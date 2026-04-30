Csodálják a szépségét, modellként hódít a világ legszexibb rúdugrónője

clara fernandez
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 05:00
modellrúdugró
A baszk rúdugró eredménye ugyan csak 187. a világon, de a külsejével nagyobb figyelmet kelt. Clara Fernandezt az egyik legszexibb rúdugrónőnek tartják.
A 22 éves spanyol Clara Fernandez rajongóinak hada hihetetlen méretű, a barcelonai születésű rúdugró 750 ezer Instagram-követővel bír, további 150 ezren kíváncsiak TikTok-megosztásaira. A közeljövőben aligha nyer olimpiát, elvégre egyéni rekordja mindössze 425 centi, amivel jelenleg a világ 187. helyezettje. Arra máig büszke, hogy második lett a 2019-es, Azerbajdzsánban rendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Online népszerűsége okán az „atlétika Paige Spiranac"-jaként emlegetik, ami utalás a golfsport legismertebb női játékosára - olvasható a The Sun-ban.

Clara Fernandez
Clara Fernandez sokoldalú rúdugró

Clara számos sportágat kipróbált, triatlonversenyeken vett részt, sőt, külön-külön úszásban, hosszútávfutásban és kerékpározásban is megállná a helyét, ráadásul a szörfdeszkával is sikeres. Modellként is rendkívül sikeres, a Guess divatcég termékeit népszerűsíti.

A sportágam ötvözi az erőt és az eleganciát, egy olyan technikai sport, ahol millimétereken múlik egy-egy ugrás sikere. Ezek azok a pillanatok, amikor erőt érzek. Elképesztő élmény, amikor sikerrel átjutok a lécen, és a szivacson landolok...

 – magyarázta Clara. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu