Étkezési szokásaink többet mondanak rólunk, mint gondolnánk – Te milyen típusba tartozol?

Az étkezés nem csupán biológiai szükséglet, hanem érzelmi és pszichés mintázat is. Az evés módja, ritmusa, az adagok mérete, az ízek preferenciája mind mélyebb személyiségjegyekre utalhat. Akár stresszkezelésre, kontroll nélkül használjuk az ételt tudat alatt, akár szigorúan szabályozzuk az étkezési szokásainkat, ezek a mechanizmusok nem véletlenül alakulnak ki.

Az étkezési szokásaink és személyiségünk közötti kapcsolat összetett és sokrétű, kölcsönösen befolyásolják egymást.

Fotó: Nicoleta Ionescu / Shutterstock

Étkezési szokások, mint a személyiségünk egy tükre

1. A „kontrolláló” evő

Ismertetőjegyei: méricskéli a kalóriát, grammra pontosan kiméri az adagokat, ragaszkodik a napi menetrendhez.

Személyiségjellemzői közé tartozik, hogy precíz, célorientált, gyakran maximalista. Szeret kézben tartani dolgokat, ugyanannyira az életét, mint a testét.

2. A „kényelem-evő”

Ismertetőjegyei: rágcsál, ha unatkozik, eszik, ha stresszes. Az étel nála gyakran jutalom vagy vigasz.

Személyiségét gyakran az érzelmei uralják. Nemcsak érzelmes, hanem empatikus is, és hajlamos a belső feszültségek intenzív megélésére. Szereti a biztonságot, és néha az ételhez fordul, ha az élet túl zűrös.

3. A „szociális evő”

Ismertetőjegyei: akkor eszik, amikor mások is. Szereti megosztani az étkezés élményét, nem szívesen eszik egyedül.

Az ilyen típusú emberek közvetlen, társasági lények, akik az étkezést inkább közösségi eseménynek, mintsem biológiai szükségletnek tekintik.

4. Az „élvezeti evő”

Ismertetőjegyei: szeret új ízeket kipróbálni, fontos számára az ízélmény. Néha túleszi magát, de nem bánja.

Kreatív, életigenlő, kíváncsi személyiség. Az élvezetek hajtják, az étel számára nemcsak üzemanyag, hanem művészet is.

5. Az „összevissza evő”

Ismertetőjegyei: nincs rendszer az étkezéseiben, néha kihagy egy-egy étkezést, máskor falja az ételt.

Az ilyen étkezési szokásokat követő emberek általában spontának, kissé szétszórtak, akik sokszor sodródnak az eseményekkel. Nehezen tart rutint, de ez nem zavarja különösebben.

Mit kezdj ezekkel az információkkal?

Az, hogy felismered, melyik típusba tartozol, segíthet abban is, hogy tudatosabban alakítsd a táplálkozásod – nemcsak az egészséged, hanem a mentális jólléted érdekében is. Nincs „jó” vagy „rossz” étkezési személyiség, de azok ismerete lehetőséget ad arra, hogy megtaláld az egyensúlyt a tested és a lelked igényei között.

Ezek is érdekelhetnek: