Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Erna, Beatrix névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Hirtelen nem lélegzett” – felesége mellett halt meg a repülőn az apuka

halál
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 10:30
szívrohamgyászapukatragédiarepülő
Éppen születésnapi ünneplésről tartott hazafelé.
CJA
A szerző cikkei

Egy apuka vesztette életét egy nemzetközi repülőúton, amivel éppen hazafelé tartott felesége születésnapi kiruccanásáról. Az oregoni férfi szívinfarktust kapott a Bolíviából hazafelé tartó járaton.

felesége mellett halt meg a repülőn egy apuka
Felesége mellett halt meg a repülőn Andres Castro (Fotó: GoFundMe)

A 39 éves Andres Castro családja most romokban van, miután váratlanul vesztették el őt. Felesége, Suanny mellette ült a járaton, amikor a tragédia bekövetkezett. Andres testvére, Teo Ramirez így nyilatkozott:

Éppen járatukon voltak vissza az Egyesült Államokba, amikor a testvéremnek hirtelen leállt a légzése. A repülőgép vészleszállást hajtott végre Kolumbiában, ahol megtudtuk, szívinfarktusa volt. Bár sürgősen szállították be a kórházba, túl késő volt.

Andres hátrahagyta fiát, AJ-t, testvéreit és családját, akik nem hitték el, hogy ezzel a gyásszal ilyen korán kell megküzdeniük. Másik testvére, Tiffany Castro így emlékezett vissza bátyjára:

Teljesen összetörtünk családként, el sem hisszük, hogy már nincs itt. Akárhányszor együtt voltunk, mindig annyira vicces volt. Most hihetetlen, hogy azon dolgozunk, hogy a holttestet haza tudjuk hozni.

A család az augusztus 26-ai tragédia után most azon dolgozik, hogy az apuka holttestét visszaszállítsák Oregonba, ahol temetését tervezik – írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu