Igazán divatos frizurára vágysz? Ezeket a hajbavalókat viselik most a legstílusosabb nők

Úgy tartják, hogy a divat 20-30 évente visszatér és ez most sincs másképp. Ugyanis akár tetszik, akár nem, a 90-es évek hajbavalói újra reflektorfénybe kerülnek az óriási hajgumiktól kezdve a pillangós csatokig. Tehát, ha igazán stílusos akarsz lenni, nem tehetsz mást, minthogy ezeket a nosztalgikus darabokat a szettedhez igazítod, amit hidd el, biztosan nem fogsz megbánni!

Mutatjuk k a szezon legnagyobb hajbavalótrendjeit!

Fotó: LightField Studios / Shutterstock

2025 legnagyobb hajbavaló trendjei, amikkel stílusos frizurát varázsolhatsz magadnak

Sokak nagy örömére visszatérnek a retró frizurák, amelyeknek elengedhetetlen kellékei az extravagáns hajbavalók, amik képesek az egész megjelenésedet új szintre emelni. Amennyiben nem rajongsz túlzottan értük, akkor válaszd a visszafogottabb verziókat. Ha azonban a bevállalósabbak táborát erősíted, akkor bátran játssz a méretekkel, a formákkal és a színekkel!

Éljenek az óriási hajgumik!

Nincs vita afelől, hogy az óriási hajgumik idén eszméletlenül trendik, azonban nem a régi tinédzseres változatban, hanem sokkal klasszikusabb stílusban. Ha eleganciára vágysz, akkor viseld őket kontyban (az alábbi kép szerint) és válassz belőlük natúr színűt. Persze az bohókásabb kiegészítőktől sem kell ódzkodnod!

Ne feledkezz meg a hullámcsatokról!

Ezt olvasva valószínűleg neked is a klasszikus, díszítés nélküli hullámcsatok ugrottak be, amikkel megzabolázhatod a kósza tincseket. Most azonban számtalan színű, formájú és díszítésű változatot találsz, amik rendkívül stílusossá varázsolják a frizurádat. A stílusodhoz igazítva pedig rengeteg csat közül válogathatsz, amelyekkel az ütős végeredmény sem marad el!

Kendőket a hajba!

A kendők már nyáron is uralták az utcákat, ez pedig ősszel is folytatódik. A trend szerint azonban a kiegészítőt nem csak a nyakad köré tekerve viselheted, hanem hajbavalóként is. A rendkívül sokoldalú darabot a kedved szerint variálhatod, ezért könnyedén igazíthatod a stílusodhoz. Kötheted a lófarkad köré, csinálhatsz belőle hajpántot, de akár a fonatodat is feldobatod vele.

A hajpántok újra menők!

A 90-es évek sztárjai, a széles hajpántok is visszatérnek, amelyek stílusosan emelik ki az arcodat. A trendi kiegészítőt a legnagyobb sztárok is előszeretettel viselik és te is imádni fogod, különösen, ha nincs nagy kedved bajlódni a hajaddal. Egy jó tanács: ha hullámcsatokkal rögzíted, biztosan nem fog csúszkálni.

A pillangós csatok, amik az egekig repítik a stílusodat!

Valószínűleg már számodra is nyilvánvalóvá vált, hogy a feltűnő hajbavalók mennyire központi szerepet játszanak a szezonban. A listához ezért a pillangós csatok is csatlakoznak, amelyek finoman és stílusosan tűrik el az arcodból az apró tincseket. Ezek a kiegészítők már egyáltalán nem kislányosak, emellett pedig számtalan szín és nagyság található belőlük.

Az alábbi videó a világ 5 legelegánsabb frizuráját mutatja be:

