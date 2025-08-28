Vasárnap ünnepelte volna a 48. születésnapját Robert Enke. A Hannover egykori német válogatott futballkapusa 2009. november 10-én, 32 éves korában öngyilkos lett, súlyos depresszióban szenvedve vonat elé vetette magát. Most egy hasonló lelki gondokal küszködő rajongója dalt írt Enke emlékére, amelynek teljes bevételét jótékony célra ajánlotta fel.

Robert Enke öngyilkossága megviselte depressziós rajongóját is, aki immár gyógyultan dalt írt az emlékére

Fotó: Getty Images

Enke annak idején azt a tragédiát volt képtelen feldolgozni magában, hogy 2006-ban egy veleszületett szívelégtelenség következtében meghalt kétéves kislánya, Lara. A feleségével Teresával később örökbe fogadtak ugyan egy kislányt, de Enke attól is rettegett, hogy ha kiderül, milyen súlyos depresszióval küszködik, akkor Leilát is elvehetik tőlük. Igyekezett eltitkolni a belső gyötrődését (a szorongás gyomorbántalmakat is okozott neki), majd eldobta az életét. Egy Hannover-szurkoló rajongója, a zenei újságíró Christian H. Reder – aki szintén gyakran depressziós – most több profi muzsikussal együtt megalkotta a NiemandsHilfe (Senki nem segít) című dalt.

Enke öngyilkossága megviselte szurkolóját is

– A halála után kezdtem verseket írni – mondta Reder, aki a saját terápiás munkája részeként írta a verseket, dalszövegeket. – Az apósom hívott fel és mondta, hogy Robert Enke öngyilkos lett. Ez nagyon lesújtott. Számomra mindig a labdarúgás segített elterelni a figyelmemet a betegségemről, erre éppen ez történt. Mintha egy alagútba kerültem volna, és egy ideig még a Hannover-meccseket is képtelen voltam megnézni. Aztán találtam egy jó orvost.

A CD-k bevételét a Robert Enke Alapítvány kapja, amely a pszichés betegségek megelőzését és kezelését segíti.

