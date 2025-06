/A tökéletes nyári cipő, ami nőies, mégsem fáj benne a lábad 10 perc után

Ha beköszönt a kánikula neked is az az első dolgod, hogy előkapod a kényelmes papucsodat, vagy a régi, lapos szandált, ami már inkább egy retro darab, mint valami stílusos? Az épp aktuális trendekről már nem is álmodsz? Pedig vannak olyan nyári cipők, amik nemcsak nőiesek, de kényelmesek is, és simán lehúzhatsz bennük egy igazi gyaloglós napot a városban.

A nyári cipő, ami nőies, mégsem sajog benne a lábad

Fotó: Luis Molinero / Shutterstock

A tökéletes nyári cipő: ne ragadj le a megszokottnál!

Ahogy idősödünk, úgy változik az ízlésünk. De sajnos nemcsak az, hanem a fizikumunk is. Már nem feltétlenül bírjuk azt, amit huszonévesen. A talpunk is laposabbá és érzékenyebbé válik, ezért is nehezebb a tökéletes, kényelmes nyári cipőt megtalálni. Sok nő teljesen lemond a stílusos, elegánsabb darabokról emiatt. Pedig egyáltalán nem kellene!

A tökéletes nyári cipő nem nyom, nem tör, és nem izzadsz bele, mégis feldobja a megjelenésed, és hozzárak valami pluszt a szettedhez. Van rá pár jó megoldásunk, amik idén nyáron megmenthetnek a sajgó fájdalomtól.

Platformos sportcipő

Egy vászonból készült tornacipőt mindenképp be kell, hogy szerezz a nyárra, ha tényleg szereted a kényelmet és azt, ha stabilan tart a lábad. Nem csak a huszonévesekre gyártják ezeket a cipőket; vannak letisztult, lezseren elegáns darabok is, amikből bőven válogathatsz.

A nőiesség is megmarad egy könnyű, enyhén magasított talpú változattal, ami még az alkatodat is megnyújtja.

A rohangálós napokon semmiért sem lesznek hálásabbak a lábaid:

nem nyom

tartja a bokád

magasít, karcsúsít

Gumiszandál

Ez a legnagyobb őrület idén nyáron. Ennek ellenére teljesen megértjük, ha valakinél ez kiveri a biztosítékot. De ha te épp azok közé tartozol, akik szeretnek kísérletezni, követik a divatot, és képesek bármilyen darabot sikkessé varázsolni, akkor ez lesz a tökéletes nyári cipő a számodra!

Régebben csak a gyerekek hordták ezeket a színes, átlátszó gumiszandálokat, most viszont visszatértek. Ráadásul a női divatboltok polcaira.

Az új verzió puhább, formázott talpa van, és simán kombinálható egy vidám nyári ruhával.

Szandál: a titok az enyhén emelt sarok

Mivel a lapos cipők nem az elegancia kifejezett képviselői, gyakran papucsos hatást keltenek. Ehelyett érdemes egy kisebb sarokemeléssel próbálkozni.