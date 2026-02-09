Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Ezek a legjobb forró csokizók Budapesten

2026. február 09.
Amikor hetek óta borongós az idő, egy bögre forró csoki hirtelen fel tudja dobni a napot. Budapest tele van kávézókkal és cukrászdákkal, de csak kevés helyen készítik igazán jól ezt az italt. Megnéztük, hol kapjuk a legjobb forró csokit a városban.
  • A forró csoki akkor igazán jó, ha valódi, magas kakaótartalmú csokoládéból készül.
  • Budapesten több olyan hely is van, ahol a forró csoki a sztár az itallapon.
  • Összegyűjtöttük azokat a budapesti forró csokizókat, ahol a minőség valóban számít.

A jó forró csoki titka a minőségi, magas kakaótartalmú étcsokoládé, véletlenül sem a kakaóporból kevert ital. A különbség már az első kortynál érezhető, mert az állaga krémesebb, az íze nem csupán édes, hanem inkább fűszeres. A jobb helyeken a csokoládé kakaótartalma magasabb, ezért az ital telt és sűrű, és nem híg kakaó a bögre alján. A válogatásnál ezért olyan budapesti helyeket kerestünk, ahol a forró csoki kiemelt figyelmet kap.

Forró csoki csészében.
Sűrű, krémes forró csoki valódi csokoládéból
Fotó: Ruslana Radzkova / Shutterstocik

Egészséges a forró csoki?

A forró csokit nemcsak azért szeretjük, mert finom, hanem mert egészséges is. Most azt gondolod, hogy hiszen tele van cukorral, ezért biztosan egészségtelen lehet. De az a jó hírünk, hogy a jó minőségű csokoládé természetes antioxidánsokat, főként flavonoidokat tartalmaz, amelyek segítenek csökkenteni az oxidatív stresszt, és támogatják a szív- és érrendszer egészségét. Ezek az anyagok a vérkeringésre is kedvezően hatnak, ami az agyműködés és a koncentráció szempontjából sem mellékes. A benne található magnézium és más ásványi anyagok hozzájárulhatnak a feszültség oldásához, a feniletilamin pedig a boldogsághormonok felszabadulását segítheti. Nem véletlen hát, hogy egy bögre forró csoki helyrebillenti a lelkivilágunkat is. Mutatjuk azokat a budapesti helyeket, ahol bátran beülhetsz egy ilyen mennyei italra.

1. Ahoy! – Waffle, Chocolate & Lemonade

Ha forró csoki, akkor az Ahoy! kihagyhatatlan. A Kecskeméti utcába költözött helyen valódi csokoládéból készülnek az italok, a választék pedig kifejezetten széles. Csak kiváló minőségű igazi belga Callebaut csokoládé pasztillákat használnak, a csokoládék kakaótartalma pontosan jelölt, az állag sűrű és telt. A feltétek sora hosszú, a végeredmény pedig minden esetben határozottan csokis.

2. Gerbeaud Café

A Gerbeaud több mint 165 éve van jelen a belváros szívében, a Vörösmarty téren. A kínálat a mai napig a kézműves hagyományokra épül, a belső tér eleganciája pedig önmagában is meghatározza az élményt. A forró csokoládé itt kiemelt szerepet kap: sűrű, karakteres ital, amely kérhető tejszínhabbal, mogyorós vagy amarettós változatban is. A csokizást érdemes a ház csokoládékülönlegességeivel folytatni, köztük a töltött macskanyelvekkel. A Gerbeaud ma is azt a klasszikus kávéházi világot képviseli, amelyért generációk óta visszatérnek ide a vendégek.

3. Csészényi

A Csészényi barátságos árakkal és közvetlen hangulattal várja a vendégeket. A hely elsősorban különleges kávéiról ismert, de a forró csokoládék kínálata is figyelemre méltó. Az állandó ízek között chilis, fahéjas, mogyorós, mandulás és tejszínhabos változatok szerepelnek, emellett rendszeresen megjelennek szezonális különlegességek is. A kávézó egykori órásműhelyből alakult át, a berendezés és a falakon látható régi tárgyak, plakátok és fotók finoman idézik meg a múltat. A Csészényi elsősorban a hangulatával hódít, mégis érdemes betérni egy bögre forró csokiért is.

4. Rengeteg RomKafé

A Rengeteg RomKafé a bekuckózós forró csokizás egyik legismertebb budapesti helye. A VI. kerületi Szinyei Merse utcába költözött, világosabb és tágasabb térben működik tovább, ahol mintegy 570 játék mackó teremti meg az otthonos hangulatot. A berendezés meleg színei és a kötetlen közeg egyszerre idézik meg a gyerekszoba világát és egy hangulatos nappali nyugalmát.
A hely filozófiájához tartozik, hogy az italokra várni kell, mert minden frissen készül. A kínálat középpontjában a sűrű, krémes forró csokik állnak, amelyek belga, spanyol és francia csokoládépasztillából készülnek. A választék olyan gazdag, hogy el se hisszük, a tálalás pedig minden alkalommal egyedi. 

5. Café Zsivágó

A Paulay Ede utcában megbújó Café Zsivágó tökéletesen illeszkedik a Liszt Ferenc tér környékének XIX. századi miliőjébe, egy hely, ahol megállt az idő. Virágos tapéták, barokk csillárok, csipketerítők, kényelmes pamlagok és elegáns teáscsészék idézik azt a hangulatot, mintha csak a nagymamánkhoz toppantunk volna be. Igazi kuriózum azonban a forró csokik széles skálája: ötféle sűrű, édes verzió vár ránk, amelyek között szerepel a narancsos, mandulás kekszes és a mentás ízű is. Ha pikánsabbra vágyunk, alkohollal is választhatjuk – rummal vagy amarettóval, ízlés szerint. 

