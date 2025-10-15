Ebben a percben kaptuk a felfoghatatlan hírt: összetörtek a gyásztól a rajongók, maghalt gyerekkorunk legendája

Elhunyt gyerekkorunk legendája és a filmplakátok királya, Drew Struzan, akinek művészete évtizedeken át formálta a mozikultúrát. Bár nevét sokan talán nem ismerték, alkotásai ott voltak mindenhol; a mozik falain, DVD-borítókon, gyerekszobák poszterein. 78 éves korában, október 13-án hunyt el.
Struzan kézzel festett filmplakátjairól vált világhírűvé, nem is akármilyen filmekhez készítette őket. Az ő nevéhez fűződik a Vissza a jövőbe, az Indiana Jones, a Harry Potter és a Star Wars legendás plakátjainak megalkotása is.
Az oregoni Oregon Cityben született Struzan a pasadenai ArtCenter College of Design főiskolára iratkozott be, ahol műveit és kisebb megrendeléseit eladva finanszírozta tanulmányait.
Los Angelesben élve a Pacific Eye & Ear nevű cégnél talált munkát, ahol Ernie Cefalu művész irányítása alatt dolgozott helyi grafikusként.
Karrierje igazán a ’70-es években indult be, és rövid időn belül a filmipar egyik legmeghatározóbb vizuális művészévé vált.
A szomorú hírt először az Instagramon jelentették be, ahol Greg, a hivatalos oldal menedzsere, így búcsúzott:
Nehéz szívvel kell elmondanom nektek, hogy Drew Struzan elhagyta világunkat október 13-án. Fontosnak éreztem, hogy tudjátok: számtalanszor mesélt nekem arról, mennyire boldoggá tette, hogy szeretitek a művészetét.
Nem sokkal később a Struzan család is megszólalt ugyanazon a platformon:
Drew maga volt a természet ereje. Mint egy forgószél, megállíthatatlan, megszelídíthetetlen és befolyásolhatatlan volt. Erejéből soha nem veszített. Ez a betegség, ez a különösen kegyetlen betegség, fojtotta el benne a szót. Tiszteltük benne a kitartást, a belső tüzet, amit nap mint nap őrzött, miközben újra és újra átnézte azok festményeit, akiket csodált: Van Gogh, Gauguin, Cézanne… Az impresszionisták, akik harcoltak a status quo ellen. Rózsaszín szemüvegen át nézte a világot, hogy megmutathassa nekünk annak szebb verzióját. Ez vonzotta az embereket hozzá: a kedvessége, a reménye, a szép dolgok iránti szeretete.
Struzan éveken át dolgozott együtt Steven Spielberggel, az E.T., a Hook, a Jurassic Park és sok más film plakátját is ő készítette. Ridley Scott Szárnyas fejvadászához is ő alkotta meg a kultikussá vált posztereket.
Felesége 2025 márciusában jelentette be a Facebookon, hogy Struzan Alzheimer-kórral küzd, és sajnos már nem képes többé festeni vagy posztereket tervezni. Nem nyugdíjas éveit élhette, hanem egy súlyos betegség ellen harcolt - írja a The Guardian.
