„Minden pillanat számít” – Mosolyogva kacsintott a kamerába a világ legszexibb rúdugrója

Íme Clara Fernandez a világ legszexibb rúdugrója címet birtokló sportolónője. A spanyol tehetség 2003. október 22-én, tehát éppen 22 éve született Sant Cugat del Vallésben. Clara Fernández számára a sport és a stílus ugyan olyan fontos. Így nem is csoda, hogy a pályán és azon kívül is vonzza a tekinteteket.

Clara Fernandez, a világ legszexibb rúdugrója / Fotó: Oscar Manuel Sanchez / Northphoto

Fernández már tinédzserként a spanyol atlétika egyik legnagyobb ígéretének számított. Junior bajnoki címei után 2025-ben 4,25 méteres egyéni csúcsával hívta fel magára a nemzetközi atlétikában is a figyelmet. A szakértők szerint nemcsak technikailag kiemelkedő, hanem mozgásának eleganciája is különleges – a spanyol sajtó gyakran írja róla, hogy „táncol” a rúdon.

A rúdugrásban minden pillanat számít – az elrugaszkodás, a levegőben töltött másodpercek, az esés. Nekem mindegyik pillanat egy külön történet

– mondta korábban.

Fernández a közösségi médiában is igazi jelenség. Instagram-profilját több mint 741 ezren követik, ami jól mutatja, hogy a versenypályán túl is reflektorfényben van. A fiatal sportoló tudatosan építi imázsát: a versenyfotók mellett divat- és életmódképeket is posztol. A rajongói szerint ő „a világ legszebb rúdugrója”.

