A horoszkóp szerint merész, sokoldalú és praktikus – Ezt viseld Kosként ősszel, ha tele vagy önbizalommal

A divathoroszkóp szerint a Kosok rettentően tehetségesek abban, hogy a legmegfelelőbb kiegészítőkkel varázsolják egyedivé a szettjüket, hiszen gardróbjukat sokoldalúság és stílusosság jellemzi. Azonban annak érdekében, hogy a legtöbbet hozhassák ki az őszi trendekből, eláruljuk, mely ruhadarabok tükrözik a legjobban magabiztos énjüket.

A horoszkóp alapján a Kosok nem lőhetnek mellé egy narancssárga vagy piros blézerrel.

Fotó: Westend61 / Getty Images

Horoszkóp stílustippek – Ilyen egy praktikus Kos ruhatára

Ha Kos vagy, akkor nálad a praktikum és a kényelem élvez prioritást, míg minden másnak sokkal kevesebb jelentőséget tulajdonítasz. Az idei, őszi trendek pedig szerencsére nem követelik meg tőled, hogy mindenképpen magadra kényszeríts egy kényelmetlen magassarkú csizmát, ugyanis olyan összeállításokban is elképesztően divatos leszel, amik egyszerre lazák és elegánsak. A lényeg azonban az, hogy önmagad legyél!

Ezt kapd magadra ősszel, ha Kos vagy

A borongós, esős idő kedvez merész kísérletezési vágyaidnak, hiszen különböző rétegeket aggathatsz magadra és játékosan kombinálhatod a különböző darabokat. Az olyan anyagok pedig, mint a kasmír vagy a gyapjú rendkívül kellemes viseletek, mindemellett pedig eleganciát tükröznek.

A Kos csillagjegy kabátja

Ősszel sem kell kiűznöd a színeket a ruhatáradból, ezért bátran választhatsz élénk színű bőrdzsekit, ami sosem megy ki a divatból. Emellett, egy melegebb napon tökéletes opció lehet egy piros blézer vagy egy kockás dzseki. Azonban, ha a hőmérő higanyszála lejjebb kúszik, nem árt, ha egy műszőrmébe is befektetsz, ami egyszerre kényelmes és elegáns.

A Kos csillagjegy felsője

Felsőkből is nyugodtan jöhetnek a színes verziók, akár egy tüzes piros, akár egy élénk narancssárga darab mellett teszed le a voksodat, biztosan nem lősz majd mellé. Emellett egy réteges pulóverrel és egy hozzá passzoló leggingsszel is elérheted a kívánt hatást.

A Kos csillagjegy nadrágja és szoknyája

Mivel a kényelem és a praktikum megtestesítője vagy, nem kell magadra erőltetned a szoknyákat, inkább húzd magadra az ősz sztárját, egy kényelmes leggingset. Emellett olyan melegítőket is találhatsz (fenti kép), amelyekben elegánsan mutatnak, ilyenek például a selyem vagy szatén darabok.

A Kos csillagjegy cipője

A sportcipők mindig is a legtrendibb nők alapdarabjai közé tartoztak, ami szerencsére idén sincs másképp. Amennyiben kicsit elegánsabb lábbeli mellett döntenél, a klasszikus fekete, a velúr és az ezüst sportcipőkkel egyenesen learathatod a babérokat.

A Kos csillagjegy kiegészítői

Annak érdekében, hogy még egy kis extra eleganciát lopj megjelenésedbe, dobj fel egy nagy, feltűnő napszemüveget, ami most irtóra trendi. Ehhez pedig egy különleges táska csak hab a tortán, ami fokozza merész esztétikát.

Az alábbi videó betekintést nyújt a Kos személyiségének titkaiba:

