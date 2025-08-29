„Hirtelen nem lélegzett” – felesége mellett halt meg a repülőn az apuka

Egy apuka vesztette életét egy nemzetközi repülőúton, amivel éppen hazafelé tartott felesége születésnapi kiruccanásáról. Az oregoni férfi szívinfarktust kapott a Bolíviából hazafelé tartó járaton.

Felesége mellett halt meg a repülőn Andres Castro (Fotó: GoFundMe)

A 39 éves Andres Castro családja most romokban van, miután váratlanul vesztették el őt. Felesége, Suanny mellette ült a járaton, amikor a tragédia bekövetkezett. Andres testvére, Teo Ramirez így nyilatkozott:

Éppen járatukon voltak vissza az Egyesült Államokba, amikor a testvéremnek hirtelen leállt a légzése. A repülőgép vészleszállást hajtott végre Kolumbiában, ahol megtudtuk, szívinfarktusa volt. Bár sürgősen szállították be a kórházba, túl késő volt.

Andres hátrahagyta fiát, AJ-t, testvéreit és családját, akik nem hitték el, hogy ezzel a gyásszal ilyen korán kell megküzdeniük. Másik testvére, Tiffany Castro így emlékezett vissza bátyjára:

Teljesen összetörtünk családként, el sem hisszük, hogy már nincs itt. Akárhányszor együtt voltunk, mindig annyira vicces volt. Most hihetetlen, hogy azon dolgozunk, hogy a holttestet haza tudjuk hozni.

A család az augusztus 26-ai tragédia után most azon dolgozik, hogy az apuka holttestét visszaszállítsák Oregonba, ahol temetését tervezik – írja a People.