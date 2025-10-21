Ez a 3 őszi szoknya a legdivatosabb idén: az unalmasabb szetteket is feldobják

Bármennyire is vártuk már augusztus közepétől, hogy elmúljon az elviselhetetlen meleg, ahogy érkeznek az esősebb, borúsabb, hidegebb napok, egyre inkább érezzük, hogy meg kellett volna becsülnünk őket. Főleg a divatkedvelőknek szomorú váltás ez, mert bizony vannak ruhadarabok, amiktől muszáj búcsút vennünk. Viszont a szoknya nem tartozik ezek közé. Sőt; idén a 3 őszi szoknya főszerepet kap a divatvilágban.

3 őszi szoknya, amit érdemes idén beszerezened!

Fotó: Victoria Fox / Shutterstock

Annak ellenére, hogy a szoknya hű barátja a nőknek nyáron – szellős, kényelmes és nőies – attól még nem veszti funkcionalitását ősszel sem. Csak más színek, minták, anyagok és szabások kerülnek a középpontba.

Mutatunk 3 őszi szoknyát, amik uralják a trendeket 2025-ös őszi szezonban – és abban is segítünk mivel, hogyan, mikor hordd őket.

3 divatos őszi szoknyatrend

Kockás szoknya

Nyáron még a virágok, fodrok és pöttyös részletek hódítottak, de őszre a kockás, tartán minták veszik át a divat-stafétabotot.

Főleg a midi és maxi hosszúságú darabok lesznek középpontban, de egy-egy rövidebb szoknyát is nyugodtan elöl hagyhatsz, ha beszerzel vastagabb harisnyákat és/vagy egy térdcsizmát – ami egyébként is automatikusan stílusossá varázsolja az egész szettedet.

Térdcsizmával, blézerrel és egy egyszerű nude, fehér vagy fekete pólóval tökéletes irodai szett. Ha a blézert ledobod otthon, és felkapod helyette a kedvenc farmerdzsekidet, kész is a hétvégi programozós, városnézős outfit.

Rakott szoknya

Újra trendi a rakott szoknya, és mi megőrülünk érte! Nem csak az iskolaévek leánydivatja fog mostantól eszünkbe jutni ezekről az ikonikus darabokról, mert most modernebb formában térnek vissza, akár hosszabb változatban.

Egy loaferrel és harisnyával szuperül mutatnak. Inggel elegáns, egy kötött kardigán és póló kombóval pedig hihetetlenül fiatalos megjelenést tud kölcsönözni.

Ceruzaszoknya

Igen, a mindig is unalmasnak titulált, merev, sötét irodai szoknya reneszánszát éli. Ennek pedig érdemes tényleg örülni, és ha nem tudod miért, most eláruljuk:

Mert elég egyetlen fekete vagy sötétkék darabot beszerezned, és:

ez az egyetlen szoknya elég ahhoz, hogy elegánssá tegye az egész megjelenésed

100 féle módon kombinálhatod

mindegy mennyire vagy késésben, ha felkapod ezt, rögtön összeszedettnek és magabiztosnak tűnhetsz

Irodába szatén ingekkel, de akár egy egyszerűbb, dobozos szabású pólóval is divatosan mutat.

Borstipp:

Ha szereted a frissebb trendeket is kipróbálni, akkor szerezz be hozzá egy cropp szabású pulcsit vagy bomberdzsekit; imádni fogod, hogy mennyire ki tudja emelni ez a párosítás a nőies vonalakat, miközben laza is marad.

3 ötlet a ceruzaszoknya viseléséhez:

