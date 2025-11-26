Versenyüzemmódban a test – Így hat a szervezetre az eszeveszett vásárlási őrület és a Black Friday!

A Black Friday-t övező vásárlási őrület hazánkban nem ölt akkora méreteket, mint a tengerentúlon, így azzal sem kell számolnunk, hogy az emberáradat és tömeghisztéria miatt megsérülünk, esetleg nem jutunk be az üzletekbe. Viszont az akciós napok és hetek még a kanapén ülve is hatással lehetnek a szervezetünkre. Az izgulás, hogy sikerül-e megkaparintani a kiszemelt terméket a lehető legjobb áron, az ajánlatok akár napi szintű monitorozása, a tervezés, hogy a megfelelő pillanatban csaphassunk le és lehetőleg mások előtt, továbbá az ezzel összefüggő belső nyomás ősi láncreakciót indíthat el a testben.

A vásárlási őrület és a Black Friday versenyhelyzetet teremt körülöttünk, ezt pedig a testünk is megsínyli.

Fotó: Master1305 / Shutterstock

Ősi ösztönök kapcsolnak be a Black Friday-en

Akárcsak egy valós versenyszituáció, például sportmegmérettetés, vizsga, munkahelyi vagy állásinterjúk teremtette vetélkedés hatással vannak a lelkieken túl a testi állapotunkra is. A szervezetünk erőteljes fizikai reakciókat produkálhat, mivel az agy ilyenkor az ősi „üss vagy fuss” üzemmódba kapcsol. Az evolúciós ösztönök ugyanis a mai emberben is élnek, csak éppen más körülmények között, így egy olyan egyszerű és kényelmes dolog, mint az internetes és személyes vásárlási őrület élménye is beindíthatja azokat a reakciókat, melyek egykor a túlélésünket szolgálták.

A test válasza a vásárlási őrületre

A sokak számára felemelő és kikapcsolódást jelentő tevékenység – mint amilyen a Black Friday eseménye is, – során stresszhelyzetet élhetünk meg, ez pedig a testünkben is több változást indíthat el. A feszültség hatására működésbe lép a szimpatikus idegrendszer, aminek elsődleges feladata, hogy szabályozza a szervezetünk működését és vészreakciók formájában „értesítse” a testet a fennálló stresszhelyzetről. Ennek következtében fokozódik az adrenalin- és kortizoltermelés, amitől azonnal éberebbnek és izgatottnak érezhetjük magunkat. Jellemző, hogy ilyen állapotban kitágul a pupilla, ami az élesebb látást segíti, valamint megemelkedik a pulzus és a vérnyomás, a szívünk hevesebben kezd verni. Tipikus tünet az izgalmakra a verejtékezés és a kimelegedés is, de gyakran előfordul kéz- vagy egész testi remegés, melyet idegesség kísér. A stresszhelyet az izmokat is befeszíti, miközben a megnövekedett kortizolszint felgyorsítja a bélrendszeri folyamatokat, ami székelési ingert és hasmenést idézhet elő. Egy efféle hullámvasút extra igénybevételt követel a szervezettől, ami hosszú távon akár komolyan is megviselheti a testünket.