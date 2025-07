Kínos fellépés, aggasztó állapotban lépett színpadra a magyar rapper – mi történhetett?!

Telegdy Dániel, azaz művésznevén T. Danny az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar előadója, aki producerként és rapperként is berobbant a hazai zenei életbe. A ValMar formációval való együttműködése után szólókarrierje még nagyobb lendületet kapott. Őszinte, érzelmes dalszövegeivel, modern hangzásvilágával és látványos videoklipjeivel gyorsan a fiatal generáció kedvencévé vált. A karrierje azonban az utóbbi időben mintha háttérbe szorult volna, és egyre inkább a botrányok, valamint a magánélete került a középpontba.

T. Danny ismét botrányba keveredett (Fotó: Bánkúti Sándor)

Kecskés Enikővel való szakítását nehezen dolgozta fel

A fordulópontot sokak szerint a modell Kecskés Enikővel való kapcsolata jelentette, amelynek részletei a mai napig nem tisztázódtak teljesen. T. Danny több dalában is nyílt utalásokat tett exére – elég csak a „Szívtipró” című számra gondolni. A videoklipek és dalszövegek mögött jól látszik, mennyire nem tudta feldolgozni a szakítást. A „Rockstar” című dal klipjében például egy szőke nőt látunk, akit leköpnek és megaláznak – sokan ezt is Enikőhöz kötötték. A modell később többször is megszólalt, és elmondta: számára fájdalmas volt, hogy ilyen nyilvánosan és agresszíven dolgozta fel Danny a kapcsolat végét. A rajongók között is megosztó lett a helyzet: míg egyesek kiálltak az énekes mellett, sokan úgy érezték, T. Danny túllépett egy határt. Nemrég a magyar rapper bevallotta, hogy "majdnem belehalt" a szakításba, de ma már túl tudott rajta lépni.

T. Danny botrány miatt került ismét a középpontba

Most azonban újabb aggasztó felvétel került fel az internetre, amely tovább mélyítette a róla kialakult negatív képet. Egy nemrég készült koncertvideón, – ami egy zárt Facebook-csoportba is kikerült – jól látható, hogy T. Danny látványosan lefogyott, beesett arccal állt a színpadra, majd egészen szokatlan mozdulatokat mutatott be a közönségnek.

A felhasználók nem kímélték a rappert, aki többek szerint is olyan, mint kicserélték volna. Akadtak olyanok, akik szerint jól látható, hogy T. Danny lefogyott, valamint a viselkedését is kritizálták.

Úgy vélték, hogy "be van mindenezve" a sztár és teljesen szét van csúszva. Egyesek szerint fél playback-ről énekelt, sőt, az előadásának a színvonala is csökkent, alig értik, hogy mit rappel.

Voltak olyanok is, akik nem ismerték fel az előadót, de akadtak olyanok is, akik védelmükbe vették T. Dannyt, mondván, nincs vele semmi baj, az emberek azok, akik eltúlozzák a látottakat.