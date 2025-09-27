Életveszélyes, nagyon drága, mégis tízezreket adnak érte a magyarok, csak hogy lefogyjanak

Életveszélyes és törvénytelen, mégis sok túlsúllyal küzdő a közösségi médián keresztül adja-veszi a drága fogyasztószereket, injekciókat. A támogatás nélküli gyógyszer több tízezer forintért is gazdára találhat. Csakhogy ezt a gyógyszert elsősorban a cukorbetegeknek fejlesztették ki, a fogyás csupán egy mellékhatás, amit sokan megpróbálnak kihasználni. A legtöbben nem is tudják, hogy ezzel életveszélybe sodorják magukat.

Milliók használják világszerte, de ez nem fogyasztószer, hanem gyógyszer! Fotó: Eduardo Monroy / Shutterstock

A gyógyszerek a legtöbb esetben hatásosak, csakhogy ezeket nem fogyásra, hanem a cukorbetegek kezelésére fejlesztették ki. A fogyás csupán egy mellékhatás. Igaz, nagyon vonzó mellékhatás, amelynek sokan nem tudnak ellenállni. Még úgy sem, hogy nem mindenkinek a súlya csökken tőle.

Életveszélyes is lehet a fogyasztószer

Több celeb is használja ezt a gyógyszert, persze szintén azért, hogy lefogyjanak. Ez még veszélyesebbé teszi, hiszen sokan azzal nyugtatják magukat, hogy ha ők használják, akkor nem lehet káros. Csakhogy lehet, hogy nekik orvos írta fel! Vannak olyan Facebook-csoportok, ahol nyíltan leírják a bejegyzésben, hogy olyan orvost keresnek, aki hajlandó akár törvénytelenségre is, és előzetes vizsgálatok nélkül felírja az áhított gyógyszert. És úgy tűnik, akad, aki hajlandó is erre, pedig komoly büntetésre számíthat, ha mégis receptet ad annak, akinek az egészségi állapota nem indokolja egyik injekciót sem.

Így kerül a receptre a cukorbeteg gyógyszer. Ezek az orvosok a praxisukkal jatszanak. Fotó: Médiaworks

Facebook-csoportokban megy a cserebere

Azoknak a cukorbetegeknek, akiknek igazoltan szükségük van rá és teljes támogatást kapnak, csak néhány ezer forintot kell fizetniük érte. Ehhez azonban szükséges az is, hogy a diabetológus vagy az endokrinológus teljes körű kivizsgálást végezzen, majd szakvéleményt írjon. A kezelőorvos azonban dönthet úgy, hogy valóban fogyásra írja fel a gyógyszert, például, ha a páciens testtömeg indexe jóval magasabb a normál értéknél. De kaphatják inzulinrezisztensek is. Az utóbbi két csoportba tartozóknak már többet kell fizetniük, nekik több tízezer forintba kerül ugyanaz a szer. Az adok-veszek csoportokban pedig akár a dupláját is elkérik a tényleges fogyasztói árnak.