Maradj nőies és komfortos – 3 kényelmes magassarkú csizma, amiben egész nap stílusosan menetelhetsz

Te is imádsz divatosan, nőiesen öltözködni még a legnagyobb hidegben is? Akkor egy jó magassarkú biztosan alapdarab a ruhatáradban, bármelyik évszakban járunk is. De az igazán nőies és trendi cipők, általában nem a legkíméletesebbek a lábainkkal. Ha szeretnél az őszi/téli szezonban is csinos maradni, nem megfagyni és nem kikészíteni a lábaidat a nap végére, olvass tovább! 3 kényelmes magassarkú csizma, amiért később még biztosan hálás leszel!

3 kényelmes magassarkú csizma az őszi/téli szezonra

Fotó: Victoria Fox / Shutterstock

Bár a magassarkú cipők a nőiesség tökéletes jelképei, nem túl gondoskodóak velünk. Valljuk be, egy új tűsarkú viselése gyakran az első óra után már arról szól, hogy számoljuk vissza a perceket addig a pillanatig, mikor végre megszabadulhatunk tőle.

A fájdalom oka egyszerű: a sarkaknak köszönhetően a testsúlyunk egésze a lábfej elülső részére nehezedik, ami nem túl kellemes – főleg huzamosabb ideig. Viszont a jó hír, hogy vannak fazonok, amikkel megkerülhető a fájdalom, de a stílus és a hatás megmarad.

Így válassz kényelmes magassarkú csizmát

Figyelj a kialakításra

A magassarkú csizma kiválasztásánál kulcsfontosságú a sarok magassága, szélessége, az orr-rész kialakítása. Például egy 5 centinél magasabb sarok már extra kihívást jelent a lábadnak. Próbálj ez alatt maradni. A sarok annál kényelmesebb lesz, minél szélesebb, minél nagyobb felületen érintkezik a talajjal.

Érdemes odafigyelni arra is, hogy a csizma orrában legyen elég hely a lábujjaidnak. Ez rengeteget számít, ha a sarkad meg van emelve a cipőben. De a cipő talpának minősége is sokat segíthet a hosszan tartó komfort elérésében.

Az csizma anyaga sem mindegy: a valódi bőr és velúr csizmák a legjobb választások, ha hosszú távra tervezel, mert ezek igazodnak legkönnyebben a lábad formájához.

Bors-divattipp: A kiszemelt cipőt este próbáld fel! A lábad késő délutánra megduzzad. Ha ilyenkor veszed fel a magassarkú csizmádat, és így is kényelmesnek találod, akkor napközben sem lesz probléma.

3 kényelmes magassarkú csizma, amivel a hidegben is sikkes maradhatsz

1. Platform csizma

A platformos magassarkú csizmák kevésbé terhelik meg a lábat.

Fotó: Eugenia Porechenskaya / Shutterstock

A platformos cipők nemcsak divatos darabok, de kényelmes választások is, ha szeretnéd elérni a vágyott plusz centiket anélkül, hogy nyomorgatanád a lábaidat. Mivel a talpad eleje is meg van emelve, nincs olyan nagy dőlésszög, kisebb nyomás nehezedik a lábad ezen részére.