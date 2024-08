A napsütés ereje: ezért vagyunk valójában boldogabbak nyáron

Mindannyian ismerjük az érzést: amikor süt a nap, egyszerűen jobb a kedvünk, máshogy indulunk neki a napnak, és derűsebben is vészeljük át, mint a borús időjárást. Ez egyáltalán nem véletlen!

A napfény elengedhetetlen ahhoz, hogy testileg és lelkileg egészségesek legyünk és jól érezzük magunkat. A téli hónapokban, amikor rövidek a nappalok, és gyakran hetekig nem bújik ki a napfény a felhők közül, levertebbek, melankólikusabbak vagyunk. Ezzel szemben nyáron már a reggeli sugarak is képesek feltölteni.

Egyenlő a boldogsággal?

A napfénnyel kapcsolatban az első dolog, ami eszükbe juthat, az a D-vitamin. A szervezetünk napfény hatására állítja elő ezt a ma már hormonként számon tartott vegyületet, ami létfontosságú például a csontok épségét, és az immunrendszer megfelelő működését tekintve, de fontos szerepet tulajdonítanak neki a lelki egészség szempontjából is. Számos tudományos kutatási eredmény számolt már be arról, hogy a D-vitamin-hiány összefüggésben áll a depresszió és szorongás megjelenésével. A napfény erejét tehát mentális jóllétünk érdekében nagyon is érdemes kihasználni, nyugtató, stresszcsökkentő és ellazító hatása egyfajta mentális relaxációt jelenthet a szervezetnek. A napfény hatására az agyunkban nő a szerotonin és endorfin szintje is, amit a köznyelvben leginkább boldogsághormonokként ismerünk és emlegetünk. Ezek a neurotranszmitterek javítják és szabályozzák a hangulatot, ugyanakkor oldják a szorongást, enyhítik a fájdalmat, természetes fájdalomcsillapítóknak is szokás nevezni őket. Ezért is tapasztalhatunk a nyári hónapokban könnyedebb, felszabadultabb kedélyállapotot, sőt ilyenkor a napfényhiányból eredő szezonális depresszió is enyhül. A napfény a dopaminszintet is serkenti, ez a szintén boldogsághormon az agyban a jutalomközponthoz kapcsolódik, az öröm és motiváció érzését fokozza.

Nyugtató ciklikusság

A természetes fény hatására, amit nyáron nagyobb dózisban és hosszabban kapunk, a szervezet cirkadián ritmusa, azaz belső órája is jobb szinkronban áll a nappal-éjjel ciklikusságával. Míg napközben ún. éber hormonok, például kortizol termelődik, aminek köszönhetően aktívak, éberek lehetünk, úgy éjszaka az alvó hormon, vagyis a melatonin termelődése indul be. Ez többek között az pihenés minőségére is jótékonyan hat, a megfelelő alvás pedig segít a szorongás csökkentésében, hozzájárul az érzelmi stabilitáshoz és a kognitív funkciók javításához, és nélkülözhetetlen a mentális egészség, valamint a stresszel való hatékony megküzdés szempontjából is. A napfény szükséges ahhoz, hogy a cirkadián ritmus ne boruljon fel, ha ez megtörténik, depresszív tünetek mellett akár a bipoláris zavar kialakulásában is része lehet. A világosság és sötétség váltakozása tehát nemcsak a mindennapi ritmust fenntartásában, de a nyugalom megőrzésében is fontos.