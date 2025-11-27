Nem hiszed el: 5 dolog, amitől lefogyhatsz

Bár túl szépnek hangozhat, nem kell a drága és feketepiacon megvásárolható fogyasztószerekhez, injekciókhoz nyúlni, ha hatásosan le szeretnénk fogyni. Egy friss tudományos áttekintés szerint bizonyos növényi források képesek reprodukálni a GLP-1, a természetesen előforduló bélhormon hatásait, amelyek egyes fogyasztószerekben megtalálhatóak.
A GLP-1 kulcsszerepet játszik a stabil vércukorszint fenntartásában
- idézi a Post az egyiptomi Heliopolis Egyetem kutatóit.
„Egyes adatok szerint a természetes termékek befolyásolhatják a GLP-1 expresszióját és szekrécióját” - írták a Toxicology Reports folyóiratban.
Öt étel állhat a legközelebb ahhoz, hogy utánozza a látszólag tökéletesnek vélt fogyasztószereket, melyek csökkentik az éhséget és sóvárgást. Hozzáférhetőbbek, mint gondolnád.
A fahéj egy népszerű főzőfűszer, melynek lehet terápiás felhasználása, csökkentheti a vércukorszintet és a vérnyomást.
Az izolált fahéjkomponensek fokozzák az inzulinfüggő glükózanyagcserét in vitro kutatások szerint.
Egy kutatás szerint a fahéj három grammos adagjának fogyasztása növelheti ezt a GLP-1 szintet, de érdemes vigyázni, mert a túl sok fahéj mérgező lehet.
Kutatások szerint a gyömbér és kémiai alkotóeleme, a gingerol, GLP-1 termelést indukálhat, ami hipoglikémiás hatású, ez pedig megmagyarázza, miért írnak már régóta fel gyömbért a cukorbetegeknek - állítják a tudósok.
A búzából származó aminosavakban és peptidekben gazdag búzafehérje-hidrolizátumról úgy tartják, hogy a GLP-1 felszabadulásával csökkenti a vércukorszintet.
A kombucha-hoz hasonló italok tea baktérium- és élesztőkultúrával történő erjesztésével készülnek.
Egyes tanulmányok szerint a zöld tea összetevői, különösen az EGCG, stimulálhatják a GLP-1 felszabadulását.
A berberin egy kevésbé ismert anyag, amely számos növényben megtalálható és talán ez áll a legközelebb a fogyasztószerek leutánzásához. Egy 18 tanulmány felölelő 2022-es áttekintés szerint a berberin-kiegészítő csökkentette a testsúlyt, a BMI-t, a vércukorszintet és a koleszterint.
Sokkal kevesebb mellékhatással jár, ha ezeket a természetes hozzávalókat fogyasztják azok, akik szeretnék csökkenteni a testsúlyukat, de nem ez az egyetlen mód.
Kutatások szerint a tejsavófehérje-turmixok ebéd előtt, csökkentik az étvágyat. Más kutatások kimutatták, hogy az étrendi rostkiegészítők segítettek szabályozni a vércukorszintet és az inzulinérzékenységet, túlsúlyos vagy elhízott egyéneknél.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.