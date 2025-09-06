Ha elvégzed ezeket a gyakorlatokat, többé nem fogsz nyakfájásra panaszkodni munka után

Nyolc órán át ülünk a számítógép vagy a laptop előtt, majd hazafele úton, és otthon a kanapén is a telefonunk felett görnyedünk. Nem csoda, hogy sokan nap mint nap nyakfájásra panaszkodunk. Ez a modern világ egy égető problémája, ami hosszú távon olyan súlyosabb problémákhoz vezethet, mint a rossz testtartás vagy a görbe hát, de az intenzív fejfájás is a gyakori mellékhatások között van.

Néhány jól kivitelezett nyújtógyakorlattal megszabadulhatsz a nyakfájástól

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Mit tehetsz a nyakfájás ellen?

Vannak praktikák, amelyekkel megelőzheted a fájdalom kialakulását. Alább három szuper nyújtógyakorlatot mutatunk, amelyeket pár perc alatt elvégezhetsz.

1. Hát mögötti nyújtógyakorlat

Állj fel csípőszélességű terpeszbe, kulcsold össze a kezed a hátad mögött, és próbálj a karjaiddal hátrafelé nyújtózkodni, a lapockáidat pedig összezárni. Érezni fogod, hogy ez megnyújtja a vállaid környékét és a mellkasodat is.

Bors-tipp: Ezt a nyújtógyakorlatot bármikor bevetheted munka közben is! Szuper módja annak, hogy napközben is nyújtózkodj, mozogj egy kicsit.

2. Kutya- és cicahát

Ereszkedj négykézlábra úgy, hogy a csuklóid a vállaiddal egy vonalban, míg a térdeid közvetlenül a csípőd alatt helyezkedjenek el. Domborítsd ki a hátad, és közben lélegezz ki. Ezután belélegzés közben homoríts, majd ismételd meg egymás után többször a gyakorlatot.

3. Nyitott könyv nyújtógyakorlat

Feküdj a jobb oldaladra, hajlítsd be a térdeidet, és nyújtsd ki magad elé a karjaidat úgy, hogy a tenyereid egymás felé néznek. A felül lévő karodat lassan tárd ki, először a plafon felé, majd amennyire tudod, a bal oldalad irányába, közben a csípődet tartsd kezdőpozícióban. A mozdulatot kövesd a fejeddel is. Tartsd ki a végpozíciót 5 másodpercig, közben lélegezz mélyeket, majd térj vissza a kezdőpozícióba. Ez a gyakorlat segít a mellkas és a vállak mobilizálásában, miközben a nyakad is ellazul.

Így előzd meg a nyakfájást

A legjobban a környezeted alakításával előzheted meg a nyakfájás kialakulását

Fotó: Moon Safari / Shutterstock

Ha számítógépen dolgozol, állítsd a monitort szemmagasságba.

Figyelj, hogy a széked kellő támasztékot adjon a derekadnak.

Félóránként kelj fel a székedből, mozogj, nyújtózkodj vagy sétálj egy kicsit.

Ezek a tippek nemcsak nyakfájás ellen jók, hanem az általános közérzeted is javítják, így nap végén nem érzed majd úgy, hogy alig bírod megtartani a fejed.