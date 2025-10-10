Most kaptuk a tragikus hírt: meghalt a színészlegenda lánya

72 éves korában elhunyt Susan Kendall Newman, Paul Newman lánya. Sajtóinformációk szerint a színésznő és producer krónikus egészségügyi problémák szövődményei következtében hunyt el.
Bár a színésznő még augusztusban halt meg, az erről szóló gyászjelentést csak most osztották meg a nyilvánossággal.
Susan Kendall Newman, egész életében jótékonysággal és társadalmi aktivizmussal foglalkozó személyiség, aki elkötelezett volt a polgárjogok, a természetvédelem oktatása, valamint a háborúellenes és nukleáris leszerelési törekvések iránt, 2025. augusztus 2-án hunyt el krónikus egészségügyi állapotainak szövődményei miatt. 72 éves volt
– idézi a Mirror a közleményt.
Ms. Newman művészeti pályafutását a színház világában kezdte, szerepelt Broadway- és off-Broadway-produkciókban, valamint számos mozifilmben, többek között főszerepet játszott a Spielberg/Zemeckis-féle I Wanna Hold Your Hand című filmben. Később televíziós producerként vált elismertté, különösen a klasszikus színpadi darabok adaptálásában jeleskedett a feltörekvő kábeltelevíziós iparág számára…
Susan Kendall Newmanre éles esze és szókimondása, nagylelkűsége és szeretete, valamint családja és barátai iránti odaadása miatt fognak emlékezni. Nagyon fognak hiányolni
– álla még a közléseben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.