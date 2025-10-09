Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
5+1 ok, amiért sokkal jobban megéri a szabadtéri edzést választanod

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 14:45
A rendszeres testmozgás, bárhol is végezze az ember, számtalan egészségügyi előnnyel jár. Kutatások szerint ugyanakkor a szabadtéri edzés különösen jót tesz a szervezetnek. Hogy miért? Az alábbi cikkből minden kiderül!
A szabadtéri edzés a testre és a lélekre is pozitív hatással van. A friss levegő, a napfény és az ingergazdag környezet olyan egyedi körülményeket kínál, amilyeneket egyik edzőterem sem tud. Kutatások igazolják, hogy a szabadban végzett mozgás nemcsak hatékonyabbá teheti az edzést, hanem javíthatja a hangulatot, erősítheti az immunrendszert, sőt az alvást is segíti.

Szabadtéri edzést végző nő és férfi egy parkban
A szabadtéri edzés számos jótékony hatással bír az egészségre. 
Fotó: vgstudio / Shutterstock

Ezért éri meg a szabadtéri edzés

Sokan járnak nap mint nap edzőterembe anélkül, hogy egyáltalán megfordulna a fejükben: akár a szabadban is elvégezhetnék szinte ugyanazokat a gyakorlatokat. A szabadtéri edzések lehetőségét biztosító edzőparkokban ugyan nincsenek olyan fejlett gépek, mint egy-egy kondiban, ellenben élvezhetjük a napfényt, a madárcsicsergést, a természet közelségét, amelyek összességében nagyon pozitív hatással vannak a testi és lelki egészségünkre – írja a VeryWellHealth. Alább összesen hat okot tárunk fel, hogy miért járunk jobban, ha a szabadban sportolunk!

1. Jó hatással van az immunrendszerre

A napfény hatására a szervezet több D-vitamint termel, ami kulcsfontosságú az egészséges immunrendszer működéséhez. Emellett a növények által kibocsátott oxigén is pozitív hatással van a szervezetre. 

2. Nagyobb a kihívás

A változatos terep – földút, erdő, kavicsos terep – ugyan jobban megterheli az izmokat és az állóképességet, de ezáltal hatékonyabb is, mint az edzőtermekben található gépek, amelyek általában csak szimulálni próbálják a terepviszonyokat. 

3. Fokozza a kalóriaégetést

A szabadban végzett edzés során a szervezetnek az időjárási viszonyokhoz is alkalmazkodnia kell, ami extra energiát igényel. Az erős napsütés, a pára vagy az eső mind más-más módon égeti a kalóriákat. 

4. Csökkenti a szorongást és a depressziót

A mozgás általánosságban is jót tesz a mentális egészségnek, de a természetben végzett edzés esetén ez különösen igaz. A napfény emeli a gyakran boldogsághormonként emlegetett szerotonin szintjét, amely hozzájárul a jó kedélyállapothoz, mentális egészséghez. 

5. Javítja az alvásminőséget

A természetes fény segít szabályozni a belső órát, amely éjjel jobb alvásminőséget eredményezhet. A reggeli szabadtéri edzés különösen hatékony lehet, hiszen a szervezet így tudja, hogy mikortól vagyunk aktívak, és amikor estére „lemerül az akkumulátor”, akkor könnyebben térhetünk nyugovóra. 

+1: Növeli az önbizalmat

Már öt perc szabadban végzett mozgás is érezhető önbizalom-növekedést hozhat, ami különösen erős lehet, ha vízpart közelében végzed a gyakorlatokat.

