Megvan már az ünnepi szetted? Íme 5 karácsonyi ruha, amiben te leszel a családi fotók sztárja

Az ünnepi szezon mindig tele van olyan eseményekkel, amelyek váratlanul érhetnek bennünket, emellett nem feledkezhetünk meg a nagy családi karácsonyozásról sem. Ilyenkor persze mindenki a legjobb formáját akarja nyújtani, ezért nagy kihívást jelenthet a tökéletes szett kiválasztása. Ennek következtében a következő tippekkel szeretnénk a karácsonyi ruhaválasztás terhét levenni a válladról, hogy kevesebb frusztrációval vészelhesd át ezt az embert próbáló időszakot.

A következő 5 karácsonyi ruha egyszerre trendi és megfizethető! / Fotó: Shutterstock

A csillogó darabok az ünnepek legnagyobb sztárjai.

Ha nem vagy az elegáns stílus híve, válassz egy állatmintás darabot.

A különleges megjelenés híveinek egy rojtos ruhával készültünk.

A romantika szerelmesei is megtalálják a tökéletes darabot.

Egy fekete ruhával sosem lőhetsz mellé.

Íme 5 pénztárcabarát karácsonyi ruha, amiben te leszel az este sztárja

Úszkálj a fényárban

Ha az ünnepi szett kerül terítékre, szinte az első, ami az eszünkbe jut, az a csillogás. A flitteres szoknyáktól elkezdve a blézerekig, szinte bármilyen ruhadarabnak megtalálod a fénylő változatát. A boltok most kétségkívül egy nyüzsgő diszkóra hajaznak, ezért bőven lesz miből válogatnod. Az alábbi ruha is egy tökéletes választás, hiszen a piros szín ünnepi hangulatot teremt, miközben különleges dekoltázsrészének és hátkivágásának köszönhetően rendkívül divatos és szexi leszel benne.

Halter, redőzött flitteres miniruha, Ára: 14.995 Forint / Fotó: bershka.com

Változz hópárduccá

Idén az állatmintás darabok is reflektorfénybe kerültek, ezért, ha nem rajongsz a túlzottan elegáns darabokért, tedd le a voksodat az alábbi ruha mellett, amely a fekete csíkoknak köszönhetően gyönyörű homokóra alakot varázsol neked anélkül, hogy hatalmas diétákba kellene kezdened még az ünnepek előtt.

Cloud 5ive Dzsörzéruha - brown leo, Ára: 10.000 Forint / Fotó: zalando.hu

Élvezd a rojtok varázsát

Egy csipetnyi Gatsby hangulatra vágysz? Akkor van számodra egy jó hírünk, ugyanis a rojtok újra hatalmas népszerűségnek örvendenek. Az alábbi ruha pedig tökéletes választás, ha nagy lakomára készülsz, hiszen ápol és eltakar, sőt a fekete szín még slankít is. A ruha alján található rojtok pedig teljesen feldobják az egyszerűnek tűnő darabot és egy kis vidámságot lopnak a megjelenésebe.