Aggódnak a rajongók Zoltán Erika új külsejét látva, megszólalt az énekesnő

Zoltán Erika hosszú éveken át küzdött túlsúllyal, ami elmondása szerint a változó kornak volt köszönhető. A megbolydult hormonháztartás miatt ugyanis - hiába a legtökéletesebb diéta -, rendkívül nehéz súlyt veszteni. Az énekesnő egyébként a terhessége alatt, 34 évesen szedett fel huszonhét kilót, és bármilyen fegyelmezetten is fogyókúrázott, nem tudott megszabadulni a fölösleges kilóktól. Egészen mostanáig....

Zoltán Erika bombaformában van, jelenleg 59 kiló Fotó: Lang Róbert

Fegyelem és kitartás

Erika az elmúlt évtizedekben kipróbálta az összes létező, divatos vagy épp biztos eredményt garantáló diétát, de semmi sem segített. Az énekesnő korábban a TV2 Mokka adásában mesélt az okokról:

– Ez egy hosszú történet, mint ahogy mögöttem is jó pár év áll. 50 után indult el nálam a klasszikus klimax, ami engem alaposan megrángatott, és majdnem tíz évig tartott. Azalatt bármit kezdtem magammal, bármilyen edzésformát próbáltunk ki, akármit csináltam, minden eredménytelen volt... Aztán végre lecsengett a klimax, és visszakaptam magamat, és Zoéval belevetettük magunkat a munkába – mesélte Erika.

Hogy mennyire volt eredményes a diétája, az szemmel látható: immár húsz kilóval soványabb, mint annak idején.

Zoltán Erika túlzásba esett?

Bár most az előadóművész tényleg nagyon csinos, a rajongói szerint kezd átesni a ló túloldalára... Zoltán Erika ma már alig nyom 59 kilót, és a jelek szerint esze ágában sincs felhagyni a fegyelmezett diétázással. De hova vezet ez az út? A követők szerint nagyon rossz irányba... Az énekesnő egy friss fotót posztolt, ahol épp Zsidró Tamás igazítja a frizuráját. A képen a híresség úgy néz ki, mint egy tökéletes alakú tinédzser. A hozzászólások között találni olyat, amelyik szerint manipulált képet látunk és ennyire nem lehet sovány, a többségnek azonban tetszik. Viszont olyan felvetések is vannak, melyek szerint Erika most már túlzásba esett, és le kellene állnia.

– Már 2020-ban elkezdtem a diétát, de csak 2021 végén, 2022 elején kezdtek jönni az eredmények – mondta az énekesnő a Borsnak.

Látom, hogy a friss fotóimhoz írnak olyanok is, akiknek nem feltétlenül tetszik a fazonom, de ezzel nekem nincs bajom. Amíg a koncertjeimen azt látom, hogy a nézők mosolyognak, tapsolnak és élvezik a bulit, addig nem lehet nagy baj. A valóság ugyanis az, ahol élő emberekkel találkozom hétvégente, akik szemmel láthatóan szeretnek.

Zoltán Erika nevében egyébként csaló cégek is elkezdtek hamis reklámokat terjeszteni, ezeket pedig hiába jelentik fel az emberek, újra és újra előkerülnek. Zoltán Erika innen is üzeni a követőinek, hogy senki ne dőljön be a csalóknak, lefogyni nem lehet semmilyen csodaszerrel, csakis diétával és kitartó munkával.

– Mostanra értem el, hogy két-három hónapja stagnál a súlyom és nagyon elégedett vagyok most a külsőmmel – folytatta az énekesnő, akinek igencsak komoly tervei vannak a jövőt tekintve: