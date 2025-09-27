Életveszélyes, nagyon drága, mégis tízezreket adnak érte a magyarok, csak hogy lefogyjanak

Életveszélyes és törvénytelen, mégis sok túlsúllyal küzdő a közösségi médián keresztül adja-veszi a drága fogyasztószereket, injekciókat. A támogatás nélküli gyógyszer több tízezer forintért is gazdára találhat. Csakhogy ezt a gyógyszert elsősorban a cukorbetegeknek fejlesztették ki, a fogyás csupán egy mellékhatás, amit sokan megpróbálnak kihasználni. A legtöbben nem is tudják, hogy ezzel életveszélybe sodorják magukat.
A gyógyszerek a legtöbb esetben hatásosak, csakhogy ezeket nem fogyásra, hanem a cukorbetegek kezelésére fejlesztették ki. A fogyás csupán egy mellékhatás. Igaz, nagyon vonzó mellékhatás, amelynek sokan nem tudnak ellenállni. Még úgy sem, hogy nem mindenkinek a súlya csökken tőle.
Több celeb is használja ezt a gyógyszert, persze szintén azért, hogy lefogyjanak. Ez még veszélyesebbé teszi, hiszen sokan azzal nyugtatják magukat, hogy ha ők használják, akkor nem lehet káros. Csakhogy lehet, hogy nekik orvos írta fel! Vannak olyan Facebook-csoportok, ahol nyíltan leírják a bejegyzésben, hogy olyan orvost keresnek, aki hajlandó akár törvénytelenségre is, és előzetes vizsgálatok nélkül felírja az áhított gyógyszert. És úgy tűnik, akad, aki hajlandó is erre, pedig komoly büntetésre számíthat, ha mégis receptet ad annak, akinek az egészségi állapota nem indokolja egyik injekciót sem.
Azoknak a cukorbetegeknek, akiknek igazoltan szükségük van rá és teljes támogatást kapnak, csak néhány ezer forintot kell fizetniük érte. Ehhez azonban szükséges az is, hogy a diabetológus vagy az endokrinológus teljes körű kivizsgálást végezzen, majd szakvéleményt írjon. A kezelőorvos azonban dönthet úgy, hogy valóban fogyásra írja fel a gyógyszert, például, ha a páciens testtömeg indexe jóval magasabb a normál értéknél. De kaphatják inzulinrezisztensek is. Az utóbbi két csoportba tartozóknak már többet kell fizetniük, nekik több tízezer forintba kerül ugyanaz a szer. Az adok-veszek csoportokban pedig akár a dupláját is elkérik a tényleges fogyasztói árnak.
A csoportokban már ki sem írják az injekciók teljes nevét, nehogy letiltsa őket a szolgáltató. Az eladásra kínált gyógyszerről aztán privát üzenetben folynak a tárgyalások.
Fontos azonban kiemelni, hogy bárki, aki ezt a gyógyszert szedi, annak előtte komoly és alapos kivizsgáláson kell átesnie, különben ugyanis anélkül, hogy tudná, életveszélybe sodorja magát-
Kutatócsoportok vizsgálták a népszerű weboldalakat próbavásárlásokkal, hiszen már webshopoknál is elérhető némelyik "csodaszer". Majdnem minden második, szemaglutid hatóanyagú szert kínáló webshop illegális online patikához tartozik, ezek a folyadékok komoly egészségkárosító hatásúak lehetnek, hiszen sokszor szennyezettek, és nem megfelelő a hatóanyag-tartalmuk sem. Használatuk maradandó károsodást is okozhat! A magánemberek közti cserebere és adok-veszek veszélye nem kisebb, hiszen nem ellenőrizhető, hogy hűtőben tárolták-e ezeket a gyógyszereket vagy sem és a gyártás körülményei is kétségesek. Ezek a szerek néhány óra alatt megromolhatnak, és máris veszélybe kerülhet az élete annak, aki beszúrja.
A gyógyszer egyik hatása, hogy az, aki szedi, kevésbé érzi magát éhesnek, amellett persze, hogy a vércukorszintet rendben tartja. De csak orvosi ellenőrzés mellett szabad alkalmazni!
