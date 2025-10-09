Még melegítőben is lehetsz stílusos – Ezekre az őszi darabokra minden pasi felkapja majd a fejét

Amennyiben te is azok közé tartozol, akik a feszülős farmerek vagy a ceruzaszoknyák helyett végre valami elképesztően kényelmeset, de ugyanakkor stílusosat viselnének, akkor bemutatjuk neked az ősz legnagyobb melegítőtrendjeit! Ezeket a darabokat azonban nemcsak az edzőteremben viselheted, hanem az utcán is, ahol szintén elképesztően divatos leszel bennük!

Most bizonyítjuk, hogy a melegítők nem slamposak!

Fotó: AleksandarGeorgiev / GettyImages

Mindened a kényelem? Akkor ezeket a melegítőket kár lenne kihagynod!

Mint ahogyan már sokan tudják, az idei szezonban a retró dolgok újra reflektorfénybe kerültek és ez nincs másként a melegítők terén sem. Bár ezek a darabok már önmagukban elég feltűnőek, sokan rátesznek még egy lapáttal és hegyes orrú magassarkúval párosítják. Persze, ha mindened a kényelem, akkor tornacipőt húzz fel hozzá, azonban, ha szereted a feltűnő megjelenést, érdemes magassarkúval is kipróbálnod.

Klasszikus fekete melegítők

Mint ahogyan a divat minden más területén, úgy a letisztult, örök klasszikus fekete itt is jelen van. Ahogy az alábbi képen látod, a fekete szetted még akár kissé elegánssá is varázsolhatod és szinte bármivel variálhatod. Ráadásul a gumis derékrésznek köszönhetően annyit ehetsz a nagyi almás pitéjéből, amennyit csak akarsz, miközben még szín is slankít.

Játékos színű melegítők

Ha szeretnél egy kis színt vinni az őszbe és a borús napokba, akkor bátran válassz színes melegítőt. Amennyiben a letisztultabb stílus híve vagy, akkor válogass olyan darabok közül, amik nem tartalmaznak sok színt, csupán néhány árnyalatot.

Csíkozott melegítők

Mivel újból a 80-as és 90-es évek stílusirányzatai hódítanak, a csíkos melegítők sem maradtak le a legnagyobb trendek listájáról. Bár van olyan márka, aminek a védjegye a csíkozás, számtalan boltban találsz hasonló darabokat.

Selyem és szatén melegítők

Amennyiben védjegyed az elegancia és szinte elképzelhetetlennek tartod, hogy melegítőben lépj utcára, – pedig nagyon vágysz rá – akkor ez a trend egyenesen miattad került újra reflektorfénybe. A selyem és szatén darabok ugyanis rendkívül sikkes megjelenést kölcsönöznek neked, amit még munkába is bátran felvehetsz.

Az alábbi videó bemutatja, hogyan dobhatod fel stílusosan a melegítődet:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: