíváncsi a magánügyeidre, vagy az éppen aktuális laborleleteidre. Mindenkinek megvan a saját élete, és a maga baja, ne hozd magad kellemetlen helyzetbe azzal, hogy kiteregeted a szennyest vadidegen emberek előtt. 

Gyerekekkel közlekedés

Elhiszem, hogy nem egyszerű a gyereknevelés, fárasztó és rengeteg türelmet igényel. Viszont nem korrekt a többi utassal szemben, ha a kicsi a piszkos cipőjével rááll az ülésre, ahová utána más utasok leülnek a tiszta ruhájukban. Igencsak bosszantó tud lenni egy barna sárfolt az ülepünkön. Kérlek ültesd magad mellé, vagy vedd az öledbe a gyermeked, így nektek is kényelmesebb, ráadásul biztonságosabb is az utazás, ugyanis nem eshet le olyan könnyen a székről. 

Ön- és közveszélyes giga nagyságú műkörmök

Felesleges magyaráznom, hogy mennyire ízléstelen a gigantikus műköröm, de egy fékezésnél komoly sebet ejthetsz az utastársadon, akár a szemét is kiszúrhatod valakinek. Ráadásul közeleg a rossz idő, hogy fogsz így kesztyűt hordani?

A veszélyes mozogólépcső

Több ízben találkoztam már olyannal, aki a mozgólépcsőn fújta be magát a szúnyogriasztóra emlékeztető „parfümével”. Miért gondolod, hogy más örül annak, hogy a te kölnidtől illatozzon, vagy ha a szemébe is kerül a maró folyadékból? 

A mozgólépcső ráadásul veszélyes is, ha nem megfelelően használjuk. Ha valaki a nagy tömegben véletlenül elköveti azt a bűnt, hogy a mozgólépcső bal oldalára áll, kérd meg, hogy álljon félre és úgy rohanj le lélekszakadva a 2 perc múlva induló metróhoz. Ne sodord le az összes embert csak azért, mert nem tudsz 2 percet várni. Munkába vagy a családomhoz szeretnék menni, nem a sürgősségire. 

Nikotinelvonás

Értem én, hogy kattogsz, hogy végre rágyújthass, de ne rögtön a kifelé vezető lépcsőn tedd meg, mert miután alaposan beleszívsz, azzal a mozdulattal hátralendíted a bagód és kiégetheted a mögötted haladó ruháját, vagy akár a bőrén is égési sérüléseket okozhatsz. Arról nem is beszélve, hogy a másik arcába is jut a füstből. 

Felelősséggel, és ésszel tömegközlekedj, hiszen nem csak a tiéd a város. Mások is épségben, tiszta ruhával és kisimult idegekkel szeretnének megérkezni az úti céljukhoz. 

