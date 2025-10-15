Legyen a karóra a védjegyed – Így viseld, ha igazán stílusos szeretnél lenni

Egy jól megválasztott karóra minden öltözékhez jól áll, legyen szó akár egy gyönyörű estélyiről, öltönyről vagy egy teljesen hétköznapi szettről. Ennél a gyönyörű ékszernél azonban nem árt, ha néhány dologra odafigyelsz annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott legyen a megjelenésed.

Ezektől a trükköktől lesz harmonikus a karóra és a szett

Fotó: Iryna Inshyna / Shutterstock

Ezeket tartsd szem előtt a karóra viselésénél

Amennyiben a következő tanácsokat betartod, mindenki odalesz a divatos kinézetedért.

Igenis számít, hogy melyik csuklódon viseled a karórát

A hivatalos szabály szerint a karórát az ügyetlenebb kezeden kell hordanod, tehát, ha jobb kezes vagy, akkor a bal csuklódon. Egy hivatalos környezetben pedig, mondjuk egy megbeszélésen vagy konferencián, a legtöbben tisztában vannak az etikettel. Bár nyilvánvalóan ránézésre nem tudhatják, hogy milyen kezes vagy, biztonság kedvéért viseld az órát a bal kezeden abból kiindulva, hogy a legtöbb ember jobbkezes.

A karóra színe köszönjön vissza az öltözékedben

Természetesen, ahogy egy sapkánál vagy egy sálnál, a karóránál is fontos, hogy harmonizáljon az öltözékkel. Ennek tudatában viselj olyan színű ruhadarabot, amilyen az ékszer számlapja vagy a szíja.

Az anyagok is visszatérhetnek a szettedben

Ahány karóra, annyiféle szíj, hiszen többek között vannak bőrből, textilből és fémből készültek is. Ezért, ha igazán stílusos szeretnél lenni, akkor erre is odafigyelsz és olyan plusz kiegészítőket választasz, például egy bőrtáskát, ami passzol az időtlen darabhoz. Bár elsőre apróságnak tűnhet, azonban teljesen új szintre emelheti a megjelenésed.

Jó, ha a karóra tükrözi a stílusod

Fotó: David lopez pelaz / Getty Images

A karóra tükrözze a stílusodat

Mindig olyan ékszert viselj, amiben jól érzed magad és, ami tükröz téged. Akár a bohókásabb stílust kedvelők táborát erősíted, akár az elegancia megszállottja vagy, biztosan megtalálod a számodra legkedvesebb darabot. Persze az se hátrány, ha több divatos ékszer is lapul a fiókodban, amelyeket kedved szerint váltogathatsz.

A kivétel erősíti a szabályt

Természetesen a szokványos órákon kívül léteznek olyan rendkívül egyedi darabok is, amelyek az említettek alól kivételt képeznek. Ide tartoznak többek között azok a családi ereklyék, amelyekhez érzelmileg is kötődünk. Ezek ugyanis nem csupán ékszerek, hanem az identitásunk darabjai és, amelyek hossza beszélgetéseket indíthatnak el. Egy családi ereklye esetében tehát egyáltalán nem gond, ha elrugaszkodsz az alapelvektől és az órát más árnyalatokkal és anyagokkal ötvözöd.