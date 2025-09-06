Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Zakariás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nyakfájással küzdő fiatal nő előrehajolva a fejét és a csuklyás izmát fogja

Ha elvégzed ezeket a gyakorlatokat, többé nem fogsz nyakfájásra panaszkodni munka után

nyújtás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 11:45
nyakfájásegészséggyakorlatülőmunka
Bárkinek, aki irodában dolgozik, ismerős ez az érzés. A nyakfájás visszatérő probléma az ülőmunkát végzőknél, de nem szabad beletörődni az állandó feszültségbe, ami a vállunkat nyomja.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Nyolc órán át ülünk a számítógép vagy a laptop előtt, majd hazafele úton, és otthon a kanapén is a telefonunk felett görnyedünk. Nem csoda, hogy sokan nap mint nap nyakfájásra panaszkodunk. Ez a modern világ egy égető problémája, ami hosszú távon olyan súlyosabb problémákhoz vezethet, mint a rossz testtartás vagy a görbe hát, de az intenzív fejfájás is a gyakori mellékhatások között van.

Nyakfájással küzdő irodai férfi dolgozó a székében a nyakához nyúl
Néhány jól kivitelezett nyújtógyakorlattal megszabadulhatsz a nyakfájástól
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Mit tehetsz a nyakfájás ellen? 

Vannak praktikák, amelyekkel megelőzheted a fájdalom kialakulását. Alább három szuper nyújtógyakorlatot mutatunk, amelyeket pár perc alatt elvégezhetsz.

1. Hát mögötti nyújtógyakorlat

Állj fel csípőszélességű terpeszbe, kulcsold össze a kezed a hátad mögött, és próbálj a karjaiddal hátrafelé nyújtózkodni, a lapockáidat pedig összezárni. Érezni fogod, hogy ez megnyújtja a vállaid környékét és a mellkasodat is.

Bors-tipp: Ezt a nyújtógyakorlatot bármikor bevetheted munka közben is! Szuper módja annak, hogy napközben is nyújtózkodj, mozogj egy kicsit.

2. Kutya- és cicahát

Ereszkedj négykézlábra úgy, hogy a csuklóid a vállaiddal egy vonalban, míg a térdeid közvetlenül a csípőd alatt helyezkedjenek el. Domborítsd ki a hátad, és közben lélegezz ki. Ezután belélegzés közben homoríts, majd ismételd meg egymás után többször a gyakorlatot.

3. Nyitott könyv nyújtógyakorlat

Feküdj a jobb oldaladra, hajlítsd be a térdeidet, és nyújtsd ki magad elé a karjaidat úgy, hogy a tenyereid egymás felé néznek. A felül lévő karodat lassan tárd ki, először a plafon felé, majd amennyire tudod, a bal oldalad irányába, közben a csípődet tartsd kezdőpozícióban. A mozdulatot kövesd a fejeddel is. Tartsd ki a végpozíciót 5 másodpercig, közben lélegezz mélyeket, majd térj vissza a kezdőpozícióba. Ez a gyakorlat segít a mellkas és a vállak mobilizálásában, miközben a nyakad is ellazul. 

Így előzd meg a nyakfájást

Nyakfájással küzdő nő laptop előtt a tárgyalóasztalnál a kollégái mellett
A legjobban a környezeted alakításával előzheted meg a nyakfájás kialakulását
Fotó: Moon Safari /  Shutterstock 
  • Ha számítógépen dolgozol, állítsd a monitort szemmagasságba. 
  • Figyelj, hogy a széked kellő támasztékot adjon a derekadnak. 
  • Félóránként kelj fel a székedből, mozogj, nyújtózkodj vagy sétálj egy kicsit. 

Ezek a tippek nemcsak nyakfájás ellen jók, hanem az általános közérzeted is javítják, így nap végén nem érzed majd úgy, hogy alig bírod megtartani a fejed.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

10 gyors nyújtógyakorlat a nyaki fájdalom enyhítésére:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu