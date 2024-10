Magassarkú bokacsizmák, amelyek nem hiányozhatnak a ruhatáradból – a legdivatosabb darabok 2024-ben (x)

A magassarkú bokacsizma az őszi-téli szezon egyik alapdarabja / Fotó: ccc.eu/hu

Íme, azok a modellek, amikben te is csak arathatsz!

A fekete magassarkú bokacsizma az egyik legkedveltebb és legidőtállóbb darab, amely minden női ruhatár kötelező eleme. A fekete szín elegáns és sokoldalú, így szinte bármilyen outfittel kombinálható, legyen szó munkáról, hivatalos eseményről vagy esti programról. A klasszikus fekete bokacsizma egyszerre sugároz eleganciát és stílust, miközben kényelmes viseletet biztosít. Nem csoda, hogy a CCC széles választékában csak úgy tobzódnak a vonzóbbnál vonzóbb

modellek. Az idei szezonban a fekete bőr és velúr modellek dominálnak, amelyek letisztult vonalvezetésükkel és minimalista dizájnjukkal hódítanak. Jól mutatnak szűkebb szabású nadrággal, szoknyával vagy akár elegánsabb ruhával. Ha egy olyan darabot keresel, amely soha nem megy ki a divatból, a fekete magassarkút neked találták ki.

A bézs magassarkú csizma a másik gigantikus trend 2024-ben, amely finom eleganciát képvisel. A világosabb árnyalatok, mint a bézs vagy krémszín, különösen jól mutatnak az őszi és téli szezonban, hiszen feldobják a szürkébb napokat, miközben könnyedén keverhetőek különféle színekkel és anyagokkal. A bézs magassarkú maximálisan passzol világosabb árnyalatú nadrághoz vagy szoknyához, de elegáns kabáttal és sállal is remekül mutat. Az ilyen típus ideális, ha szeretnéd megtartani az elegáns, de visszafogott megjelenést, miközben kényelmesen végig tudod „járni” a napot. A bőr magassarkú bokacsizma az egyik leginkább stramm és funkcionális választás, amely soha nem megy ki a divatból, és a CCC kínálatából sem. A bőr anyag nemcsak tartós és strapabíró, hanem elegáns is, így bármilyen alkalomra megfelelő. A minőségi bőr lábbeli évekig kitart, miközben pazar fellépést biztosít, legyen szó hivatalos eseményekről vagy mindennapi viseletről. Az idei szezonban extrán keresettek a természetes bőrből készült csizmák, amelyek letisztult vonalvezetésükkel és finom részleteikkel hódítanak.

A minőségi bőr lábbeli évekig kitart / Fotó: ccc.eu/hu

Akkor 2024 a magas sarok rajongóié?

Nem teljesen! Bár az tény, hogy a CCC online felületén is ezek a modellek kapják a legtöbb klikket, ám ettől még például a platform vagy éppen magas szárú variánsok is divatosak. Úgyhogy a legjobb személyesen próbát tenni. A CCC üzleteiben akár az összes fent felsorolt alternatíva kéz, no meg láb közelbe kerülhet, s így már nem is nehéz feladat kideríteni, hogy túl azon, amit diktál a trend személyesen mi az, ami vonzó, komfortos és optimális. Mert egy valamit nem érdemes elfelejteni még akkor sem, ha sokszor hajlamosak vagyunk rá. A divat szava lehet hívószó, igézhet is, de valójában akkor a legerősebb, ha összecseng azzal, amit az ízlés diktál. A te ízlésed. Nem a guruké, nem a sztároké. Ők adhatnak irányt, de végül csak te döntheted el, melyik úton indulsz el!

(x)