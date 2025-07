Bor helyett szirup, szódavízhez mandulatej: nyári italok a világ minden tájáról

A legfinomabb nyári italok elkészíthetőek házilag is, legyen szó turmixokról, jeges italokról, limonádéról. Sok hűsítő alapját szörpök képezik, amelyek könnyen elkészíthetők házilag. A hagyományos, jól ismert ízek mellett különlegesebb változatokban is gondolkodhatunk, ehhez hoztunk most néhány külföldi ötletet. Téged is érdekelnek a nyári hűsítő italok?

Legtöbb esetben a nyári italok alapját szörpök képezik, amelyek könnyen elkészíthetők házilag Fotó: Ermak Oksana / Shutterstock

Különleges nyári italok házilag

Bazsalikom és citrom párosa

Azerbajdzsán egyik kedvenc nyári frissítője a sharbat. Összetevői lehetnek: bazsalikom-mag, hibiszkusz, citrom és narancs, de gyakran rózsaszirom is kerül a sűrű szirupba.

Gyümölcsös nyári italok minden mennyiségben

Nagy-Britanniában a hagyományos szörp a cordial, mely készülhet fekete ribizliből, eperből, narancsból. A gyümölcsöket vízzel és cukorral sűrűre főzik.

Frissítő mandulaíz

A Görögországban népszerű Soumada mandulából készül: a mandulatejet cukor és víz keverékével sűrűre főzik, majd vízzel vagy szódával hígítva fogyasztják.

A Görögorszában népszerű Soumada mandulából készül Fotó: Flaffy / Shutterstock

Bor helyett inkább édes szirupot

Olaszország egyes régióiban, például Emilia, Romagna vagy Umbria területén szőlőből és dióból sűrű szirupot főznek, cukor hozzáadása nélkül; ez a saba. Nemcsak szörpnek, de saláták és fagylaltok ízesítésére is használják – írja a Fanny magazin.

Nyári hűsítő ital faeperből

Szíriában a fekete eperből cukorral sűrű szirupot főznek, majd passzírozás után vízzel és jéggel készítenek belőle hűsítő italt.

Szíriában a fekete eperből cukorral sűrű szirupot főznek Fotó: YesPhotographers / Shutterstock

A különleges nyári italok alapját sokszor bogyós finomságok adják

A mors nevű orosz italt áfonyából, fekete ribizliből, homoktövisből, ribizliből készítik. Cukorral és vízzel főzik a szirupot, melyet alapos szűrés után vízzel hígítva fogyasztanak.

Uborka és dinnye keveréke is lehet egy frissítő ital

Mexikóban népszerű nyári szörp az agua fresca, mely szó szerint hideg vizet jelent. Nem főzött szörp, hanem a gyümölcsök turmixolása után leszűrt levet ízesítik cukorral. Dinnye, uborka, ananász és eper is kerülhet bele.

Ez a gyömbéres szörp is tökéletes nyári hűsítő ital

Mi a gyömbért inkább télen fogyasztjuk a megfázásra, Jamaicában a forróságban is rendszeresen isszák a kivonatából készült szörpöt. Izzasztó hatása miatt gyorsan hűt.