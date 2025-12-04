Azt hiszed tilos, pedig nem: 3+1 ok, amiért a kakaó beilleszthető a diétába

A kakaó Dél-Amerika esőerdeiből származik, ahol a bennszülöttek már évezredekkel ezelőtt ismerték és termesztették. A kakaófát elsősorban afrodiziákumként, babját pedig fizetőeszközként használták. A kakaóbab sokáig fizetőeszköz maradt, ám idővel felfedezték, hogy nemcsak rendkívül finom, hanem számos tekintetben kifejezetten egészséges termékek készíthetők belőle. A kakaó egészségügyi előnyei közé tartozik többek között a gyulladáscsökkentő, a szív- és érrendszert javító, valamint a vércukor- és testsúlyszabályozást pozitívan befolyásoló hatás is. Mindezek természetesen nagyban függenek attól, hogy milyen formában fogyasztjuk ezt az alapanyagot.
Sokan tartanak a kakaó diétába illesztésétől, noha ha megfelelő formában fogyasztjuk, akkor általa számos egészségügyi előnyre tehetünk szert, amelyek a diétát sem rontják.
A polifenolok olyan növényi eredetű másodlagos anyagcseretermékek, amelyek kiváló antioxidánsok. A kakaóbab különösen flavonoidokban gazdag, amelyek gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek, de segítik az anyagcsere-folyamatokat is.
Több vizsgálatban is megfigyelték már a kakaó magas koleszterinszintre kifejtett pozitív hatásait. Minőségi kakaótermékek, például a nyers kakaóbab fogyasztásával csökkenthető az LDL-koleszterin („rossz” koleszterin) és az összkoleszterin szintje. Egy vizsgálat szerint a kakaó emellett hozzájárulhat a nagy sűrűségű HDL koleszterin („jó” koleszterin) szintjének növeléséhez is.
A kakaóflavanolok segítenek fenntartani az erek rugalmasságát, ami hozzájárul a normál véráramláshoz, ezáltal a szívrohamok és más szív-érrendszeri események megelőzéséhez. Egy 2015-ös kutatás szerint a nyolc hétig tartó, magas kakaótartalmú étrend csökkentette a vérnyomást cukorbetegek és magas vérnyomással küzdő résztvevők esetében.
A kakaó összetevői javítják az agyi véráramlást, ezzel együtt a kognitív teljesítményt, míg a szabadgyökök okozta károsodás ellen védve ellensúlyozzák a kognitív hanyatlást is – utóbbit különösen idősek esetében.
A kakaóról vannak, akik azonnal a csokoládéra asszociálnak, de érdemes figyelembe venni, hogy a természetes kakaópor akár tízszer több hasznos anyagot tartalmazhat, mint a kész csokoládé, így ha ki akarjuk aknázni a jótékony hatásokat, akkor nem a bolti csoki a legjobb választás.
Alább egy videót láthatsz arról, hogy milyen kakaóport érdemes választanod:
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.