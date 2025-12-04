Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy tál kakaópor kakaóbabok mellett

Azt hiszed tilos, pedig nem: 3+1 ok, amiért a kakaó beilleszthető a diétába

kakaó
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 07:15
kakaóbabdiéta
Sokan szitokszónak tekintik a kakaót, ha diétáznak, pedig ha okosan fogyasztod, akkor nincs miért félni tőle. Ebben a cikkben a kakaóbab rejtett egészségügyi előnyeit szedtük össze a diétázóknak!
Simon Benedek
A szerző cikkei

A kakaó Dél-Amerika esőerdeiből származik, ahol a bennszülöttek már évezredekkel ezelőtt ismerték és termesztették. A kakaófát elsősorban afrodiziákumként, babját pedig fizetőeszközként használták. A kakaóbab sokáig fizetőeszköz maradt, ám idővel felfedezték, hogy nemcsak rendkívül finom, hanem számos tekintetben kifejezetten egészséges termékek készíthetők belőle. A kakaó egészségügyi előnyei közé tartozik többek között a gyulladáscsökkentő, a szív- és érrendszert javító, valamint a vércukor- és testsúlyszabályozást pozitívan befolyásoló hatás is. Mindezek természetesen nagyban függenek attól, hogy milyen formában fogyasztjuk ezt az alapanyagot. 

Kakaóbab és kakaópor
A kakaó számos egészségügyi előnnyel bír. 
Fotó: monticello /  Shutterstock 
  • A kakaó egészségügyi előnyei.
  • A kakaó beilleszthető a diétába, mert tele van antioxidánsokkal, vérnyomás-és koleszterincsökkentő hatású, de még a kognitív képességekre is jó hatással van.

Ezért illeszthető be a diétába a kakaó

Sokan tartanak a kakaó diétába illesztésétől, noha ha megfelelő formában fogyasztjuk, akkor általa számos egészségügyi előnyre tehetünk szert, amelyek a diétát sem rontják.

1. Gazdag polifenolokban

A polifenolok olyan növényi eredetű másodlagos anyagcseretermékek, amelyek kiváló antioxidánsok. A kakaóbab különösen flavonoidokban gazdag, amelyek gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek, de segítik az anyagcsere-folyamatokat is. 

2. Kordában tartják a koleszterinszintet

Több vizsgálatban is megfigyelték már a kakaó magas koleszterinszintre kifejtett pozitív hatásait. Minőségi kakaótermékek, például a nyers kakaóbab fogyasztásával csökkenthető az LDL-koleszterin („rossz” koleszterin) és az összkoleszterin szintje. Egy vizsgálat szerint a kakaó emellett hozzájárulhat a nagy sűrűségű HDL koleszterin („jó” koleszterin) szintjének növeléséhez is. 

3. Vérnyomáscsökkentő hatás

A kakaóflavanolok segítenek fenntartani az erek rugalmasságát, ami hozzájárul a normál véráramláshoz, ezáltal a szívrohamok és más szív-érrendszeri események megelőzéséhez. Egy 2015-ös kutatás szerint a nyolc hétig tartó, magas kakaótartalmú étrend csökkentette a vérnyomást cukorbetegek és magas vérnyomással küzdő résztvevők esetében.

4. Javíja a kognitív képességeket

A kakaó összetevői javítják az agyi véráramlást, ezzel együtt a kognitív teljesítményt, míg a szabadgyökök okozta károsodás ellen védve ellensúlyozzák a kognitív hanyatlást is – utóbbit különösen idősek esetében. 

A kakaóról vannak, akik azonnal a csokoládéra asszociálnak, de érdemes figyelembe venni, hogy a természetes kakaópor akár tízszer több hasznos anyagot tartalmazhat, mint a kész csokoládé, így ha ki akarjuk aknázni a jótékony hatásokat, akkor nem a bolti csoki a legjobb választás.

Alább egy videót láthatsz arról, hogy milyen kakaóport érdemes választanod:

(VeryWellHealth)

Ezek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu