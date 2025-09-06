Ha elvégzed ezeket a gyakorlatokat, többé nem fogsz nyakfájásra panaszkodni munka után

Nyolc órán át ülünk a számítógép vagy a laptop előtt, majd hazafele úton, és otthon a kanapén is a telefonunk felett görnyedünk. Nem csoda, hogy sokan nap mint nap nyakfájásra panaszkodunk. Ez a modern világ egy égető problémája, ami hosszú távon olyan súlyosabb problémákhoz vezethet, mint a rossz testtartás vagy a görbe hát, de az intenzív fejfájás is a gyakori mellékhatások között van.
Vannak praktikák, amelyekkel megelőzheted a fájdalom kialakulását. Alább három szuper nyújtógyakorlatot mutatunk, amelyeket pár perc alatt elvégezhetsz.
Állj fel csípőszélességű terpeszbe, kulcsold össze a kezed a hátad mögött, és próbálj a karjaiddal hátrafelé nyújtózkodni, a lapockáidat pedig összezárni. Érezni fogod, hogy ez megnyújtja a vállaid környékét és a mellkasodat is.
Bors-tipp: Ezt a nyújtógyakorlatot bármikor bevetheted munka közben is! Szuper módja annak, hogy napközben is nyújtózkodj, mozogj egy kicsit.
Ereszkedj négykézlábra úgy, hogy a csuklóid a vállaiddal egy vonalban, míg a térdeid közvetlenül a csípőd alatt helyezkedjenek el. Domborítsd ki a hátad, és közben lélegezz ki. Ezután belélegzés közben homoríts, majd ismételd meg egymás után többször a gyakorlatot.
Feküdj a jobb oldaladra, hajlítsd be a térdeidet, és nyújtsd ki magad elé a karjaidat úgy, hogy a tenyereid egymás felé néznek. A felül lévő karodat lassan tárd ki, először a plafon felé, majd amennyire tudod, a bal oldalad irányába, közben a csípődet tartsd kezdőpozícióban. A mozdulatot kövesd a fejeddel is. Tartsd ki a végpozíciót 5 másodpercig, közben lélegezz mélyeket, majd térj vissza a kezdőpozícióba. Ez a gyakorlat segít a mellkas és a vállak mobilizálásában, miközben a nyakad is ellazul.
Ezek a tippek nemcsak nyakfájás ellen jók, hanem az általános közérzeted is javítják, így nap végén nem érzed majd úgy, hogy alig bírod megtartani a fejed.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
