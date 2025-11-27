Így maradhatsz nőies a hidegben is – A stílustrükk, amivel a téli ruha lehet a kedvenc szetted

Itt az ideje, hogy megszegjük a decembertől érvényes „mindegy csak meleg legyen” divatszabályt, mert egy téli ruha valódi felüdülést jelent a hideg és szürke hétköznapokban – és egyáltalán nem kell a viselése érdekében megfagynod! Csak ügyesen kombinálnod. Mutatjuk, hogyan!

Téli ruha: így maradj a leghidegebb napokon is nőies!

Fotó: shutterstock

A garbó tökéletes rétegező darab a meleg szettekhez.

Egy jól eltalált, vastag télikabát, tökéletesen mutat ruhákkal is.

A bélelt nejlonharisnyával elegáns maradhatsz anélkül, hogy megfagynál.

Egy hosszú csizmával könnyebb meleg, téli ruhás outfiteket alkotni.

Stílustrükkök, amikkel a kedvenc tavaszi darabodból, meleg téli ruha lesz

1. Garbóval a hideg ellen

Egy feszülős garbó alapozza meg a ruhák téli viselésének alapját. Ha több színben is lapul a szekrényedben, most végre biztosan ki fogod használni – és nem is akárhogyan. Az ujjatlan, pántos vagy rövid ujjú ruháidat pillanatok alatt téliesítheted velük. Nemcsak plusz egy melegítő réteget nyersz, de elegánsabb és kényelmesebb is lesz a szetted.

2. Télikabát ruhákhoz

Egy jól megválasztott kabát már félsiker. Ha még nem szerezted be az ideit, és szeretnél csinosan öltözködni a téli szezonban is, jól gondold át melyik mellett teszed le a voksod! Például egy gyapjúkabát tökéletesen passzol a téli ruhákhoz, mert véd a hidegtől, de stílusosan mutat elegánsabb darabokkal is.

Bors-tipp: a színválasztás terén arra figyelj, hogy a neutrálisabb, alapárnyalatok közül válassz. Ezekkel minden ruhát fel tudsz majd venni, és a kabát nemcsak egy kötelező melegítő réteg lesz, hanem az outfit elemi része.

3. Meleg harisnya

Választhatsz kötött harisnyákat is, de ha igazán biztosra mennél, szerezz be egy „kamu” nejlonharisnyát! Idén már szinte minden üzlet polcain megtalálod ezt a téli divatcsodát, ami jobban melegíti a lábaidat, mint egy farmer, de úgy mutat, mint egy elegáns harisnya, egy kora őszi napon. A titka annyi, hogy a nejlon réteg alatt, puha, bélelt anyag rejtőzik.

Bevethető midi, de rövid szoknyákkal és ruhákkal is, ráadásul teljesen „csizmakompatibilis”. Sőt; egy vagány térdcsizmával a legtrendibb téli szetteket hozhatod ki belőle!

Kötött csoda: a tökéletes téli ruha Ha van egy (vagy több) kötött ruhád, a rétegezéssel sem kell bajlódnod! Nőies, kényelmes és atombiztos a fagyok ellen.

+1 Csizma

A csizma persze télen egyértelmű eleme az öltözködésnek. A térdig vagy akár combig érő bakancsokkal járhatsz a legjobban, hiszen nemcsak nagyobb felületen védenek a mínuszokkal szemben, de extrán divatosan mutatnak a téli ruhákkal is.

Ha a klasszikus bokacsizmánál maradnál, érdemes több meleg harisnyára és egy hosszú kabátra is befektetned.

Olvass tovább még több téli divattippért: