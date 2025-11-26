Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Virág névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Versenyüzemmódban a test – Így hat a szervezetre az eszeveszett vásárlási őrület és a Black Friday!

Black Friday
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 19:10
stressztestvásárlásverseny
Valószínűleg mindenki tudja, milyen érzés versenyhelyzetben lenni, ami nemcsak az elmében, de a testben is komoly változásokat idézhet elő. A nem kívánatos tünetek azonban életünk hagyományos megmérettetései mellett különféle események, például egy akciós időszakban megjelenő vásárlási őrület hatására is kialakulhatnak. A Black Friday szervezetünkre gyakorolt hatásával a Fanny magazin foglalkozott.
László Juli
A szerző cikkei

A Black Friday-t övező vásárlási őrület hazánkban nem ölt akkora méreteket, mint a tengerentúlon, így azzal sem kell számolnunk, hogy az emberáradat és tömeghisztéria miatt megsérülünk, esetleg nem jutunk be az üzletekbe. Viszont az akciós napok és hetek még a kanapén ülve is hatással lehetnek a szervezetünkre. Az izgulás, hogy sikerül-e megkaparintani a kiszemelt terméket a lehető legjobb áron, az ajánlatok akár napi szintű monitorozása, a tervezés, hogy a megfelelő pillanatban csaphassunk le és lehetőleg mások előtt, továbbá az ezzel összefüggő belső nyomás ősi láncreakciót indíthat el a testben.

Black Friday alkalmával jelentkező vásárlási őrület
A vásárlási őrület és a Black Friday versenyhelyzetet teremt körülöttünk, ezt pedig a testünk is megsínyli.
Fotó: Master1305 / Shutterstock 

Ősi ösztönök kapcsolnak be a Black Friday-en

Akárcsak egy valós versenyszituáció, például sportmegmérettetés, vizsga, munkahelyi vagy állásinterjúk teremtette vetélkedés hatással vannak a lelkieken túl a testi állapotunkra is. A szervezetünk erőteljes fizikai reakciókat produkálhat, mivel az agy ilyenkor az ősi „üss vagy fuss” üzemmódba kapcsol. Az evolúciós ösztönök ugyanis a mai emberben is élnek, csak éppen más körülmények között, így egy olyan egyszerű és kényelmes dolog, mint az internetes és személyes vásárlási őrület élménye is beindíthatja azokat a reakciókat, melyek egykor a túlélésünket szolgálták. 

A test válasza a vásárlási őrületre

A sokak számára felemelő és kikapcsolódást jelentő tevékenység – mint amilyen a Black Friday eseménye is, – során stresszhelyzetet élhetünk meg, ez pedig a testünkben is több változást indíthat el. A feszültség hatására működésbe lép a szimpatikus idegrendszer, aminek elsődleges feladata, hogy szabályozza a szervezetünk működését és vészreakciók formájában „értesítse” a testet a fennálló stresszhelyzetről. Ennek következtében fokozódik az adrenalin- és kortizoltermelés, amitől azonnal éberebbnek és izgatottnak érezhetjük magunkat. Jellemző, hogy ilyen állapotban kitágul a pupilla, ami az élesebb látást segíti, valamint megemelkedik a pulzus és a vérnyomás, a szívünk hevesebben kezd verni. Tipikus tünet az izgalmakra a verejtékezés és a kimelegedés is, de gyakran előfordul kéz- vagy egész testi remegés, melyet idegesség kísér. A stresszhelyet az izmokat is befeszíti, miközben a megnövekedett kortizolszint felgyorsítja a bélrendszeri folyamatokat, ami székelési ingert és hasmenést idézhet elő. Egy efféle hullámvasút extra igénybevételt követel a szervezettől, ami hosszú távon akár komolyan is megviselheti a testünket.

Black Friday-es vásárlási őrületben elfáradt nő
A Black Friday következtében fellépő stressz kifejezetten fárasztó testileg és lelkileg is.
Fotó: My Ocean Production / Shutterstock 

Önmonitorozás és tudatos kontroll

A feszült percek és órák átvészelését hirtelen fáradtság követheti, ilyenkor érdemes lepihenni, és az izgalmak során elvesztett energiákat visszapótolni. Ám még ennél is fontosabb tudatosan állni a vásárlási lázhoz, és határokat szabni önmagunknak, hiszen a felsorolt tünetek rendszeres és tartós jelenléte negatívan hathat az egészségügyi állapotunkra. Ha ugyanis gyakran vagy huzamosabb ideig magas az adrenalinszint, a szervezetünk „túlpörög”, ami nagyfokú és állandó fáradtsághoz, koncentrációs nehézségekhez és alvászavarhoz is vezethet. A kortizol, vagyis stresszhormon túltermelődése pedig elhúzódóan befolyásolhatja az emésztési folyamatokat, az immunrendszer ellenálló képességét, és növelheti a vérnyomást, ami hosszú távon megnövelheti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulási kockázatát. Ahhoz, hogy mindezt elkerüljük, lényeges lenne figyelni és hallgatni a testünk jelzéseire, ezen felül nem engedni a hirtelen impulzusoknak és „kihagyhatatlan” ajánlatoknak, hanem megfontoltan és a nyugalmunkat megőrizve belevágni a vásárlásba, hogy minél kevesebb stressznek tegyük ki magunkat. 

Szeretnél még a stressz testre való hatásáról hallani? Akkor nézd meg ezt a videóit:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu