Kiderült a titok: ez a diéták legnagyobb csapdája – Óriási átverés, mégis sokan esküsznek rá

Érdemes előnyben részesíteni a cukormentes élelmiszereket egy diéta során?

Mitől lesz cukormentes egy-egy termék?

Melyek a negatív hatásai az ilyen élelmiszereknek?

Az elmúlt időszakban a cukormentes élelmiszerek iránti kereslet rohamosan megnőtt, mivel egyre többen szeretnének egészségtudatosabban élni, valamint megelőzni vagy orvosolni az elhízást. Emellett sokan szenvednek cukorbetegségben is, számukra pedig tökéletes alternatívat nyújtanak ezek a termékek. De vajon mennyire jó, ha diéta alatt csak ezekkel tömjük magunkat? Most lerántjuk a leplet a csúf valóságról!

A cukormentes élelmiszerekkel érdemes vigyázni, mert még több kalóriát tartalmazhatnak, mint a hagyományos cukros társaik.

Tényleg jó választás a cukormentes élelmiszer diéta alatt?

Meglepő tény, de a cukormentesség nem egyenlő azzal, hogy egy adott termék kevesebb kalóriát tartalmaz, mint a hagyományos változat. Számtalan cukormentes étel ugyanannyi, sőt néha több kalóriát rejt magában, ezért ha a fogyás a célod, nem árt tájékozódnod az egyes élelmiszerek pontos kalóriatartalmáról, mielőtt azok a kosaradban landolnának.

Mikor tekinthető valami cukormentesnek?

Egy termék csak akkor jelölhető cukormentesnek, ha 100 grammjában kevesebb mint 0,5 gramm cukor van, amibe beletartoznak a természetesen előforduló és a hozzáadott cukrok is. Ezek az élelmiszerek viszont sok esetben tartalmaznak alternatív összetevőket, amelyek növelik a termékek kalóriatartalmát.

A cukormentes ételeknek nemcsak a diétánkra, hanem a szervezetünkre nézve is lehetnek káros hatásai.

A cukormentes élelmiszerek negatív hatásai

A cukormentes élelmiszerek hosszú távú fogyasztása számos egészségügyi problémát rejt magában, mint például a cukorbetegség vagy a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának megnövekedett kockázata.

Az anyagcsere megváltozása: vizsgálatok kimutatták, hogy a mesterséges édesítőszerek negatív hatással vannak a bélbaktériumok összetételére, ami befolyásolhatja a glükóz anyagcseréjét is. Inzulin felszabadulása: ezek a termékek inzulint szabadítanak fel anélkül, hogy valódi cukrot tartalmaznának, ami megzavarja a természetes anyagcsere-folyamatokat. Vércukorszint-szabályozás megváltozása: a mesterséges édesítőszerek negatívan befolyásolhatják azt, ahogyan a szervezet feldolgozza a valódi cukrot. 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata: bizonyos kutatások kapcsolatot találtak a mesterséges édesítőszerek és a cukorbetegségre való hajlam között.

A szabad cukrok cukormentes édesítőszerekkel való helyettesítése nem segít az embereknek hosszú távon a testsúlyuk megőrzésében

– vélekedett Francesco Branca, a WHO táplálkozással és élelmiszerbiztonsággal foglalkozó részlegének igazgatója egy CNN-nek adott interjújában. Hozzátette, hogy bár a szóban forgó termékek rövid távon hatásosak lehetnek, a fogyás nem lesz tartós. Egyes vizsgálatok eredményei pedig – amelyek a cukormentes és a hagyományos élelmiszereket hasonlították össze – egyértelműen rávilágítottak, hogy a cukormentes opciók alig befolyásolták a kalóriabevitelt és a testsúly csökkenését.

Tanács a kívánt forma eléréséhez Lisa Drayer dietetikus szerint ha fokozatosan visszafogod a cukor mennyiségét – beleértve a mesterséges édesítőszereket –, illetve több magas fehérje- és rosttartalmú ételt fogyasztasz, az hozzájárulhat ahhoz, hogy eleve kevesebb cukrot kívánj.

