Megvan már az ünnepi szetted? Íme 5 karácsonyi ruha, amiben te leszel a családi fotók sztárja

Az ünnepi szezon mindig tele van olyan eseményekkel, amelyek váratlanul érhetnek bennünket, emellett nem feledkezhetünk meg a nagy családi karácsonyozásról sem. Ilyenkor persze mindenki a legjobb formáját akarja nyújtani, ezért nagy kihívást jelenthet a tökéletes szett kiválasztása. Ennek következtében a következő tippekkel szeretnénk a karácsonyi ruhaválasztás terhét levenni a válladról, hogy kevesebb frusztrációval vészelhesd át ezt az embert próbáló időszakot.
Ha az ünnepi szett kerül terítékre, szinte az első, ami az eszünkbe jut, az a csillogás. A flitteres szoknyáktól elkezdve a blézerekig, szinte bármilyen ruhadarabnak megtalálod a fénylő változatát. A boltok most kétségkívül egy nyüzsgő diszkóra hajaznak, ezért bőven lesz miből válogatnod. Az alábbi ruha is egy tökéletes választás, hiszen a piros szín ünnepi hangulatot teremt, miközben különleges dekoltázsrészének és hátkivágásának köszönhetően rendkívül divatos és szexi leszel benne.
Idén az állatmintás darabok is reflektorfénybe kerültek, ezért, ha nem rajongsz a túlzottan elegáns darabokért, tedd le a voksodat az alábbi ruha mellett, amely a fekete csíkoknak köszönhetően gyönyörű homokóra alakot varázsol neked anélkül, hogy hatalmas diétákba kellene kezdened még az ünnepek előtt.
Egy csipetnyi Gatsby hangulatra vágysz? Akkor van számodra egy jó hírünk, ugyanis a rojtok újra hatalmas népszerűségnek örvendenek. Az alábbi ruha pedig tökéletes választás, ha nagy lakomára készülsz, hiszen ápol és eltakar, sőt a fekete szín még slankít is. A ruha alján található rojtok pedig teljesen feldobják az egyszerűnek tűnő darabot és egy kis vidámságot lopnak a megjelenésebe.
Az ünnepi szezon remek alkalom arra, hogy új textúrákra is igent mondj. Próbálj fel például egy bársony ruhát, ami nagyon elegáns megjelenést kölcsönöz majd. Máris megjött hozzá a kedved, ugye? Akkor válaszd az alábbi mesés árnyalatú darabot, ami a hosszú fazonjának köszönhetően véd a hidegebb időben is, emellett pedig különleges hátkivágása igazán egyedivé teszi.
Ha nem vágysz különlegesebb darabra, és kényelmesen szeretnéd érezni magad a családi asztalnál, akkor neked az alábbi ruha lesz a legjobb barátod. Hosszú ujjának köszönhetően ugyanis nem fogsz fázni, lengébb felső része eltakarja majd az étkezés utáni pocakodat, feszülős alja pedig igazán dögössé varázsolja.
Az alábbi videó arra világít rá, hogy miért olyan fontos a megjelenés:
