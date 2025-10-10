Most kaptuk a tragikus hírt: meghalt a színészlegenda lánya

Ms. Newman művészeti pályafutását a színház világában kezdte, szerepelt Broadway- és off-Broadway-produkciókban, valamint számos mozifilmben, többek között főszerepet játszott a Spielberg/Zemeckis-féle I Wanna Hold Your Hand című filmben. Később televíziós producerként vált elismertté, különösen a klasszikus színpadi darabok adaptálásában jeleskedett a feltörekvő kábeltelevíziós iparág számára…

Susan Kendall Newmanre éles esze és szókimondása, nagylelkűsége és szeretete, valamint családja és barátai iránti odaadása miatt fognak emlékezni. Nagyon fognak hiányolni