5 hétköznapi étkezési szokás, amelyek komolyan megbetegítenek

Az étkezési szokásaink ha nem megfelelőek, akár súlyos egészségügyi problémákat is okozhatnak. Annak érdekében, hogy elkerüljük a betegségeket, vagy minimálisra csökkentsük a kialakulásuk esélyét, érdemes változtatni néhány dolgon. De hogy mik is okozhatnak gondot? A mindmegette.hu összefoglalta ezeket:

Nincs tervezés

Ha nem tervezed el, hogy melyik nap mit eszel, akkor valószínűleg többször fogsz fagyasztott vagy konzerv ételekhez nyúlni. Egy tanulmány szerint, akik rendszeresen főznek otthon, azoknál alacsonyabb a cukorbetegség kockázata.

Folyadékhiány

A dehidratáltság többek között fejfájást, székrekedést, fáradtságot, vagy akár vesekövet is okozhat. Hozzájárulhat a lehetséges súlygyarapodáshoz és a gyenge emésztéshez is. Fontos, hogy ne csak étkezés közben, hanem étkezés előtt is igyunk meg egy pohár vizet, ennek segítségével ugyanis a felesleges kilókat is könnyebben ledobhatjuk.

Műanyag edények

Ha műanyag edényben melegíted az ételedet, akkor egészségtelen vegyszereket fogyaszthatsz, például BPA-t és ftalátokat, amik megzavarhatják az egészséges sejteket.

Zöldség és gyümölcs hiánya

Ha nem fogyasztasz elég zöldséget és gyümölcsöt, akkor nagyobb eséllyel tapasztalhatsz szív-és érrendszeri problémákat. Naponta 4 adag gyümölcsöt, és 5 adag zöldséget érdemes fogyasztani.

Túl gyorsan

A szakemberek az étkezések gyorsaságát is vizsgálták: akik gyorsabban ettek, azoknál 11,6 százalékkal nagyobb eséllyel alakul ki magas vércukorszint, magas vérnyomás és magas trigliceridszint, mint a normál és lassú evőknél, és hamarabb alakult ki súlygyarapodás.