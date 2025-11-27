Nem hiszed el: 5 dolog, amitől lefogyhatsz

Bár túl szépnek hangozhat, nem kell a drága és feketepiacon megvásárolható fogyasztószerekhez, injekciókhoz nyúlni, ha hatásosan le szeretnénk fogyni. Egy friss tudományos áttekintés szerint bizonyos növényi források képesek reprodukálni a GLP-1, a természetesen előforduló bélhormon hatásait, amelyek egyes fogyasztószerekben megtalálhatóak.

Könnyebben lefogyhatsz, mint hinnéd / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Egyszerűbben is lefogyhatsz, nincs szükséged injekcióra

A GLP-1 kulcsszerepet játszik a stabil vércukorszint fenntartásában

- idézi a Post az egyiptomi Heliopolis Egyetem kutatóit.

„Egyes adatok szerint a természetes termékek befolyásolhatják a GLP-1 expresszióját és szekrécióját” - írták a Toxicology Reports folyóiratban.

Öt étel állhat a legközelebb ahhoz, hogy utánozza a látszólag tökéletesnek vélt fogyasztószereket, melyek csökkentik az éhséget és sóvárgást. Hozzáférhetőbbek, mint gondolnád.

Fahéj

A fahéj egy népszerű főzőfűszer, melynek lehet terápiás felhasználása, csökkentheti a vércukorszintet és a vérnyomást.

Az izolált fahéjkomponensek fokozzák az inzulinfüggő glükózanyagcserét in vitro kutatások szerint.

Egy kutatás szerint a fahéj három grammos adagjának fogyasztása növelheti ezt a GLP-1 szintet, de érdemes vigyázni, mert a túl sok fahéj mérgező lehet.

Gyömbér

Kutatások szerint a gyömbér és kémiai alkotóeleme, a gingerol, GLP-1 termelést indukálhat, ami hipoglikémiás hatású, ez pedig megmagyarázza, miért írnak már régóta fel gyömbért a cukorbetegeknek - állítják a tudósok.

Búza

A búzából származó aminosavakban és peptidekben gazdag búzafehérje-hidrolizátumról úgy tartják, hogy a GLP-1 felszabadulásával csökkenti a vércukorszintet.

Fermentált zöld tea

A kombucha-hoz hasonló italok tea baktérium- és élesztőkultúrával történő erjesztésével készülnek.

Egyes tanulmányok szerint a zöld tea összetevői, különösen az EGCG, stimulálhatják a GLP-1 felszabadulását.

Berberin

A berberin egy kevésbé ismert anyag, amely számos növényben megtalálható és talán ez áll a legközelebb a fogyasztószerek leutánzásához. Egy 18 tanulmány felölelő 2022-es áttekintés szerint a berberin-kiegészítő csökkentette a testsúlyt, a BMI-t, a vércukorszintet és a koleszterint.