5+1 ok, amiért sokkal jobban megéri a szabadtéri edzést választanod

A szabadtéri edzés a testre és a lélekre is pozitív hatással van. A friss levegő, a napfény és az ingergazdag környezet olyan egyedi körülményeket kínál, amilyeneket egyik edzőterem sem tud. Kutatások igazolják, hogy a szabadban végzett mozgás nemcsak hatékonyabbá teheti az edzést, hanem javíthatja a hangulatot, erősítheti az immunrendszert, sőt az alvást is segíti.
Sokan járnak nap mint nap edzőterembe anélkül, hogy egyáltalán megfordulna a fejükben: akár a szabadban is elvégezhetnék szinte ugyanazokat a gyakorlatokat. A szabadtéri edzések lehetőségét biztosító edzőparkokban ugyan nincsenek olyan fejlett gépek, mint egy-egy kondiban, ellenben élvezhetjük a napfényt, a madárcsicsergést, a természet közelségét, amelyek összességében nagyon pozitív hatással vannak a testi és lelki egészségünkre – írja a VeryWellHealth. Alább összesen hat okot tárunk fel, hogy miért járunk jobban, ha a szabadban sportolunk!
A napfény hatására a szervezet több D-vitamint termel, ami kulcsfontosságú az egészséges immunrendszer működéséhez. Emellett a növények által kibocsátott oxigén is pozitív hatással van a szervezetre.
A változatos terep – földút, erdő, kavicsos terep – ugyan jobban megterheli az izmokat és az állóképességet, de ezáltal hatékonyabb is, mint az edzőtermekben található gépek, amelyek általában csak szimulálni próbálják a terepviszonyokat.
A szabadban végzett edzés során a szervezetnek az időjárási viszonyokhoz is alkalmazkodnia kell, ami extra energiát igényel. Az erős napsütés, a pára vagy az eső mind más-más módon égeti a kalóriákat.
A mozgás általánosságban is jót tesz a mentális egészségnek, de a természetben végzett edzés esetén ez különösen igaz. A napfény emeli a gyakran boldogsághormonként emlegetett szerotonin szintjét, amely hozzájárul a jó kedélyállapothoz, mentális egészséghez.
A természetes fény segít szabályozni a belső órát, amely éjjel jobb alvásminőséget eredményezhet. A reggeli szabadtéri edzés különösen hatékony lehet, hiszen a szervezet így tudja, hogy mikortól vagyunk aktívak, és amikor estére „lemerül az akkumulátor”, akkor könnyebben térhetünk nyugovóra.
Már öt perc szabadban végzett mozgás is érezhető önbizalom-növekedést hozhat, ami különösen erős lehet, ha vízpart közelében végzed a gyakorlatokat.
