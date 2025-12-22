Kiderült a titok: ez a diéták legnagyobb csapdája – Óriási átverés, mégis sokan esküsznek rá

Az elmúlt időszakban a cukormentes élelmiszerek iránti kereslet rohamosan megnőtt, mivel egyre többen szeretnének egészségtudatosabban élni, valamint megelőzni vagy orvosolni az elhízást. Emellett sokan szenvednek cukorbetegségben is, számukra pedig tökéletes alternatívat nyújtanak ezek a termékek. De vajon mennyire jó, ha diéta alatt csak ezekkel tömjük magunkat? Most lerántjuk a leplet a csúf valóságról!
Meglepő tény, de a cukormentesség nem egyenlő azzal, hogy egy adott termék kevesebb kalóriát tartalmaz, mint a hagyományos változat. Számtalan cukormentes étel ugyanannyi, sőt néha több kalóriát rejt magában, ezért ha a fogyás a célod, nem árt tájékozódnod az egyes élelmiszerek pontos kalóriatartalmáról, mielőtt azok a kosaradban landolnának.
Egy termék csak akkor jelölhető cukormentesnek, ha 100 grammjában kevesebb mint 0,5 gramm cukor van, amibe beletartoznak a természetesen előforduló és a hozzáadott cukrok is. Ezek az élelmiszerek viszont sok esetben tartalmaznak alternatív összetevőket, amelyek növelik a termékek kalóriatartalmát.
A cukormentes élelmiszerek hosszú távú fogyasztása számos egészségügyi problémát rejt magában, mint például a cukorbetegség vagy a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának megnövekedett kockázata.
A szabad cukrok cukormentes édesítőszerekkel való helyettesítése nem segít az embereknek hosszú távon a testsúlyuk megőrzésében
– vélekedett Francesco Branca, a WHO táplálkozással és élelmiszerbiztonsággal foglalkozó részlegének igazgatója egy CNN-nek adott interjújában. Hozzátette, hogy bár a szóban forgó termékek rövid távon hatásosak lehetnek, a fogyás nem lesz tartós. Egyes vizsgálatok eredményei pedig – amelyek a cukormentes és a hagyományos élelmiszereket hasonlították össze – egyértelműen rávilágítottak, hogy a cukormentes opciók alig befolyásolták a kalóriabevitelt és a testsúly csökkenését.
Tanács a kívánt forma eléréséhez
Lisa Drayer dietetikus szerint ha fokozatosan visszafogod a cukor mennyiségét – beleértve a mesterséges édesítőszereket –, illetve több magas fehérje- és rosttartalmú ételt fogyasztasz, az hozzájárulhat ahhoz, hogy eleve kevesebb cukrot kívánj.
Kíváncsi vagy, mi történne a testeddel, ha lemondanál a cukorról? Olvasd el ezt a cikkünket is!
Tudj meg még többet a mesterséges édesítőszerekről az alábbi videóból:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.