Így ússzuk egészségesre magunkat

5. Segít az SM-es betegeknek

A sclerosis multiplexben (SM) szenvedőknek a legjobb mozgásforma az úszás. A víz gyengéd ellenállása biztosítja a könnyedebb mozgást, miközben edzi, erősíti az izmokat. Lendületessé teszi a végtagokat, segítve azok mozgását edzés közben. Egy tanulmány szerint a rendszeres úszás jelentősen csökkenti a fájdalmat az SM-ben szenvedőknél, de olyan tüneteik is enyhültek, mint a krónikus fáradtság, a depresszió és a mozgáskorlátozottság.





6. Égeti a zsírt és a kalóriát

Az úszás hatékony módja a kalóriaégetésnek, ráadásul mivel a belső szerveket is alaposan átmozgatja, az emésztést is kellőképpen felpörgeti. Egy 160 kilós ember körülbelül 423 kalóriát éget el óránként, miközben alacsony vagy mérsékelt tempóval úszik. Ugyanez a személy, akár 715 kalóriát is elégethet óránként, ha gyorsabb tempóban úszik. Összehasonlítva ezeket a számokat más népszerű, alacsony intenzitású tevékenységekkel, ugyanaz a 160 kilós ember csak körülbelül 314 kalóriát éget el, ha például 60 percig gyalogol átlagos sebességgel, 183-at, ha jógázik és még az elliptikus trénerrel is csak 365 kalóriától szabadul meg.





7. Javítja az alvás minőségét

Ha álmatlanságban szenvedünk, egy percet késlekedjünk, kezdjünk el rendszeresen úszni. Idősebb korban is hasznos lehet, ha már nem annyira vágyunk az intenzív mozgásra, vagy hamar elfáradunk. Az álmatlanság borzasztóan rossz hatással van a szervezetre, nem csak fáradttá tesz minket, de csökkenti a teljesítményünket, és még a hangulatunkra is rányomja a bélyegét. Ingerlékennyé, mogorvává és akár depresszióssá tehet minket.





8. Vidámabbak leszünk tőle

A víz közege, de már csak a puszta látványa is fantasztikus hatással van a lelki és mentális állapotunkra. Kutatók demenciában szenvedők egy kis csoportját vizsgálták, és jelentős hangulatjavulást tapasztaltak, miután részt vettek egy 12 hetes úszásprogramon. Az úszás egyértelműen javítja a hangulatot, enyhíti a stresszt, jobbá teszi az általános közérzetet és fokozza az agyműködést.





9. Biztonságos terhesség alatt