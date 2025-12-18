Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Auguszta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezzel lepd meg az unokád – Kényelmes karácsonyi pizsama lustálkodós reggelekhez

stílus
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 09:55
karácsonypizsama50 felett
Kevés dolog esik olyan jól az ember lelkének, mint szenteste leülni a feldíszített fa mellé, kézbe venni egy nagy bögre kakaót, majd belemerülni egy család filmmaratonba. Ilyenkor minden apró részlet számít: az illatok, a fények és persze az a pihe-puha karácsonyi pizsama, amit legszívesebben le sem vennénk az ünnepek alatt. Mutatjuk a legjobbakat, hogy igazán mesés legyen az idei bekuckózás.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

A karácsonyi pizsama nemcsak kényelmes és praktikus viselet, hanem valódi hangulatbomba, ami egy kicsit magán hordozza az ünnep varázslatos hangulatát. Ennek az időszaknak az egyik legszebb része, amikor összegyűlik a család, lelassulunk, megpihenünk, együtt sütünk, főzünk, ajándékokat csomagolunk, mesét nézünk vagy épp társasozunk az unokákkal.

Egy család egyforma karácsonyi pizsama szettben.
A tökéletes karácsonyi pizsama nyomában: mutatjuk a szezon legjobb választását / Fotó: Okrasiuk /  Shutterstock 
  • A pizsama ideális lustálkodós reggelekhez, mikor a család összegyűlik egy jó filmhez.
  • A vidám minták és meleg anyagok még a leghidegebb téli napokat is otthonossá varázsolják.
  • A megfelelő szabás biztosítja a szabad mozgást, míg a puha belső réteg finom meleget ad a hideg reggeleken.

Kényelmes karácsonyi pizsama az ünnepek alapja

Az ilyen remek családi programokhoz pedig nincs is jobb választás, mint egy puha, kényelmes karácsonyi pizsama, amelyben nemcsak jól érezzük magunkat, hanem még a családi fotókon is mókásan mutatunk. 50 felett a kényelem kiemelten fontos, de ettől még a stílusról sem kell lemondanunk. Az alábbi összeállításban megmutatjuk a szezon legszebb, legpraktikusabb ünnepi pizsama trendjeit, hogy az ünnep ezúttal valóban a meghittségről és a közös élményekről szóljon.

  • Puha pamut és meleg flanel: a családdal megélt örömökért

Az unokákkal töltött karácsony tele van izgalmas pillanatokkal, némi rohangálással, mézeskalács sütögetéssel és egy csipet lustálkodással. Ezért a megfelelő pizsama kiválasztásánál fontos, hogy puha, rugalmas és kényelmes legyen. A pamut és a flanel minden korosztály kedvence, de 50 felett különösen előnyös, mert kellemes melegérzetet biztosít, nem szúr és akár egész nap kényelmes viselet.

  • Kétrészes szettek: a legpraktikusabb választás nagymamáknak

A karácsonyi kétrészes pizsamák hosszú ujjú felsővel és lezser, gumis derekú nadrággal egyszerre kényelmesek, praktikusak és minden alkaton jól állnak. 50 felett különösen előnyösek, mert a felső rész lehet enyhén A-vonalú, ami pont ott takar, ahol kell, a gumis derék ellenére kényelmes, nem feszül és kedvünk szerint rétegezhető mellénnyel vagy egy kötött kardigánnal.

  • Karácsonyi családi szettek: ha összeöltöznénk az unokákkal

Manapság egyre népszerűbbek a családi karácsonyi pizsama szettek, amelyekkel egyforma darabokba bújhatunk az unokákkal. Ez nemcsak bájos és mókás, hanem egy olyan emlék, amit évek múlva is jólesik visszanézni. 50 felett különösen érdemes olyan szettet választani, amely nem túl harsány, kényelmes fazonú és jól mutat a családi fotón. A nagymama és unoka páros az ünnepi fotókon garantáltan mosolyt csalnak mindenki arcára.

Karácsonyi pizsama szettet viselő kisfiú egy akitával.
A közösen megélt pillanatok erősítik a családi összetartást / Fotó: Olha Yefimova /  Shutterstock 

Milyen karácsonyi pizsamát válasszunk 50 felett?

  • V-kivágás vagy átlapolt felső, ami nyújtja a nyakat, lágyítja a vonásokat.
  • Enyhén bő szárú nadrág: kényelmes, mégis elegáns.
  • Középmagas derék: optikailag karcsúsítja az alakot.
  • Puha anyagok: flanel, pamut, bársony.

Milyen karácsonyi pizsamát kerüljünk 50 felett?

  • Felejtsük el az erősen tapadó, műszálas darabokat!
  • A nagy csillámos minták felerősítik a vonásokat.
  • A túl rövid nadrággal rendelkező fazonok jobban állnak a gyerekeknek.

További remek karácsonyi pizsama szettekért nézd meg az alábbi videót:

Ezek a divat cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu