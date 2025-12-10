Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Megvan már az ünnepi szetted? Íme 5 karácsonyi ruha, amiben te leszel a családi fotók sztárja

divat
2025. december 10.
karácsonyünnepi ruházatstílus
Az ünnepek közeledtével nemcsak az ajándékok okoznak fejtörést, hanem az is, hogy mit vegyünk fel az elegáns eseményekre és persze a családi összejövetelre. A következő 5 karácsonyi ruha azonban bármilyen elegáns rendezvényen megállja a helyét, hiszen rendkívül trendi és még vagyonokat sem kell rájuk költened. Válasz ki a hozzád legjobban passzoló stílust és élvezd a reflektorfényt!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Az ünnepi szezon mindig tele van olyan eseményekkel, amelyek váratlanul érhetnek bennünket, emellett nem feledkezhetünk meg a nagy családi karácsonyozásról sem. Ilyenkor persze mindenki a legjobb formáját akarja nyújtani, ezért nagy kihívást jelenthet a tökéletes szett kiválasztása. Ennek következtében a következő tippekkel szeretnénk a karácsonyi ruhaválasztás terhét levenni a válladról, hogy kevesebb frusztrációval vészelhesd át ezt az embert próbáló időszakot.

Karácsonyfa előtt pózoló nő, akin mesés karácsonyi ruha látható.
A következő 5 karácsonyi ruha egyszerre trendi és megfizethető! / Fotó: Shutterstock 
  • A csillogó darabok az ünnepek legnagyobb sztárjai.
  • Ha nem vagy az elegáns stílus híve, válassz egy állatmintás darabot.
  • A különleges megjelenés híveinek egy rojtos ruhával készültünk.
  • A romantika szerelmesei is megtalálják a tökéletes darabot.
  • Egy fekete ruhával sosem lőhetsz mellé.

Íme 5 pénztárcabarát karácsonyi ruha, amiben te leszel az este sztárja

Úszkálj a fényárban

Ha az ünnepi szett kerül terítékre, szinte az első, ami az eszünkbe jut, az a csillogás. A flitteres szoknyáktól elkezdve a blézerekig, szinte bármilyen ruhadarabnak megtalálod a fénylő változatát. A boltok most kétségkívül egy nyüzsgő diszkóra hajaznak, ezért bőven lesz miből válogatnod. Az alábbi ruha is egy tökéletes választás, hiszen a piros szín ünnepi hangulatot teremt, miközben különleges dekoltázsrészének és hátkivágásának köszönhetően rendkívül divatos és szexi leszel benne.

Karácsonyi ruha a Bershkából.
Halter, redőzött flitteres miniruha, Ára: 14.995 Forint / Fotó: bershka.com

Változz hópárduccá

Idén az állatmintás darabok is reflektorfénybe kerültek, ezért, ha nem rajongsz a túlzottan elegáns darabokért, tedd le a voksodat az alábbi ruha mellett, amely a fekete csíkoknak köszönhetően gyönyörű homokóra alakot varázsol neked anélkül, hogy hatalmas diétákba kellene kezdened még az ünnepek előtt.

Karácsonyi ruha a Zalandóból.
Cloud 5ive Dzsörzéruha - brown leo, Ára: 10.000 Forint / Fotó: zalando.hu

Élvezd a rojtok varázsát

Egy csipetnyi Gatsby hangulatra vágysz? Akkor van számodra egy jó hírünk, ugyanis a rojtok újra hatalmas népszerűségnek örvendenek. Az alábbi ruha pedig tökéletes választás, ha nagy lakomára készülsz, hiszen ápol és eltakar, sőt a fekete szín még slankít is. A ruha alján található rojtok pedig teljesen feldobják az egyszerűnek tűnő darabot és egy kis vidámságot lopnak a megjelenésebe.

Karácsonyi ruha a H&M-ből.
Rojtos aljú miniruha, Ára: 12.795 Forint / Fotó: hm.com

Kelts romantikus hangulatot

Az ünnepi szezon remek alkalom arra, hogy új textúrákra is igent mondj. Próbálj fel például egy bársony ruhát, ami nagyon elegáns megjelenést kölcsönöz majd. Máris megjött hozzá a kedved, ugye? Akkor válaszd az alábbi mesés árnyalatú darabot, ami a hosszú fazonjának köszönhetően véd a hidegebb időben is, emellett pedig különleges hátkivágása igazán egyedivé teszi.

Karácsonyi ruha a Zarából.
Bársony ruha drappírozott vállpárnákkal, Ára: 12.995 Forint / Fotó: zara.com

Válaszd az örök klasszikust

Ha nem vágysz különlegesebb darabra, és kényelmesen szeretnéd érezni magad a családi asztalnál, akkor neked az alábbi ruha lesz a legjobb barátod. Hosszú ujjának köszönhetően ugyanis nem fogsz fázni, lengébb felső része eltakarja majd az étkezés utáni pocakodat, feszülős alja pedig igazán dögössé varázsolja.

Karácsonyi ruha a Reservedből.
Drapált viszkóz ruha – 12 995 Forint / Fotó: reserved.com

Az alábbi videó arra világít rá, hogy miért olyan fontos a megjelenés:

Ezek a divattal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
