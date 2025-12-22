Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Cukormentes élelmiszerek közé tartozó diétás csokoládét fogyasztó fiatal nő

Kiderült a titok: ez a diéták legnagyobb csapdája – Óriási átverés, mégis sokan esküsznek rá

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 11:15
Az utóbbi évtizedekben elárasztották a boltok polcait a hagyományos cukros édességek alternatívái, melyek óriási népszerűségnek örvendenek. A cukormentes élelmiszerek sok diéta alapját képezik, de valóban olyan jók, mint azt sokan gondolják?
Kelle Fanni
  • Érdemes előnyben részesíteni a cukormentes élelmiszereket egy diéta során?
  • Mitől lesz cukormentes egy-egy termék? 
  • Melyek a negatív hatásai az ilyen élelmiszereknek?

Az elmúlt időszakban a cukormentes élelmiszerek iránti kereslet rohamosan megnőtt, mivel egyre többen szeretnének egészségtudatosabban élni, valamint megelőzni vagy orvosolni az elhízást. Emellett sokan szenvednek cukorbetegségben is, számukra pedig tökéletes alternatívat nyújtanak ezek a termékek. De vajon mennyire jó, ha diéta alatt csak ezekkel tömjük magunkat? Most lerántjuk a leplet a csúf valóságról!

Cukormentes élelmiszerek közé nem tartozó fehér és barna kockacukrok
A cukormentes élelmiszerekkel érdemes vigyázni, mert még több kalóriát tartalmazhatnak, mint a hagyományos cukros társaik.
Fotó: Iuliia Pilipeichenko /  Shutterstock 

Tényleg jó választás a cukormentes élelmiszer diéta alatt?

Meglepő tény, de a cukormentesség nem egyenlő azzal, hogy egy adott termék kevesebb kalóriát tartalmaz, mint a hagyományos változat. Számtalan cukormentes étel ugyanannyi, sőt néha több kalóriát rejt magában, ezért ha a fogyás a célod, nem árt tájékozódnod az egyes élelmiszerek pontos kalóriatartalmáról, mielőtt azok a kosaradban landolnának.

Mikor tekinthető valami cukormentesnek?

Egy termék csak akkor jelölhető cukormentesnek, ha 100 grammjában kevesebb mint 0,5 gramm cukor van, amibe beletartoznak a természetesen előforduló és a hozzáadott cukrok is. Ezek az élelmiszerek viszont sok esetben tartalmaznak alternatív összetevőket, amelyek növelik a termékek kalóriatartalmát.

Fiatal nő meglepődve néz a kamerába derekán fehér mérőszalaggal
A cukormentes ételeknek nemcsak a diétánkra, hanem a szervezetünkre nézve is lehetnek káros hatásai.
Fotó: ViDI Studio /  Shutterstock 

A cukormentes élelmiszerek negatív hatásai

A cukormentes élelmiszerek hosszú távú fogyasztása számos egészségügyi problémát rejt magában, mint például a cukorbetegség vagy a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának megnövekedett kockázata.

  1. Az anyagcsere megváltozása: vizsgálatok kimutatták, hogy a mesterséges édesítőszerek negatív hatással vannak a bélbaktériumok összetételére, ami befolyásolhatja a glükóz anyagcseréjét is.
  2. Inzulin felszabadulása: ezek a termékek inzulint szabadítanak fel anélkül, hogy valódi cukrot tartalmaznának, ami megzavarja a természetes anyagcsere-folyamatokat.
  3. Vércukorszint-szabályozás megváltozása: a mesterséges édesítőszerek negatívan befolyásolhatják azt, ahogyan a szervezet feldolgozza a valódi cukrot.
  4. 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata: bizonyos kutatások kapcsolatot találtak a mesterséges édesítőszerek és a cukorbetegségre való hajlam között.

A szabad cukrok cukormentes édesítőszerekkel való helyettesítése nem segít az embereknek hosszú távon a testsúlyuk megőrzésében

– vélekedett Francesco Branca, a WHO táplálkozással és élelmiszerbiztonsággal foglalkozó részlegének igazgatója egy CNN-nek adott interjújában. Hozzátette, hogy bár a szóban forgó termékek rövid távon hatásosak lehetnek, a fogyás nem lesz tartós. Egyes vizsgálatok eredményei pedig – amelyek a cukormentes és a hagyományos élelmiszereket hasonlították össze – egyértelműen rávilágítottak, hogy a cukormentes opciók alig befolyásolták a kalóriabevitelt és a testsúly csökkenését.

Tanács a kívánt forma eléréséhez

Lisa Drayer dietetikus szerint ha fokozatosan visszafogod a cukor mennyiségét – beleértve a mesterséges édesítőszereket –, illetve több magas fehérje- és rosttartalmú ételt fogyasztasz, az hozzájárulhat ahhoz, hogy eleve kevesebb cukrot kívánj.

Kíváncsi vagy, mi történne a testeddel, ha lemondanál a cukorról? Olvasd el ezt a cikkünket is! 

Tudj meg még többet a mesterséges édesítőszerekről az alábbi videóból:

