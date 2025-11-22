Télisapka-trendek 2025: minden stílusos nő beszerzett már egyet ezek közül

A divatrajongók mind tudják, hogy egy sapka ősztől egészen kora tavaszig a hab a stílustortán. A sötét színeket, unalmas kabátokat és egyszerű cipőket is képes egyetlen különleges sapi úgy feldobni, hogy egy szupertrendi téli szett kerekedjen belőlük. Ezért sem mindegy milyet választasz! Itt vannak a 2025-ös télisapka-trendek: mutatjuk a szezon kedvenceit!

Télisapka-trendek 2025-ben: ezeket a divatos darabok hordja egy stílusos nő idén!

Fotó: Shutterstock

Divatos télisapka-színek

Trendi sapkafazonok

A legjobb télisapka-anyagok

Tippek a téli sapka kiválasztásához

Télisapka-trendek 2025

Idén az esztétika mellett a praktikum is főszerepet kapott a téli sapkák világában, ezért sok valóban melegtől óvó fazon került a boltok polcaira – és ez nemcsak a szabásra, de az anyagválasztásra is igaz (szerencsére).

Divatos sapkaszínek

Színekben most is határ a csillagos ég, hiszen a cél éppen az, hogy minden outfithez találjunk passzoló darabot. Ugyanakkor idén alapvetően két pólus dominál a sapkadivatban: a krémesen lágy, neutrális tónusok és a világos, erős színek, mint a tűzpiros vagy egy erős királykék árnyalat.

A párducminta, – mint az utóbbi időben minden más ruhadarabon és kiegészítőn, – a téli sapkákon is megjelenik, és itt is jól megállja a helyét: igazán vagány szetteket dobhatunk össze vele.

Azok, akik a minimalistább divatot kedvelik, nyugodtan maradhatnak a fekete–szürke–bézs alapoknál, hiszen ezek örökké működő klasszikusok.

Népszerű télisapka-fazonok

A szezon egyik kedvencei a halászsapka fazonú, bélelt darabok, amelyek az utóbbi években a nyári/tavaszi trendeket is meghódították vászon változatukban.

Még mindig trendik a téli outfitek koronái is: a bojtos sapkák. Rövid kabáttal kombinálva imádnivaló szetteket lehet velük összerakni.

A klasszikus, egyszerű kötött sapkák továbbra is nagy kedvencek. Idén főleg a vastag fonalakból kötött darabok kerülnek a középpontba.

Meleg téli sapka: ezekben az anyagokban érzed majd magad a legjobban

Ebben az évben már a boltok is szívesebben nyúlnak organikus pamut anyagokhoz, amelyek kényelmesek, melegek és jól szellőznek. Ugyanakkor a fenntartható keverékanyagokkal is jól járhatsz, mivel tartósak és sokáig képesek tartani a formájukat.