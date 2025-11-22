Télisapka-trendek 2025: minden stílusos nő beszerzett már egyet ezek közül

A divatrajongók mind tudják, hogy egy sapka ősztől egészen kora tavaszig a hab a stílustortán. A sötét színeket, unalmas kabátokat és egyszerű cipőket is képes egyetlen különleges sapi úgy feldobni, hogy egy szupertrendi téli szett kerekedjen belőlük. Ezért sem mindegy milyet választasz! Itt vannak a 2025-ös télisapka-trendek: mutatjuk a szezon kedvenceit!
Idén az esztétika mellett a praktikum is főszerepet kapott a téli sapkák világában, ezért sok valóban melegtől óvó fazon került a boltok polcaira – és ez nemcsak a szabásra, de az anyagválasztásra is igaz (szerencsére).
Színekben most is határ a csillagos ég, hiszen a cél éppen az, hogy minden outfithez találjunk passzoló darabot. Ugyanakkor idén alapvetően két pólus dominál a sapkadivatban: a krémesen lágy, neutrális tónusok és a világos, erős színek, mint a tűzpiros vagy egy erős királykék árnyalat.
A párducminta, – mint az utóbbi időben minden más ruhadarabon és kiegészítőn, – a téli sapkákon is megjelenik, és itt is jól megállja a helyét: igazán vagány szetteket dobhatunk össze vele.
Azok, akik a minimalistább divatot kedvelik, nyugodtan maradhatnak a fekete–szürke–bézs alapoknál, hiszen ezek örökké működő klasszikusok.
A szezon egyik kedvencei a halászsapka fazonú, bélelt darabok, amelyek az utóbbi években a nyári/tavaszi trendeket is meghódították vászon változatukban.
Még mindig trendik a téli outfitek koronái is: a bojtos sapkák. Rövid kabáttal kombinálva imádnivaló szetteket lehet velük összerakni.
A klasszikus, egyszerű kötött sapkák továbbra is nagy kedvencek. Idén főleg a vastag fonalakból kötött darabok kerülnek a középpontba.
Ebben az évben már a boltok is szívesebben nyúlnak organikus pamut anyagokhoz, amelyek kényelmesek, melegek és jól szellőznek. Ugyanakkor a fenntartható keverékanyagokkal is jól járhatsz, mivel tartósak és sokáig képesek tartani a formájukat.
Ne csak a trendek után szaladj!
Színválasztásnál érdemes a ruhatáradból kiindulni. Ha inkább neutrális tónusok jellemzik a szettjeidet, nyugodtan feldobhatod őket egy erőteljesebb színnel vagy mintával. Ha viszont szereted a játékos, színes outfiteket, egy lágyabb szín lesz az, amit jól tudsz majd kombinálni minden más ruhadaraboddal.
Ahhoz, hogy a tökéletes téli sapkát válassz, figyelembe kell venned az arcformádat is!
Így dobja fel az egyszerű téli szetteket egy színes kötött sapka:
