Elképesztő fogyás: egy év alatt 32 kilót fogyott Réka

„Megváltozott a gondolkodásmódom”

Réka az első naptól fogva, kihágás nélkül betartotta a szakember étkezési tanácsait, mellette pedig elkezdett sportolni. Az új életmód hamar hozta az eredményeket, azóta is fokozatosan csökken a súlya.

Néha visszanézem a régi képeimet, el sem hiszem, hogy olyan túlsúlyosan éltem és úgy kimentem az utcára

– vallja be. – Nem értem, hogy hagyhattam, hogy ennyire elfajuljon a helyzet. Rengeteg mindent köszönhetek Balázsnak, tényleg úgy érzem, hogy megmentett. Édesanyámnak szintén hálás vagyok, mert állandóan bíztatott, velem volt. Bár akkor rosszul esett, de ha nem piszkált volna, hogy induljak el, akkor lehet, már 130 kilós lennék. Nagyon megváltozott azóta az életem, a gondolkodásmódom. Régen eléggé befordulós voltam, most már nyitok az emberek felé. Magabiztosabb vagyok, mert már nem azon jár az eszem, hogy vajon mások mit gondolnak rólam. Tudom, hogy nem nézek ki rosszul, most már jók rám az L-es ruhák, bármelyik boltban vásárolhatok magamnak. Tisztában vagyok vele, hogy sokan kételkednek benne, miként lehet napi öt étkezés mellett fogyni, de én is itt vagyok rá bizonyítéknak.

Nem hitt abban, hogy meg tudja csinálni Fotó: Fanny magazin

„Nem volt könnyű”

Sok nehézséggel nézett szembe az életmódváltás során, de mára teljesen természetessé vált az új rendszere.

Az első pár hét szörnyű volt

– árulja el. – Éjszakánként ugyanúgy felkeltem, mentem volna a megszokott csokiért, de megálljt kellett parancsolnom. Az elején a sport is iszonyú nehéz volt. Az első alkalommal, amikor ráálltam az ellipszis gépre, azt hittem, hogy megfulladok. Az szintén megviselt, hogy sokáig nem látták rajtam, hogy fogytam. Amikor már mínusz tíz kilónál jártam, látványra még az is olyan volt, mintha semmi nem történt volna. Sokszor szomorkodtam emiatt. Úgy éreztem, hogy hiábavaló a sok munka, amit beleteszek, mert nem látni rajtam a változást. Szerencsére csak 1-2 óráig tartott az elkedvetlenedés, utána ugyanúgy csináltam a dolgomat és nem adtam fel. Érdekes, de csak mínusz 25 kilónál kezdtek el sorra jönni a pozitív visszajelzések. Mostanra már egyáltalán nem okoz gondot ez az életvitel. Egy héten legfeljebb kétszer eszek édességet. Harmadszorra már könnyedén nemet mondok rá, de nem azért, mert híznék tőle, hanem mert nem kívánom, nincs rá szükségem.

Turú Balázs, személyi edző és életmód tanácsadó Édességfüggőség?! Turú Balázs nem győzi hangsúlyozni, hogy az az egyetlen járható út, hogy ha energiát fektetünk be az egészségünkbe, vagyis figyelünk a megfelelő étkezésre, folyadékbevitelre, mozgásra, és ennek természetes velejárója lesz a fogyás. – Sokszor hallom a hozzám forduló emberektől: „édességfüggő vagyok”. De ez csak azt jelenti, hogy rossz az étkezési rendszere és éhezik a szervezete, ezért intenzív ízeket keres, amit úgy érzékel, hogy édeségfüggő. Egy átlagos ember naponta 3-5 alkalommal nassol, például proteines pudingot, 3 az 1-ben kávét, zabrudit, pogácsát, ropit, csipszet, sütit, csokit, cukormentes kekszet. Ezek mind felesleges kalóriákat tartalmaznak. Persze kell nassolni, hiszen az életünk része az ilyen „csalás”, de fontos lenne a mértékletesség. Sokan gyakorlatilag a kimaradt étkezéseket próbálják így helyettesíteni. Ha valaki déltől este hétig éhezik, akkor persze, hogy vacsi után még kívánja a desszertet is. Csak úgy tud valaki normális keretek között nassolni, hogy ha mellette megvan a megfelelő étkezési rendszere, vagyis egy nap ötször eszik és megadja a szervezetének azt, amire szüksége van.

A szakértő receptjei

Zöldfűszeres tojáskrém