Ünnepelj stílusosan – Karácsonyi kiegészítők 50 felett, amik a legegyszerűbb szettet is feldobják

A kiegészítők 50 felett, mint az ékszerek, sálak, kalapok, brossok vagy táskák, fontos szerepet játszanak abban, hogy megmutassuk a saját egyéniségünket. A jól megválasztott ékszerek eleve a legszemélyesebb, legegyedibb tárgyaink közé tartoznak. Az ezüst csillogása sosem megy ki a divatból, az arany meleg fénye egy csipet luxussal fűszerezi meg az ünnepeket, a gyöngy ékszerek pedig újra reneszánszukat élik, míg a különleges clutch táskák egy csipet játékosságot adnak a megjelenésnek. Az alábbi cikkben összeszedtünk néhány apró tippet, amivel fokozható az ünnepi ragyogás.

Kiegészítők 50 felett, amik idén télen extra fűszert adhatnak az ünnepi megjelenésednek.

Fotó: Anna Zhukkova

Varázslatos karácsonyi kiegészítők, amik a lejobban kiemelik a nőies, elegáns stílusodat.

Így varázsolhatsz ünnepi hangulatot még a legegyszerűbb szettekből is néhány jól megválasztott darabbal.

Gyöngy, arany, ezüst vagy bizsu? Mutatjuk, mely kiegészítők adják meg a valódi ünnepi ragyogását.

Kiegészítők 50 felett: letisztultak, nőiesek és végtelenül elegánsak

Gyöngy ékszerek: az időtlen elegancia varázsa

A szép gyöngy ékszerek, brossok, gyöngy fülbevalók, karkötők és nyakláncok soha nem mennek ki a divatból, de most különösen divatosak. 50 felett tökéletes választásnak bizonyulnak, mert lágyítják az arcot, üdébbnek mutatják a bőrt, és egy egyszerű kötött pulóverrel vagy fehér blúzzal párosítva azonnal ünnepi hangulatot teremtenek. Ráadásul a mai modern gyöngysorok, gyöngyös ékszerek már nagyon távol állnak a „nagymamás” hatástól.

Bors tipp:

A karácsonyi vacsorára választhatsz egy hosszú gyöngyláncot arany medállal, míg családi fotózáshoz egy finom, rövid gyöngysort.

Arany részletek: az ünnepek ragyogó főszereplője

A meleg tónusú arany, vagy épp aranyozott ékszerek különösen jól mutatnak 50 felett, mert kiemelik a bőr természetes ragyogását. Az arany csillogásával átszőtt vékony karkötő, finom lánc egy apró medállal egy szempillantás alatt elegánsabbá varázsolja az ünnepi összeállítást. A világos arany szín elsősorban a tavasz színtípusoknak áll jól, addig a feltűnőbb óarany a tél típusoknak.

Az elegáns táska varázsa: az egész szettet feldobja

Egy karácsonyi vacsorán, családi összejövetelen a ruha mellett a táska lehet a téli összeállítás központi eleme. Ebben az esetben felejtsük el a nagy, pakolós változatot, elég egy kisebb, elegáns bársony clutch vagy láncos mini oldaltáska. A bordó, a smaragdzöld és a pezsgőszínű darabok különösen ünnepi és nőies hatást tudnak kelteni.

Bors tipp:

A díszített táskák – például gyönggyel, flitterrel vagy arany csattal – különösen jól működnek az egyszínű, letisztult ruhákkal. Egy egyszerű fekete, kék vagy fehér ruhát is ünnepivé tesz egy csillogó táska, amely a figyelmet a részletekre irányítja.

Hogyan válasszuk ki a legmegfelelőbb kiegészítőt 50 felett?

Egy szettben csak egyetlen feltűnőbb kiegészítő legyen: flitteres táska vagy többsoros gyöngy nyaklánc.

Az olyan meleg tónusok, mint az óarany, pezsgő, bézs, burgundi elegánsak és ünnepi hatásúak.

A hideg bőrárnyalatokhoz jobban illik az arany csillogása vagy a gyöngy lágysága.

Amennyiben a ruha a háttérszereplő, a kiegészítő legyen a főszereplő, így nem lesz túlzó a megjelenés.

A jól megválasztott karácsonyi kiegészítők 50 felett nem elnyomják a személyiséget, hanem épp ellenkezőleg: kiemelik azt. Ezért idén karácsonykor legyél bátor és válaszd az eleganciát, a ragyogást! Ne feledd, a stílus soha nem az életkor függvénye, a jó megjelenést a kisugárzásod adja!



További kiegészítők 50 felett? Segítségképp feltétlenül nézd meg az alábbi videót: