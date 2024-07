Ne dobd ki a dinnyehéjat: el sem hiszed, mire jó!

A dinnye a nyár slágergyümölcse, a legtöbben ilyenkor imádják a hűsítő gyümölcsöt, ha mást nem is kívánnak a meleg napokon. Azonban rengeteg dinnyehéj kerül kidobásra a gyümölcshús elfogyasztása után – pedig nagyon jól fel lehet használni azt is. A mindmegette.hu mutatott be egy finom, egyszerű dinnyehéjlekvárt, amit az egész család imádni fog!

A dinnye héja sem kell, hogy a kukában kössön ki! Fotó: Pixabay

Hozzávalók a dinnyehéjlekvárhoz:

1 kg görögdinnyehéj

50 dkg cukor

1 db citrom

Így készítsd el:

A görögdinnyehéjról lehámozzuk a külső, sötétzöld részt. A világos részét lereszeljük vagy apróra daraboljuk. Egy nagy méretű lábasba vagy fazékba tesszük, hozzáadjuk a citrom lereszelt héját és kifacsart levét, valamint a cukrot is. Fedő alatt puhára főzzük (ez kb. 1-1,5 óra), közben időnként megkavarjuk.

Az elkészült lekvárt megtisztított befőttesüvegekbe töltjük, lezárjuk, és szárazdunsztba tesszük. Felbontás után hűtőben tároljuk.